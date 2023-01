Yhdellä ihmissuhde ajautuu kriisiin, toisella pyörivät sukat jalassa – vuoden 2023 horoskooppi kertoo, keitä onnistaa

Astrologi Satu Pauri laati Ilta-Sanomien lukijoille horoskoopin vuodelle 2023. Katso, mitä tähdet lupaavat tulevaan: miten menee työssä, tärppääkö rakkaudessa ja mitä luvataan terveysrintamalla?

Oinas 21.3.–21.4.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Merkissäsi on ollut kutkuttavaa uuden alun tohinaa jo kesästä 2022, ja vuoden ensimmäinen puolisko tuo tämän mahdollisuuden koko merkille. Oinaan vuoden romanttisin jakso osuu mukavasti hiihtolomien ympärille 20.2.–17.3. Talviloman tai kevätmatkan yhteyteen pakkautuu myös suuria tunteita. Uutta alkua lupaa myös perheenlisäys, muutto, kihlautuminen tai naimisiinmeno. Sinkkuoinas saa katsella ympärilleen intensiivisesti. Tämä on se vuosi, jolloin suuri rakkaus mahdollisesti tulee vastaan. Kesäromanssin kestävyyttä koetellaan kuitenkin jo 23.8.–15.9, alkusyksy kysyy, olitko sittenkään menossa mukana täydellä sydämellä.

” Oinaalle uutta alkua lupaa myös perheenlisäys, muutto, kihlautuminen tai naimisiinmeno.

Työ/Raha: Suunnitteletko opiskelua, työn vaihtamista, yrityksen perustamista, uutta virkaa tai eläköitymistä? Kaikki tämä on käsiesi ulottuvilla lopputalven ja tulevan kevään aikana. Vuosi 2023 suosii rohkeaa, uusien haasteiden ottaminen on monelle menestyksellistä. Kevään ja kesän aikana tehtyjen muutosten jälkeen saat lasketella syksyn tullen vapaammin. Taloudellinen hyvinvointi suosii tänä vuonna riskin ottajaa.

Hyvinvointi/Terveys: Oinas seisoo upeasti ykköspallilla tai saavuttaa ihannepainonsa tiukan kuntokuurin jälkeen. Vuoden ehdottomasti liikunnallisin aika alkaa 20.5. ja suosii maratonjuoksijoita tai muita himoliikkujia aina 10.7. saakka. Keväälle osuvat matkat toimivat oinaan henkireikänä, pitkään suunniteltu etelänmatka tai kaupunkiloma lataa akkuja koko vuodelle.

Härkä 21.4.–22.5.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Härkä on vuoden 2023 aikana taivaankannen erityishuomiossa. Planeetat pakkaantuvat merkkiisi kevään ja kesän aikana joukolla, joten suuret muutokset, tunteet ja osalla elämään astuva rakkaus saavat todella sukat pyörimään jaloissa. Kannattaa olla hereillä 17.3.–11.4, romantiikan räiske alkaa rytinällä. Kun seitsenvuotiskriisi helpottaa merkissä kevään aikana, tukevaa ja pysyvää kumppanuutta tulee kunnioitettua entistä enemmän. Loppukesä on härälle onnellista aikaa, toivottavasti ajoitat kesälomasi 10.7. jälkeen. Syksyn ja loppuvuoden aikana härälle ilmaantuu uusia ihmissuhteita. Uusi opintoryhmä, työpaikka tai jumppakerho tuo tullessaan mielenkiintoisia tuttavuuksia.

” Syksyn ja loppuvuoden aikana härälle ilmaantuu uusia ihmissuhteita.

Työ/Raha: Nyt tai ei koskaan! Tämä on se vuosi, jolloin pitää työntää jalkaa oven rakoon, kun on kyse tavoitellusta virasta, ylennyksestä tai sijoittamisesta. Esteiden tai hidasteiden poistuessa alkuvuoden ja kevään aikana kesän korvilla on hyvä hetki tunnustella omien taitojen riittävyyttä. Etenkin 21.4.–7.5. syntyneet innostuvat opiskelemaan tai kokeilemaan siipiään aivan uudella tavalla. Kaikista ei tule maailmanmestareita, mutta osa paistattelee päivää suosionsa huipulla. 8.–14.5. syntyneet ovat innokkaimpia tekemään elämän perustan muutoksia, työpaikan vaihto voi myös olla hetken päähänpisto. Talousasioissa on syytä olla varovainen 21.4.–15.5.

