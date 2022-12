Mikko Kekäläinen paljastaa hervottoman totuuden tyylikkäästä Ella Kannisesta: ”Se on ihan luokatonta”

Ella Kanninen ja Mikko Kekäläinen viettävät jouluaaton poikkeuksellisesti yhdessä poissa perheidensä luota, mutta tv-katsojien ilona. Seuraavana päivänä juontajaystävykset hyppäävät lentokoneeseen, mutta eri suuntiin.

Suosikkijuontajat Ella Kanninen, 48, ja Mikko Kekäläinen, 45, ovat jouluaaton erossa perheistään. Siihen on perusteltu syy, sillä he viettävät aaton kaikkien halukkaiden seurassa vetäessään Ylen Kuusijuhla-ohjelmaa.

– Tällainen joulu tällä kertaa, Mikko Kekäläinen sanoo.

Joulurauhan julistamisen jälkeen puolelta päivältä käynnistyvä ohjelma jatkuu pitkälle iltaan. Sen jälkeenkään kaksikko ei pääse perheidensä luo, koska kummankin puoliso on matkannut lapsien kanssa joulunviettoon kotikulmia kauemmas.

– Tätä piti vähän miettiä, koska yleensä olemme lähteneet perheen kanssa joululomalle Italiaan heti Puoli seitsemän viimeisen lähetyksen jälkeen, Ella Kanninen toteaa.

Toisaalta työtehtävä tuntuu mielekkäältä.

– Ajattelin, että jos voin tuoda iloa katsojien aattopäivään, niin Mikon kanssa se on mukavaa.

Kanniselle Kuusijuhlan vetäminen on tuttua vuosien takaa. Silloin juontokaverina oli Mikko ”Peltsi” Peltola.

Kekäläinen ei ole ollut aiemmin aattona töissä, jos vuosikausia sitten tehtyä aikaista aamuyön radiojuontoa ei lasketa.

– Vähän lapset harmittelivat, etten ole aatonvietossa mukana, mutta meillä ollaan totuttu erikoisiin työaikoihin. Vaimokin oli aiemmin usein töissä pyhinä, Mikko perustelee.

Kekäläiset ovat viime vuosina viettäneet joulun vuokramökissä Lapissa. Tänä vuonna perhe matkaa ennalta mummolaan Kainuuseen, ja sieltä matka jatkuu Lappiin, kun Kekäläinen lentää joulupäivänä perheensä luo.

Kannisen italialainen aviomies ja kaksi poikaa suuntaavat perheen toiseen kotiin Toscanaan, kun poikien joululoma alkaa.

– Vietän ohjelman jälkeisen aattoillan äidin kanssa. Seuraavana aamuna lennän kotiin suoraan joulupäivän lounaspöytään, joka on Italiassa joulun tärkein ateria.

Anoppi pitää huolta, että lounaspöytä notkuu herkuista.

– Ehdin mukaan myös joululahjojen avaamiseen, koska lahjat jaetaan perinteisesti lounaan jälkeen.

Kekäläinen on ollut tekemässä Puoli seitsemää alusta lähtien vuodesta 2009, tosin ensimmäisen vuoden hän veti vain osaa lähetyksistä. Kannisesta tuli Kekäläisen juontajapari vuonna 2013, kun Marja Hintikka jäi äitiyslomalle.

– Alkavan vuoden alussa ystävyytemme täyttää kymmenen vuotta. Vaikka emme ole juontaneet koko aikaa yhdessä, ystäviä olemme olleet alusta lähtien, Ella mainitsee.

– Olemme vaihtaneet elämän iloja ja suruja pitkin matkaa, Mikko vahvistaa.

Kanninen oli välillä muissa töissä, mutta palasi kaksi vuotta sitten, kun Susanna Laine siirtyi muualle.

– Mieli oli maassa Suskin lähdön takia, mutta kun kuulin Ellan palaavan, tuntui kuin valo olisi palannut, Mikko kertoo.

