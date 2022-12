AL: Apulanta osti arvotalon Tampereelta – tällaiset ovat suunnitelmat rakennuksen varalle

Kyseessä on 1920-luvun kynnyksellä valmistunut suojeltu kivitalo.

Apulanta oy on vuonna 2007 perustettu yhtiö, joka tekee kiinteistö- ja osakekauppaa.

Apulanta oy on ostanut suojellun klubirakennuksen 438 000 eurolla Tampereen Niemenrannasta, Aamulehti kertoo.

Kyseessä on 1920-luvun kynnyksellä valmistunut, valkeaksi rapattu, kaksikerroksinen kivirakennus, joka on pinta-alaltaan 420 neliömetriä. Rakennus vaatii merkittävää kunnostusta, sillä aiemmin aloitettu peruskorjaus on jäänyt kesken.

Rakennus on Tampereen merkittävimpiin arkkitehteihin kuuluneen Birger Federleyn (1874–1935) suunnittelema.

Apulannan rumpali ja yrityksen toimitusjohtaja Sipe Santapukki kertoo Aamulehdelle, että rakennus aiotaan entisöidä asuinkuntoon eikä sitä myydä. Julkisivuremontti tehdään ensi kesänä. Koko urakan kestoa hän ei lähde arvioimaan.

– Haluamme pelastaa arvokkaita rakennuksia. Se oli taannoin se perimmäinen idea, kun tähän ryhdyimme. Sittemmin rakennusremontoinnista tuli totta kai myös yksi tulonlähteistämme, Santapukki kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2018.

– Hankimme oikeastaan vain vanhoja rakennuksia, jotka sitten peruskorjaamme ja muutamme asuinhuoneistoiksi. Emme myy kohteitamme eteenpäin, vaan vuokraamme niitä.