Hyvinvointi/Terveys: Kun maaliskuun aurinko alkaa lämmittää lumihankia, pääset eroon pitkäaikaisesta terveystaakastasi. Saat hyvästellä koronat, selkäkivut tai väsymyksen, loppukevät tuo tullessaan halun hyvinvoinnin kohentamiseen. Varo, ettet ota takapakkia syksyn tullen, laiskuus voi yllättää.

Kaksonen 22.5.–22.6.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Kaksoset saavat nauttia alkukantaisesta latautuneisuudesta alkuvuoden aikana, eroottinen vire on korkealla etenkin tammi-helmikuun aikana. Kevään romanttisimmat hetket osuvat merkin osalta 11.4.–7.5, pääsiäisen jälkeiset matkat ja vappujuhlat ovat rakastuneen kaksosen kevään kohokohtia. Toukokuinen kaksonen on kesällä vaativa rakastaja, etenkin 23.7.–4.9. välillä hiotaan parisuhteen särmiä. Syksyllä ja tulevana talvena kaksosella on enemmän aikaa parisuhteelle, työkiireet antavat sijaa kumppanuuden vaalimiseen.

” Kaksosilla eroottinen vire on korkealla etenkin tammi-helmikuun aikana.

Työ/Raha: Toimintapommi Mars on liikkunut merkissäsi elokuusta 2022 lähtien. Uraan ja ammattiin liittyen ylä- ja alamäet ovat tulleet tutuiksi. Kuuluisa kaksonen Donald Trump (14.6.) on saanut kokea suosion nousut ja laskut nahoissaan. Lopputalvi on onneksi suosiollinen 12.1. jälkeen, urallaan eteenpäin pyrkivien kesäkuisten kaksosten myötätuuli kestää aina 7.3. saakka. Toukokuinen kaksonen saa valmistautua seitsenvuotiskriisin myötä kasvavaan työmäärään 7.3. lähtien. Raha ei tule laiskottelemalla, vaan sen eteen joutuu tekemään rutkasti työtä. Ylimääräiset laskut painavat syksyn saapuessa.

Hyvinvointi/Terveys: Kesäkuinen kaksonen on alkuvuoden vauhtihirmu, hurja toimintavire kannattaa kohdentaa hiihtoladulle tai kuntosalille. Toukokaksonen joutuu panostamaan terveyteensä tavallista enemmän maaliskuun alusta lähtien. Liian kova työtahti suo sijaa stressille ja väsymykselle, tulevana vuonna kannattaa kuunnella pieniä oireita tarkemmalla korvalla.

Rapu 22.6.–22.7.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Jos alkuvuosi aina maaliskuulle saakka on merkin osalta nihkeämpi, kevätaurinko paistaa tämän jälkeen ravuille kirkkaammin kuin aikoihin. Työn, talouden ja ihmissuhteiden kaunis harmonia on merkin osalta parhaimmillaan vapun jälkeen toukokuussa. Kun talous on tasapainossa ja työ on mielekästä, parisuhdekin voi paremmin. Touko-kesäkuun taitteeseen osuvat lomat ja matkat ovat ravulle romantiikan tyyssijoja. Alkusyksyn työkiireet kääntävät katseen pois kumppanuudesta, 27.8. jälkeen parisuhde jää työvelvollisuuksien jalkoihin.

” Kipujen ja kolotusten hoitaminen kaipaa sekä laastaria että henkisen hyvinvoinnin huomiointia.

Työ/Raha: Työelämässä etenijät kuuluvat tänä vuonna kesäkuisten rapujen joukkoon. Loppukevään ja alkukesän aikana ylennykset tai palkankorotukset ovat mahdollisia. Koko merkin osalta kiivasvauhtisin ajanjakso työn kannalta osuu 25.3.–20.5. välille, loppusyksyllä on mukava lasketella vapaammin. Etenkin taiteellinen rapu nauttii luovuuspuuskista loka-marraskuun tienoilla.

Hyvinvointi/Terveys: Rapu keskittyy tulevan vuoden aikana kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Kipujen ja kolotusten hoitaminen kaipaa sekä laastaria että henkisen hyvinvoinnin huomiointia. Luonto, musiikki tai uusi terapiamuoto voi avata ovia parempaan oloon, joku löytää sopivamman ruokavalion tai meditaation salaisuudet. Jatkuvan suorittamisen sijaan on mahdollista ottaa hieman rennommin. Levon ja rasituksen tasapainon löytäminen tuntuu suurelta ahaa-elämykseltä.