Myöhemmin samana päivänä hän istui lähijunassa tuijottaen ikkunasta ulos.

– Oli pilvinen päivä, mutta yhtäkkiä pilven takaa pilkisti aurinko. Siinä oli vahvaa symboliikkaa. Rupesin vähän itkemään, kun olo oli niin helpottunut ja onnellinen, Mikko myöntää.

– Tuli herkkä hetki, jota on mukava muistella. Minulle on ominaista reagoida tunteella, olen sellainen tunteilla eläjä.

Työn sujuvuus hyvässä hengessä on molemmille tärkeää.

– On ilo mennä töihin. Se on iso asia. Osaamme molemmat joustaa sopivissa kohdin. Kumpikaan ei jyrää omia ideoitaan läpi, Ella kuvailee.

– Ei tätä työtä jaksaisi tehdä tällaista tahtia, jos yhteistyö ei sujuisi. Teemme niin hirveän määrän lähetyksiä, että se alkaisi näkyä, Mikko arvioi.

– Tämän homman on oltava uskottavasti hyväntuulista. Vähän aikaa pystyy feikkaamaan, mutta ei loputtomasti. Olen ollut sellaisessakin tilanteessa, ettei ole ollut aina hyvä fiilis. Silloin tekeminen on monta kertaa vaikeampaa, Mikko tietää.

Ella on samaa mieltä.

– Olisi kamalaa tehdä päivittäistä tv-ohjelmaa, jos toinen jotenkin ärsyttäisi. Mikon kanssa sellaista ei ole yhtään. Mikko on nokkelasti hauska ja saa minut joka päivä nauramaan. Mikko on loistava imitoija, jota moni ei taida tietää.

Julkinen työ tuo esiin vain pienen osan ihmisen eri puolista.

– Ellaa pidetään yleensä tyylikkäänä ja kaikki käytöstavat hallitsevana maailmankansalaisena. Ja sitä hän tietysti suvereenisti onkin, mutta kun kamerat eivät käy, se huumorihan on ihan luokatonta ja sensuroimatonta, Mikko paljastaa.

Ja saa Ellan ulvomaan naurusta.

– Meidän ei joskus tarvitse kuin vilkaista toisiamme ja tiedämme, mitä toinen ajattelee, Ella lisää.

Kaksikko vetää Puoli seitsemää maanantaista torstaihin, perjantaisin vetovastuu on muilla.

– En ole koskaan kokenut, että olisi jotenkin pois minulta, jos uudet kyvyt saavat mahdollisuuksia. Antaa tulla vaan, yhtään ei häiritse, päinvastoin. Olen ollut edistämässä sitä, että ohjelmaan on tullut uusia juontajia, Ella mainitsee.

– Vastustan kaikin tavoin ikärasismia, mielestäni kaiken ikäiset saavat näkyä televisiossa, mutta en pyri pysymään ruudussa ikuisuuksiin.

Kanninen on tehnyt tv-töitä laaja-alaisesti ja ollut juontamassa maan suurimpia tuotantoja kuten Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa ja Linnan itsenäisyyspäivälähetyksiä sekä julkaissut viisi kirjaa.

– Olen saanut niin paljon, ettei ole tunnetta, että pitäisi kahmia lisää. Italiassa ihmisten kanssakäymisessä on tärkeää osata huomioida muita ja antaa tilaa. Voi olla, että tuota ajattelua on tarttunut sieltä.

Kanninen tuli suomalaisille tutuksi 2000-luvun alussa, kun hän aloitti Ylen uutislähetyksissä.

– Tänä vuonna olen ollut tv-ruudussa 20 vuotta, hän laskee.

Suomi on rakas isänmaa, mutta Kanninen rakastaa myös toista kotimaataan Italiaa.

– Italia on koko perheellemme hyvin tärkeä, mutta viime vuosina sinne on ehditty vain loma-aikoina kuten jouluna. Tulevaisuudesta ei ole vielä tehty päätöksiä.

