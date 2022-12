Nick Cannonin vauva kuoli aggressiivisen syöpään – tähti kertoo nyt, miksi kieltäytyi kemoterapiasta

Cannon kertoo päätöksen syntyneen lapsen elämänlaadun takaamiseksi.

Yhdysvaltalaisjuontaja Nick Cannonia ja malli Alyssa Scott kohtasivat vuosi sitten suuren surun, kun heidän ensimmäinen yhteinen poikansa Zen kuoli vain viiden kuukauden ikäisenä aivokasvaimeen.

Nyt 42-vuotias juontaja kertoi Paramount+-suoratoistopalvelun The Checkup with Dr. David Agus -ohjelmassa, kuinka he saivat tietää poikansa sairaudesta, People-lehti kertoo.

– Hän oli terve, aktiivinen, aina hymyilevä, Cannon muisteli lapsensa ensimmäisiä päiviä.

Noin kahden kuukauden jälkeen Cannon kuitenkin huomasi Zenin ”omituisen” hengitysrytmin.

– Huomasimme myös, että hänen päänsä oli hieman suurempi, mutta kaikilla lapsillani on isot päät. Olin isopäinen vauva, Cannon kertoi.

Vanhemmat epäilivät, että Zenillä saattoi olla astma. Perheen lääkäri huolestui välittömästi vauvan pään koosta.

Zenille tehtiin lukuisia testejä, eikä hän päässyt lähtemään sairaalasta.

Cannon pyysi lääkäreitä ”olemaan rehellisiä” ja kertomaan uutiset aluksi vain hänelle, jotta hän voisi suojella Scottia mahdollisesti huonoilta uutisilta.

– Voisitko kuvitella vieväsi poikaasi tarkastukseen – peläten pahimmillaan astmaa – ja saisitkin kuulla, että hänellä on diagnosoitu aivosyöpä? Se oli shokki, Cannon kertoi.

Zenillä diagnosoitiin korkea-asteinen gliooma, joka on harvinainen ja aggressiivinen aivosyövän muoto. Cannonille ja Scottille esiteltiin mahdollisena hoitokeinona kemoterapiajaksoa.

Pojalle tehtiin sairaalassa muutamia elämänlaatua helpottavia toimenpiteitä, joilla hänen aivoistaan poistettiin sinne kertynyttä nestettä.

– Se oli minusta loogista. Hänellä oli vähemmän kipuja ja toimenpiteet olivat nopeita, Cannon muisteli.

– Siitä lähtien he sanoivat minulle, että parhaassa tapauksessa poikani voisi elää 3–4-vuotiaaksi. Joten heti kun kuulin sen, ajattelin elämänlaatua. Halusin hänelle parhaan mahdollisen elämän.

Mitä tuli kemoterapiaan, kysyi Cannon lääkäreiltä, pidentäisikö se Zenin elämää tai vähentäisikö se hänen kärsimyksiään. Lääkärit vastasivat hänelle: ”ei oikeastaan”.

– Kun poikani oli kytkettynä kaikkiin näihin koneisiin ja hänen aivoistaan piti poistaa nestettä monta kertaa päivässä, mikä oli sydäntäsärkevää joka kerta – en voinut kuvitella häntä joutumassa kemoterapiaan.

Cannon on itse joutunut sairastamansa SLE-autoimmuunitaudin vuoksi käymään eräänlaisessa kemoterapiassa, ja tiesi, millaisia vaikutuksia sillä on.

– En sanoisi sitä edes kivuksi: se vain imi minusta kaiken. En voinut kuvitella sitä vastasyntyneelle.

Hoitovaihtoehto olisi edellyttänyt lisäksi Zenin asuvan sairaalassa.

– Hän ei olisi koskaan päässyt kotiin.

Vanhemmat päättivät, ettei lasta laiteta kemoterapiaan, ja että he nauttisivat tämän viimeisistä päivistä.

Viimeiset päivät olivat päätöksestä huolimatta isälle raskaita. Hän kiitti Scottia tämän ”vahvuudesta ja sitkeydestä”.

– En todellakaan olisi voinut tehdä sitä ilman häntä.

– Tiesimme, että se on tulossa. Se tapahtui paljon nopeammin kuin luulimme, mutta viimeisenä viikonloppuna tiesin, että tämä on todennäköisesti niistä viimeinen.

Cannon kertoi, että perhe teki viimeisinä päivinä kaiken yhdessä auringonnoususta auringonlaskuun.

– Olen siitä kiitollinen, mutta se oli ehdottomasti vaikeaa. Oli rajua nähdä lapsensa kärsimässä ja katsoa hänen kehonsa sammuvan.

Nick Cannon on tuttu erityisesti Yhdysvaltojen Masked Singerin juontajana. Hän on saanut viime vuosina eri naisten kanssa lukuisia lapsia.

Hänellä on 11-vuotiaat kaksoset, Monroe ja Moroccan, laulaja Mariah Careyn kanssa. Heidän lisäksi Cannon on saanut Brittany Bellin kanssa kolme lasta: elokuussa syntyneen pienokaisen sekä 5-vuotiaan pojan Goldenin ja 1-vuotiaan tyttären Powerful Queenin.

Myös Abby de la Rosa odottaa parhaillaan tähden lasta. Kyseessä on heidän kolmas yhteinen lapsensa. Parin kaksoset Zion Moxolydian ja Zillion Heir ovat vuoden ikäisiä.

Juontajan kahdeksas lapsi Legendary syntyi heinäkuussa. Lapsen äiti on malli Bre Tiesi ja kyseessä on parin ensimmäinen yhteinen lapsi.

Cannon odottaa lisäksi kahta lasta, joista ensimmäinen on Brittany Bellin kanssa. People-lehti kertoi marraskuussa, että Cannon saa jälleen lapsen, tällä kertaa yhdennentoista. Lapsen äiti on Alyssa Scott.