Leijona 22.7.–23.8.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Sinkkuleijonan rakkaus voi tänä vuonna löytyä matkan päästä. Alkuvuoden ja kevään lomamatkat ovat monelle leijonalle ikimuistoisia. Kun seitsenvuotiskriisi helpottaa koko merkin osalta 7.3. jälkeen, loppukeväällä ja kesän aikana on odotettavissa romantiikannälkäisiä leijonia. Rakkauden papitar Venus saapuu merkkiin 5.6. ja suosii leijonia peräti neljä kuukautta! Tuleva kesä on leijonan romanttinen tiimellyskenttä, kullakin on mahdollisuus uuteen alkuun. Loppukesä saattaa kuitenkin olla armoton ihanan kesäromanssin jälkeen, 23.7.–4.9. tarkistellaan suhteen kestävyyttä. Elokuiselle leijonalle avautuu vielä vilkas ja sosiaalinen alkusyksy, joka parhaimmillaan kestää aina 9.10. saakka.

” Vuosi 2023 on leijonalle lomailun, vapaa-ajan ja matkustelun vuosi.

Työ/Raha: Tammi-helmikuussa 13.8. jälkeen syntyneiden on syytä ponnistella, jotta laskupino edes hieman hupenisi. Työ- ja taloustilanne helpottuvat huomattavasti maaliskuun puolella. Heinäkuisille alkuvuosi lupaa hyvää onnea, ylimääräiset tulot antavat mahdollisuuden myös lomailulle. Koko merkin osalta työelämän näytönpaikka osuu 20.5.–10.7. Sähäkkä työprojekti, vaativa kuntokuuri tai mökin remontti tuo alkukesään hikisen urakan. Osa leijonista osaa hyödyntää myötätuulen ja ottaa paikkansa projektijohtajana. Loppukesään osuu ylimääräisiä laskuja, joita selvitellään alkusyksyyn saakka.

Hyvinvointi/Terveys: Vuosi 2023 on leijonalle lomailun, vapaa-ajan ja matkustelun vuosi. Loppukevään ja alkukesän parasta antia ovat patikkaretket, melonta- tai tenniskurssit sekä vauhdin hurma moottoripyörän selässä. Tuleva kesä lataa leijonan akkuja syksyn koitosten varalle.

Neitsyt 23.8.–23.9.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Vuoden 2023 puolella neitsyen on syytä varoa, ettei elämä olisi yhtä työtä ja velvollisuuksien hoitamista. Parisuhde jää helposti ison työmäärän jalkoihin. Kun tuleva kesä tarjoaa mahdollisuuden lomailuun ja matkusteluun, samalla on aikaa hoivata omaa parisuhdetta. Sinkkuneitsyen romanttisin vuodenjakso osuu välille 9.10.–8.11, vanhat parit lämmittelevät hiipuneita tunteitaan.

” Neitsyen parisuhde jää helposti ison työmäärän jalkoihin.

Työ/Raha: Elokuisen neitsyen työelämään ilmestyy erilaisia haasteita loppukeväällä, siksi alkukesään osuva loma tai matka tulee todella tarpeeseen. Myös syksylle osuvat turhautumisen tunteet kaipaavat vastapainoksi lomaa ja miellyttävää vapaa-aikaa. Syyslomien ympärille osuva lomamatka lataa akkuja tehokkaasti. Syyskuun ensimmäisellä viikolla syntyneet ovat vuoden Hannu Hanhia, yllättävät tulot tai onnenpotkut ovat ajankohtaisia loppukesällä. 23.8.–15.9. on kuitenkin syytä välttää turhien riskien ottamista. Syyskuisen neitsyen on hyvä takoa silloin, kun rauta on kuumaa. Etenkin 20.–23.9. ja 7.–16.9. syntyneet onnistuvat rakentamaan itselleen menestyksellisen työvuoden.

Hyvinvointi/Terveys: Jos kuntokuuri on ollut suunnittelussa jo pitkään mutta toteutus on ontunut, kesällä 2023 neitsyt ottaa itseään niskasta kiinni. Energinen, liikunnallinen tai muutoin innostava kesäprojekti osuu merkin osalta heinä-elokuulle. 15.–21.9. syntyneet ovat flunssa-aaltojen vietävänä, jaksamisen tueksi on osattava löytää apuja ruokavaliosta, unirytmistä tai kuntokuurista.