Kanninen tuskailee ajan nopeaa kulumista.

– On kamalaa, kuinka älyttömän nopeasti aika menee. Vuodet vaan vierivät. Totuushan on se, että mitä pidempään pojat ovat täällä koulussa, sitä ristiriitaisemmaksi tulee ajatus Suomesta lähdöstä, hän on huomannut.

– Mietin usein, kuinka paljon on vielä aikaa toteuttaa toiveitaan.

Vuorokauteen pitäisi saada lisätunteja, jotta ehtiä toteuttaa kaikki kiinnostavat ideat.

– Mielessä siintävät suunnitelmat sekä matkailuun että Suomen ja Italian väliseen kulttuuriin liittyen. Tarkoituksena olisi elää reippaaksi satavuotiaaksi, joten sillä tavalla ajatellen aikaa on vielä, Ella nauraa.

Parin vuoden päästä täyteen tulee 50 vuotta.

– Odotan hyvin uteliaana viidenkympin täyttämistä, sillä kyllä 50 vuotta on merkittävä merkkipaalu. Se voi toimia vedenjakajana, joka saa puntaroimaan jo ollutta, mutta myös tulevaa, Ella kiteyttää.

– En ole iän takia kauhuissani, vaikka huomaankin maan vetovoiman. Väistämättä ikää tulee, mutta haluan ottaa sen haasteena. Aion haastaa itseäni vielä monenlaiseen.

Kanninen pyrkii poimimaan parhaat puolet sekä suomalaisesta että italialaisesta elämäntavasta. Suomessa se tarkoittaa esimerkiksi lämpimästä saunasta kylmään veteen menemistä.

– Olen koko ikäni karttanut kylmää vettä, mutta olen alkanut tehdä mökillä muutaman sekunnin pulahduksia järveen. Inhoan veteen menemisen hetkeä, mutta siitä tulee todella virkeä olo.

Kanninen haluaa testata omia rajojaan ja karaista itseään.

– Mitä lähemmäksi 50 vuotta tulee, sitä tärkeämmältä tuntuu vaalia omaa terveyttään.

Italialaiset ystävät ovat hämmentyneet Ellan somessa julkaisemista uintikuvista.

– Heille on kauhistus, että joku menee vapaaehtoisesti kylmään veteen. He pitävät meitä suomalaisia ihan hulluina.

Kannisen anoppi kuntoilee Italiassa uimalla meressä pitkälle syksyyn.

– Mutta veden lämpötila on silloinkin 15 asteen paikkeilla.

Kekäläinenkin on aloittanut kuluneen vuoden aikana uusia harrastuksia.

– Pojan kanssa käymme karatessa ja opettelen myös innokkaasti soittamaan sähköpianoa. Soittamiseen menee lähes kaikki vapaa-aika.

Hän työskenteli ennen tv-pestiä radiossa.

– Kaipaan radiota. Olen käynyt vuosien varrella joskus juontamassa Radio Suomessa. Radio on minun lajini, vaikka pärjään tv:ssäkin.

Kekäläinen sanoo, ettei pysty kuvittelemaan nykyistä parempaa työyhteisöä.

– Ikinä en ole edes harkinnut Puoli seitsemästä lähtöä. Huonompaan en rupea vaihtamaan ja parempaa en tiedä.

Ajat ovat ankarat, mutta kahden lapsen isä opettelee välttämään liiallista huolehtimista.

– Olen pyrkinyt pääsemään irti sen pelkäämisestä, että kohta tapahtuu taas jotain kamalaa. Yritän viedä ajattelua siihen suuntaan, että kohtahan voi tapahtua jotain kivaa ja kaikkihan on hyvin juuri nyt.

Sillä mielellä on hyvä suunnata joulunviettoon sekä aloittaa tuleva vuosi.

– Vuoden vaihduttua tuntuu, että mennään jo kohti kevään valoa ja piteneviä päiviä, Kekäläinen summaa.