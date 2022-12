Minna Kuukka ilahdutti Kimmo Vehviläisen Petra-rakasta upealla piparkakkutalolla – kaunis ele ilahdutti

Minna Kuukan koristeelliset piparkakkuluomukset ihastuttavat jälleen. Tällä kertaa hän on tehnyt kulkuvälineitä.

Minna Kuukka on hionut piparkakkutalotaitojaan usempia vuosia.

RADIOJUONTAJA Minna Kuukan piparkakkutalokausi lähenee loppuaan. Tänä vuonna hän aloitti piparkakkutalojen rakentamisen marraskuussa.

Kuukan viimeisimpiin tuotoksiin kuuluvat punainen, joulutervehdyksin koristeltu kaksikerroksinen bussi, Töölöön matkalla oleva vihreä raitiovaunu ja joululahjoja katollaan kantava jeeppi.

– Jossain siellä kaukana humisee maailma, jossa ihmiset tekee ihan oikeita asioita. Ja sitten on tää keittiönkokoinen sekopäänurkkaus, jossa tapahtuu ohikiitävän tovin iloksi eri laajuista näpräystä, Kuukka kirjoittaa.

Stooreissaan hän paljastaa pakkaavansa piparkakkutalojen rakentamiseen tarvittavat välineet pois ja päättävänsä kauden siihen.

Tuoreet piparkakkurakennelmat ovat hurmanneet seuraajat aiempien teoksien lailla.

– Maailma todella tarvitsee näitä ilon tuottajia.

– Olet kyllä uskomattoman taitava!

– Nää on kyllä ihan mahdottoman upeita luomuksia.

– Tuo ratikka on uskomattoman kaunis. On toki kaikkikin, mutta jotenki se ratikka on vaan.

– Siis nää on jotain nii upeita ettei edes käsitä, kommenteissa ihastellaan.

Kuukka on ilahduttanut piparkakkutalollaan myös uutta juontajakollegaansa Kimmo Vehviläistä ja hänen puolisoaan Petraa.

– Saatiin Kimmon kanssa maailman hienoin piparkakkutalo joulutervehdykseksi, jota olen ihaillut koko illan kuin pieni tyttö. Ja okei, vähän laittanut nukkejakin ja kuusia kun oikeen innostuin tästä, Petra kirjoittaa Kuukkaa kiitellen.

Kuukka on ilahtunut piparkakkutalon saamasta somistuksesta.

– Just noin! Noita rakennelmia pitää fiilailla tolleen, et miettii sinne tyyppejä sisään ja kasvattaa metsän ympärille! Ihanaa! Ja hyvää joulua! Kuukka kirjoittaa.

Minna Kuukka kertoi Radio Novan verkkosivuilla piparkakkutaloinnostuksestaan jo vuonna 2017. Hän oli tilannut netistä kirjan, jonka kaavoja ja ideoita hän hyödynsi luomuksissaan.

– Ei se ole lainkaan niin vaikeaa, mitä moni kuvittelee. Mutta kyllä se näpertelyä vaatii. Noi minun tönöt on kuitenkin vielä millintarkkoihin mestariteoksiin verrattuna kotikutoisia. Tykkään asentaa taloihin pienet valot, jotka sitten tikkari-ikkunoista tuikkii ja luo tunnelmaa, Kuukka tuumasi tuolloin.

Kuukka on juontanut Radio Novan aamuohjelmaa vuodesta 2016 lähtien. Ura juontajana alkoi vuonna 1993, jolloin hän aloitti työt MTV3-kanavan kuuluttajana ja ruutukasvona. Kuukka on naimisissa ja vuonna 2006 syntyneiden kaksosten äiti.