Vaaka 23.9.–23.10.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Olet viime vuosina rakennellut elämääsi pysyvyyttä ja turvallisuutta, osalle se on tarkoittanut huoletonta sinkkuelämää, toiselle perheen perustamista. Parisuhdekeskeinen vaaka ei ole tulevana vuonna omien kriisien keskellä, enemmänkin toisten sydänsurut vaativat kotipsykologina toimimista. Aivan merkin alussa syntyneet saavat keväällä häivähdyksen henkilökohtaisesta onnesta, jota on luvassa isommin seuraavan vuoden puolella. Koko merkin romantiikka kukoistaa pikkujoulukauden aikana 8.11.–3.12.

” Aivan merkin alussa syntyneet saavat keväällä häivähdyksen henkilökohtaisesta onnesta.

Työ/Raha: Lokakuiselle vaa'alle alkuvuosi on työrintamalla tehokas, luvassa on mukavaa sujuvuutta ja tehokkuutta aina maaliskuun alkuun saakka. Osa saa myös nauttia nimityksistä tai palkankorotuksista, ahkera palkitaan lihavalla tilipussilla. Merkin osalta varsinainen näytönpaikka osuu 27.8.–12.10. Oletko miettinyt ylennystä tai työpaikan vaihtoa? Alkusyksyn aikana joudut kenties käyttämään kyynärpäätaktiikkaa päästäksesi haluamallesi tasolle.

Hyvinvointi/Terveys: 4.–13.10. syntyneet tarvitsevat tulevana vuonna eniten kannustusta oman terveyden ja hyvinvoinnin kohentamisessa. Apujoukot tuntuvat nyt kaikkoavan, ja siksi ohjat on otettava omiin käsiin. Kokonaisvaltainen hyvinvointi vaatii aikaa ja vaivaa, oikotietä onneen ei ole odotettavissa. Alkusyksyn liikuntaprojekti auttaa asiassa eteenpäin. Marras-joulukuulle osuva loma tai matka on koko merkille voimaannuttava, vauhdin hidastaminen ja leppoisa laiskottelu ovat hetkeksi äärimmäisen antoisia.

Skorpioni 23.10.–22.11.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Jos panit parisuhteesi uudelle tolalle viime vuoden aikana, joudut alkuvuonna vielä miettimään syntyjä syviä. Seitsenvuotiskriisi on merkin osalta ohi maaliskuun alussa. 6.–16.11. syntyneet ovat valmiita tekemään elämässään suuriakin muutoksia, irti repäisy liian hankalasta elämäntilanteesta tulee ajankohtaiseksi. Kesäromanssi tuntuu alkukesästä taivaalliselta, loppukesällä tulee noutaja, jos motiivi suhteeseen on ollut väärä. Skorpionin romantiikka kukoistaa loppuvuonna 3.–12.12.

” Vaativammat työtehtävät tai uusi virka häämöttää jo horisontissa.

Työ/Raha: Skorpioni on saanut osakseen kritiikkiä työnsä suhteen, marraskuisista skorpioneista etenkin Sanna Marin (16.11.) on ollut tulilinjalla. Kova työ kuitenkin kannattaa, tämän saavat huomata vuoden 2023 keväästä lähtien lokakuussa syntyneet. Vaativammat työtehtävät tai uusi virka häämöttää jo horisontissa. Merkin viimeisellä viikolla syntyneet ovat taivaankannen suosiossa, etenkin taiteellinen ja luova työ palkitsevat tekijänsä. Vuoden näytönpaikka osuu merkin osalta syksyn ja alkutalven kohdalle, 12.10.–24.11. on mahdollisuus osua kultasuoneen.

Hyvinvointi/Terveys: Vaativa ja kiivasvauhtinen elämänjakso päättyy alkukeväästä, loppukeväällä on jo mahdollisuus nauttia kovan työn hedelmistä. Loma ja lepo tulevat osalla todella tarpeeseen. Skorpionin vuoden tärkein tehtävä on löytää kultainen keskitie levon ja rasituksen välillä. Jos viime vuodet opettivat terveyden saralla kohtuullisuuden läksyn, tuleva vuosi palkitsee oivaltajan runsain mitoin. Joulukuulle osuva matka tai loma antaa tilaa ladata akkuja.

