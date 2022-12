The Rascals -yhtyeen perustajajäsen Dino Danelli on kuollut

Danelli kuoli 78 vuoden ikäisenä.

Yhdysvaltalainen rumpali Dino Danelli, 78, on kuollut. Asiasta uutisoi Hollywood Reporter.

Danelli tunnettiin The Young Rascals -yhtyeen perustajajäsenenä. Myöhemmin yhtye muutti nimensä muotoon The Rascals.

Kuoleman vahvisti yhtyeen arkistonhoitaja ja Danellin ystävä Joe Russo Facebookissa.

– Tunteakseen Dinon tuli ymmärtää, että taide oli hänen elämänsä. Taide, musiikki ja elokuvat täyttivät hänen mielensä ja sydämensä.

Dino Danelli kuvattuna vuonna 1967.

– Hän kärsi unettomuudesta, valvoi joskus päiviä, koska oli aina kirjoittamassa, lukemassa, maalaamassa, piirtämässä, katsomassa elokuvia, Russo kirjoittaa.

Vuonna 1964 The Rascalsia olivat Danellin lisäksi perustamassa laulaja Eddie Brigati, kitaristi Gene Cornish ja urkuri-laulaja Felix Cavaliere.

Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Good Lovin, People Got to Be Free ja Groovin.

The Rascals hajosi vuonna 1972.