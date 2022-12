Sabina Särkän raju sairastelu jatkuu – ”En pystynyt nousemaan sängystä”

Särkkä kertoo olleensa vuoteenomana koko kuluneen viikon.

Vuoden 2012 Miss Suomi -kilpailusta tutuksi tullut Särkkä on sairastellut viime aikoina.

Malli ja somevaikuttaja Sabina Särkkä ei ole viime aikoina juuri tervettä päivää nähnyt. Särkkä julkaisi torstaina Instagramissa kuvan sairasvuoteeltaan. Vällyjen välissä Särkän seurana oli läppäri.

Oireet ovat olleet paikoitellen varsin rajuja.

– Tässä spotissa on vierähtänyt koko tämä viikko kuumeessa ja influenssan kourissa.. no kerrankin on ainakin aikaa katsoa kaikki joululeffat yhdeltä istumalta, Särkkä totesi.

– Arvaatteko mikä joululeffa on tällä hetkellä menossa? Mun all time favorite! Kommentoikaa jotain hyviä sarja- ja leffavinkkejä! Niitä kaivataan.

Julkaisun kommenteissa Särkälle toivotettiin pikaista paranemista ja annettiin katseluvinkkejä tylsyyteen.

Kyse oli jonkinlaisesta silmätulehduksesta, joka ei trooppisen ilmaston vuoksi ottanut parantuakseen.

– Toinen silmä pysyy visusti piilossa (ihan teidän takia), ja pitää lähtee kotiin sitä paranteleen ens viikolla, hän kirjoitti nauruemojin kera.

Särkkä valittiin aikanaan Miss Suomi -kilpailussa ensimmäiseksi perintöprinsessaksi.

Sittemmin hän on tehnyt töitä muun muassa mallina sekä somevaikuttajana. Lisäksi hän on ollut mukana useissa tv-ohjelmissa, kuten Viidakon tähtösissä, Martina ja hengenpelastajat sekä Selviytyjät Suomi -ohjelmissa.

Särkkä avioitui syyskuussa 2019 Kreikan saariston upeissa maisemissa. Särkän ja hänen puolisonsa Ossi Kivimäen hulppeita hääjuhlia vietettiin useiden päivien ajan ja paikalle oli saapunut parin läheisiä Suomesta. Pari ilmoitti erostaan elokuussa 2022.