Jousimies 22.11.–23.12.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Joulukuinen jousimies nautiskelee mukavasta myötätuulesta lopputalven ja kevään aikana. Hyvien uutisten keskellä myös parisuhde voi hyvin. Sinkkujousimies löytää parhaiten seuraa kevään matkoilta tai harrasteryhmistä, alkukesään osuvat liikuntatapahtumat tai taidekurssit tuovat tullessaan samanmielisiä yksilöitä. Merkin eroottinen vire on parhaimmillaan loppuvuonna, romanttinen Venus kiertää merkkiin sopivasti uudenvuodenjuhlien aikaan.

” Romanttinen Venus kiertää merkkiin sopivasti uudenvuodenjuhlien aikaan.

Työ/Raha: Vuoden onnistujat löytyvät tänä vuonna joulukuisten jousimiesten joukosta. Alkuvuosi 12.1. lähtien tuo tullessaan mukavia yllätyksiä työn ja talouden saralla, merkin lopulla syntyneiden osalta hyvä myötätuuli kantaa aina toukokuun puoleenväliin saakka. Marraskuisen jousimiehen alkuvuosi on vielä rauhallisen tasainen, mutta maaliskuussa alkava seitsenvuotiskriisi lastaa harteille enemmän painoa. Syksyn saapuessa on osattava karsia turhat tehtävät pois, liian suuri velvollisuustaakka tuo tullessaan harmittavaa stressiä.

Hyvinvointi/Terveys: Vuoden terveyshaasteet osuvat marraskuussa ja merkin viimeisellä viikolla syntyneille. Jos viime vuodet vierivät laiskotellen ja oman kehon ja mielen tarpeet laiminlyöden, tuleva vuosi on terveyden saralla vaativa. Jousimiehen sosiaalinen elämä on parhaimmillaan alkukesän aikana, kulttuuritapahtumat, kesäfestarit tai urheilukilpailut saavat merkin liikkeelle. Toimintatarmo on huipussaan 24.11. jälkeen.

Kauris 23.12.–20.1.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Toivottavasti nautit ihanasta joulun ja uuden vuoden ajasta hyvässä seurassa, sillä sosiaalinen Venus poistuu merkistäsi heti vuoden alussa 3.1. Tämän jälkeen romanttinen Venus ja eroottinen Mars eivät kierrä merkissäsi vuoden 2023 aikana, joten rakkausrintamalla edessä on hieman tasapaksumpi vuosi. Vuoden alun työtehtävät vievät ajatukset tehokkaasti mennessään, rakkauselämän kiemurat jäävät väkisinkin työtehtävien jalkoihin. Vuoden parasta antia ihmissuhderintamalla on 16.5. alkava kesäkausi. Loppukevään ja alkukesän lomat ja matkat hellivät parisuhdetta ja rakkauselämää parhaiten.

” Lomakatalogit kannattaa ottaa esille jo alkuvuonna, hyvä suunnittelu takaa onnistuneen loman.

Työ/Raha: Alkuvuoden hieman nihkeä työtaivas kääntyy paremmaksi 18.1. jälkeen, kauris on hyvin aikaansaava ja energinen 11.2. saakka. Talousasioissa kauriilla on yltiöoptimistinen asenne, loppukevääseen mennessä tulee tuhlattua tavallista enemmän. Jos olet syntynyt ennen 8.1, loppukevääseen ja alkukesään osuu hyviä uutisia niin työ- kuin raha-asioissakin. 16.5. alkava myötätuuli suosii niin kesätyöläisiä, lomanviettäjiä kuin sijoittajiakin. Joululomalle pääsy voi loppuvuodesta vaatia ylimääräisen rutistuksen, rästityöt vaativat ylityötunteja.

Hyvinvointi/Terveys: Vuosi 2023 on kauriille lomailun ja vapaa-ajan vuosi. Lomakatalogit kannattaa ottaa esille jo alkuvuonna, hyvä suunnittelu takaa onnistuneen loman. Paras lomakausi alkaa merkin osalta 16.5.

Vesimies 20.1.–20.2.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Vuosi alkaa merkillesi mukavassa myötätuulessa, alkuvuoteen osuva lämminhenkinen talvilomajakso on parhaimmillaan 3.–27.1. Osalle tammikuu näyttäytyy hyvin romanttisena jaksona, myös sosiaalinen elämä on hyvin vilkasta. 11.2. jälkeen syntyneet ovat alkuvuoden aikana suuren velvollisuustaakan alla, pinna tuntuu olevan kireällä kiireen vuoksi aina 7.3. saakka. Loppukeväästä vesimies nautiskelee hyvästä ystävyydestä, kumppanuudesta tai rakkaudesta ajan kanssa. Myös tulevan kesän lomista ja lämpimistä ihmissuhteista on mahdollista nauttia ilman jatkuvaa työkiirettä ja velvollisuusviidakkoa.

