Janne osti Suomen ikonisimman elokuva-auton netistä ”viisinumeroisella summalla” – mutta kuuluiko kauppaan myös legendaarinen LER-551-rekkari?

Nilsiäläisen Janne Heikkisen omistaman ravintolan pihassa kiiltelee pala suomalaista elokuvahistoriaa.

Napapiirin Sankarit -elokuvien katsojat muistavat taatusti leffoissa nähdyt autot.

Elokuvasarjan ensimmäisessä osassa sankarit lähtivät ostamaan digiboksia Rovaniemeltä keltaisella Ford Sierralla, jonka rekisterinumero oli TIS-51, ”tissi”.

Kakkososassa nähtiin uusi hahmo, Santtu Karvosen näyttelemä Kämäräinen, aito Lapin hiphop-gangsta. Kämäräisen elämän kiintopiste oli sininen auto, jolla hän harrasti äänenpainekisoja. Kämäräinen myös toivoi, että harrastus toisi naisen hänen elämäänsä.

Jussi Vatanen LER-551:n ohjaimissa.

Kyseessä on vuoden 1996 Hyundai Coupe, josta löytyy paljon huomiota herättävä Perttu Papusen erikoismaalaus sekä takakonttiin rakennettu hifi-järjestelmä. Hilpeyttä herätti myös auton rekisterikilpi LER-551, ”lerssi”.

Näyttävä auto tuli myyntiin verkkohuutokauppaan reilut kolme vuotta sitten ja se päätyi Janne Heikkiselle.

Heikkinen työskentelee Tahkovuorella sijaitsevan ravintola Kunkun yrittäjänä ja siellä auto on edelleen – ravintolan pihassa.

– Se oli aikaa ennen koronaa, kesällä 2019, kun poika huomasi auton nettihuutokaupassa. Sitä kautta se hommattiin, Heikkinen muistelee Ilta-Sanomille.

– Oltiin etelässä lomareissulla, kun poika muistutti, että huutokauppa päättyy ja nyt olisi se hetki kun pitää toimia. Mulla oli sitten korkein tarjous.

Auton myyntihintaa Heikkinen ei paljasta.

– Oli se viisinumeroinen luku, mies naurahtaa.

Heikkinen ei ole päästänyt leffa-autoa rapistumaan.

– Kyllä sillä on jonkin verran ajeltu ja joka vuosi se on katsastettu. Autoa on pyydetty autotapahtumiin ja jonkin verran niissä on käytykin. Pääsääntöisesti auto kuitenkin seisoo ravintolan pihassa.

– Se on ihan ok kunnossa, eikä siihen ole juurikaan tarvinnut tehdä remontteja. Jotain pientä joka vuosi, mutta hyvin vähällä on päästy.

Onko rekisterinumero edelleen sama?

– Kyllä.

Heikkisellä ei ole aikomusta luopua autosta.

– Ainakaan näillä näkymin ei ole tarkoitus myydä autoa. Kyllä sitä on kyselty. Aina baari-illoissa on innokkaita ostajia.

Eräässä elokuvan kohtauksessa auton sisälle räjähtää poron pää. Auton myynti-ilmoituksessa huomautettiin, että autosta löytyy edelleen tekoverta ja ”se vaatisi siltä osin laittoa, jos haluaa siistin”.

Onko auton sisusta siivottu?

– Kyllä sitä jossain vaiheessa putsattiin, mutta on siellä sitä tekoverta edelleen siellä täällä. Olen antanut olla, kun se kuuluu asiaan, Heikkinen nauraa.

YHTEENSÄ yli miljoona katsojaa vuosien varrella elokuvateattereihin kerännyt Napapiirin sankarit saa neljännen osan. Juha Wuolijoen ohjaama Napapiirin sankarit 4 nähdään elokuvateattereissa joulukuun 23. päivä.