Johnny Depp palasi legendaariseen rooliinsa ensi kertaa oikeusjupakan jälkeen – taustalla kaunis ajatus

Näyttelijä Johnny Depp sujahti viikonloppuna pitkästä aikaa eksentrisen merirosvon Jack Sparrow’n rooliin – tällä kertaa hyvän asian puolesta. Asiasta kertoo People-lehti.

Sunnuntaina YouTube-kanava ”Kraken The Box”, jota ylläpitää 11-vuotias Kori, jakoi henkilökohtaisen videon, jonka Depp hänelle lähetti äskettäin yhteistyössä Make-A-Wish-hyväntekeväisyys­järjestön kanssa.

Kori on tällä hetkellä palliatiivisessa eli elämän loppuvaiheen hoidossa käytyään läpi useita sydänleikkauksia.

Videolla 59-vuotias Depp oli sonnustautunut Pirates of the Caribbean -elokuvista tutun roolihahmonsa tamineisiin.

– Joten, kapteeni Kori, olen hirveän pahoillani, että missasin tämän. Tarkoitukseni oli sanoa se, unohdin sanoa sen, en sanonut sitä, sanon sen nyt, Depp aloitti videon rooliinsa uppoutuneena.

Depp jatkoi sanomalla, että hän ”seuraa mielellään YouTube-kanavaasi” ja aikoo lisäksi käskeä kaikkia ystäviään seuraamaan kanavaa.

Korin YouTube-tili on kerännyt jo 185 000 tilaajaa sen jälkeen, kun se perustettiin 28. marraskuuta. Kanavan videot ovat suurelta osin merirosvoteemaisia.

– Toivotan sinulle onnea. Olen fanisi numero yksi, kapteeni Kori, Depp sanoi lopettaessaan videon ja lähetti lentosuukon kameraan.

Deppiä lähellä oleva lähde kertoi People-lehdelle, että Make-A-Wish-säätiö otti tapauksen tiimoilta näyttelijään yhteyttä ”kiireellisellä pyynnöllä”.

Erillisellä YouTube-videolla, jonka otsikko on ”KIITOS TUHANNESTA TILAAJASTA!” Korin äiti vahvisti, että hänen poikansa on saanut elämänsä aikana kaksi sydämensiirtoa ja on tällä hetkellä palliatiivisessa hoidossa.

– Joten otamme kaiken irti jäljellä olevasta ajasta lopettamalla koulunkäynnin. Ja bonuksena: emme oikeastaan tee kotitöitä, pukeudumme pyjamiin ja vain rentoudumme, äiti sanoo videolla.

– Keskitymme vain tekemään elämästä niin hyvää kuin mahdollista ja pitämään niin hauskaa kuin voimme.

Myöhemmin Kori julkaisi kanavalleen videon, jossa hän keskustelee puhelimessa Deppin kanssa. Edelleen Jack Sparrow’n roolia vetävä Depp lupasi antaa Korille virallisen nimen ”kapteeni Kori”.

Vaikka Deppin tulevaisuus Pirates-elokuvasarjassa on edelleen epävarma hänen entisen vaimonsa Amber Heardin kanssa käydyn kunnianloukkaus­oikeudenkäynnin jälkeen, on näyttelijä aiemmin tehnyt hyväntekeväisyys­lahjoituksia sairaaloille ja vieraillut Jack Sparrow’ksi pukeutuneena sairaiden lasten luona.

Depp ansaitsi Oscar-ehdokkuuden hahmonsa debyytistä vuoden 2003 elokuvassa Pirates of the Caribbean: Mustan helmen kirous. Viimeksi hän on näytellyt roolia vuonna 2017 ilmestyneessä elokuvasarjan viidennessä osassa.