” Luvassa on irtiottoja tai ainakin uudelleen järjestelyjä, pieni kevennys kesää kohti on paikallaan.

Työ/Raha: Vesimies on rakennellut viime vuosina itselleen jatkuvuutta ja turvallisuutta työkuvioihin, kova työ jatkuu 11.2. jälkeen syntyneiden osalta vielä alkuvuoden ajan. Loppukevään aikana vesimies joutuu miettimään tarkoin, mitkä arvot ja asiat työmaailmassa ovat tärkeitä. Määritteleekö palkka tai etuudet oman arvon työmaailmassa ja mikä minusta todella tulee isona? Luvassa on irtiottoja tai ainakin uudelleen järjestelyjä, pieni kevennys kesää kohti on paikallaan. 16.5. jälkeen loppukevään ja kesän aikana vesimies tuhlaa tavallista enemmän, syksyn tullen on pakko hieman hidastaa tahtia.

Hyvinvointi/Terveys: Jos talvi on on ollut merkillesi terveyden suhteen haastava, kevätaurinko paistaa vesimiehille rohkaisevan kirkkaasti. Mieltä ylentävät harrastukset, ulkoilu tai liikunta tuntuu helmi-maaliskuussa sielun ravinnolta. Myös pääsiäisen aika lataa akkuja tehokkaasti. Vuoden haastavimmat terveysviikot osuvat kesäkuun toiselle viikolle sekä juhannuksen jälkeiseen aikaan.

Kalat 20.2.–21.3.

Rakkaus/Ihmissuhteet: Olet saanut viime vuodet nauttia antoisista ja onnekkaista planeettakuvioista, eikä tämä asetelma muutu miksikään maaliskuisen kalan osalta. Koko merkki nauttii upeasta talvilomajaksosta 27.1.–20.2. Rakastunut kala saa osakseen ihailua ja suitsutusta, sinkkukalalla on mahdollisuus törmätä jalat alta vievään uuteen tuttavuuteen. Tuuli kääntyy helmikuisen kalan osalta 7.3. jälkeen, kun ankara Saturnus saapuu merkkiin 28,5 vuoden tauon jälkeen. Hyvin toiminut ihmissuhde voi joutua kriisiin, särmien hiominen vaatii vuonna 2023 aikaa ja kärsivällisyyttä. Syksy ja loppuvuosi ravitsevat maaliskalan sosiaalista elämää, erilaisissa ryhmissä ja yhteisöissä pääsee toteuttamaan omia sosiaalisia vahvuuksia. Kala on parhaimmillaan neuvottelupöydissä, palavereissa, erilaisissa juhlissa, huvituksissa ja kutsuissa.

” Syksy ja loppuvuosi ravitsevat maaliskalan sosiaalista elämää.

Työ/Raha: Helmikuisen kalan velvollisuudet ja sitoumukset lisääntyvät maaliskuun alun jälkeen, loppukevät vaatii suurta sitkeyttä ja ponnistelua. Osalla uusi työ ja isompi vastuu tarkoittavat myös parempaa palkkaa ja suurempaa vaikutusvaltaa. Erilaiset esteet ja haasteet pakottavat kuitenkin syksyn ja loppuvuoden aikana miettimään elämän tärkeysjärjestystä uusiksi. On pohdittava, mistä on pakko karsia ajanpuutteen vuoksi. Maaliskalan menestysvuosi on vertaansa vailla, työn sujuvuutta on luvassa etenkin maaliskuun lopulta aina toukokuun loppupuolelle saakka. Merkin viimeisellä viikolla syntyneet löytävät itsestään taiteilijasielun, työn ja harrastuksen yhdistäminen on osalle taloudellisesti kannattavaa.

Hyvinvointi/Terveys: Vuosi 2023 tarjoaa kalalle valtavasti mielenkiintoista tekemistä. Kun työmäärä pysyy hallittuna, terveys pysyy vakaana. Ne kalat, jotka rohmuavat itselleen liikaa, kärsivät uupumuksen ja väsymyksen tunteista.