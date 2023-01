Diili-kuvausten seuraukset näkyivät viikkoja Doran arjessa – kertoo, mitä johtoryhmän sohvalla tapahtui

Dora Palmroos kertoo Diilin tekemisen olleen paikoitellen rankkaa. Hänelle ikimuistoinen kokemus antoi konkreettista hyötyä työelämään ja kourallisen uusia ystäviä.

Sosiaalisen median vaikuttaja ja yrittäjä Dora Palmroos osallistui viimeisimmälle Jaajo Linnonmaan luotsaamalle Diili-ohjelman kaudelle. Ohjelma oli Palmroosille yksi hänen elämänsä rankimmista ajanjaksoista, mutta samalla kaiken sen arvoista.

Ennakkosuosikiksi kuvailtu Palmroos ylsi kilpailussa semifinaaliin asti. Kalkkiviivoille jääminen juuri ennen finaalia harmitti kovasti Palmroosia heti kilpailun jälkeen, mutta sittemmin hän on kääntänyt asian voitoksi itselleen. Varsinaista voittoa tärkeämpää Palmroosille olisi itse asiassa ollut päästä vain finaalitehtävään mukaan.

Diili oli Doralle yksi hänen elämänsä hienoimmista kokemuksista huolimatta siitä, että kuvaukset olivat paikoitellen hyvin rankka kokemus.

– Eniten harmitti, etten päässyt kokemaan finaalia. Ultimaattinen unelmani olisi ollut päästä kaiken kovan paineen keskellä pitchaamaan oma liikeidea isolle joukolle niin, että kaikki panokset ovat omassa performanssissa, Palmroos muistelee Ilta-Sanomille.

– Voitto olisi ollut hyvä plussa, mutta se finaalipaikka jäi kaihertamaan useaksi viikoksi eteenpäin. Vuosi myöhemmin voi jo sanoa, että kyllä kilpailu silti meni juuri siten kuin pitikin, Palmroos toteaa.

Dora Palmroos, Sirly Ylläsjärvi ja Clarissa Hedman pääsivät Diilin semifinaaliin. Clarissa Hedman voitti lopulta koko kisan.

Palmroosille Diili oli positiivinen kokemus, vaikka hän myöntää, että koki kuvausten aikaan myös ahdistusta ja kovaa väsymystä kilpailun intensiivisyyden vuoksi. Asiaa ei helpottanut, että Palmroos oli kuvausten aikaan salaa myös raskaana.

Syy salailuun oli yksinkertainen.

– Diili on työelämäkontekstiin pohjautuva kilpailu ja valitettavasti vieläkään tasa-arvo ei työelämässä aina toteudu. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun raskaana oleva nainen tai nainen tietyssä iässä on jäänyt ilman palkankorotusta tai uran kannalta eteneminen on ollut vaikeampaa.

Dora Palmroos on palaamassa äitiyslomalta töiden pariin.

– En kertonut raskaudestani, koska ajattelin, että meni skaba miten meni, voin olla varma, ettei se johtunut raskaudestani, Palmroos tiivistää.

Kuvausten ajan Palmroos asui viiden viikon ajan hotellissa. Kuvauspäivät olivat pitkiä ja täynnä stressiä. Joskus Palmroos jopa nukahti johtoryhmän sohville, kun väsymys kävi liian kovaksi.

– Kääntöpuoli on kuitenkin siinä, että sisäinen hulluni nautti tosi paljon siitä kaikesta, Palmroos naurahtaa jatkaen, että hän omalla tavallaan pitää kovasta stressistä ja tekemisen meiningistä.

Dora Palmroos ja Vili Rautio voitettuaan Diilin tehtävän. Kuvausten aikaan salaa raskaana ollut Palmroos kertoo IS:lle, että hän joutui usein kikkailemaan ovelasti palkintojen kanssa, joihin kuului usein alkoholia ja muita raskaana olevalta kiellettyjä asioita.

Kun kuvaukset loppuivat, Palmroos koki, että oli antanut ohjelmalle kaikkensa.

– Pää löi niin tyhjää, ettei liikkunut ajatuksen ajatusta ja kroppa kävi kierroksilla. Meni viikkoja, että sain untakin kunnolla. Totta kai myös se, että asuu viisi viikkoa hotellihuoneessa kymmenen neliön sisällä, on todella rajoittavaa. Kaikki muu normaali sosiaalinen elämä ja työelämä, mistä normaalisti saa paljon energiaa, oli pitkälti tauolla.

Rankkuus oli kuitenkin sen arvoista. Palmroos kokee, että hän sai ohjelmasta erityisesti itsevarmuutta työmaailmaan.

– Kaikesta huolimatta nautin kokemuksesta paljon enkä vaihtaisi sitä mihinkään. Se antoi niin paljon ja enemmänkin.

Dora Palmroos sai Diilistä konkreettista hyötyä tuplaamalla seuraajamääränsä sosiaalisessa mediassa, mutta myös itsevarmuutta työelämään.

– Kilpailu toi itsevarmuutta tekemiseen. Kun oli tottunut tekemään mahdottomastakin mahdollista ja palasi sitten normihommiin, tuntuivat ne ”sunnuntaikävelyltä”, Palmroos kuvailee.

Palmroos sai ohjelmasta myös konkreettista hyötyä. Hän tuplasi seuraajamääränsä Instagramissa ja Youtubessa, mikä on vaikuttanut esimerkiksi yhteistöiden määrään ja palkkaan.

Taloudellisen puolen lisäksi Palmroosille jäi elämään myös kourallinen tärkeitä ystäviä. Palmroos on läheinen erityisesti kilpailun semifinaaliporukan kanssa. Semifinaaliin pääsivät Palmroosin lisäksi Henri Kurttila, Clarissa Hedman, Mikko Vehmas ja Sirly Ylläsjärvi. Palmroos kertoo olevansa hyvä ystävä myös ohjelmasta aiemmin tippuneen Vili Raution kanssa.

– Kisa toi mukanaan viisi ihanaa ystävää, joita en olisi voinut koskaan kuvitella saavani. Sanoin varmaan ohjelman ensimmäisissä haastatteluissa, etten tullut hakemaan kavereita enkä uskonutkaan, että porukasta välttämättä löytyisi yhtäkään itseni tyylistä ihmistä, Palmroos toteaa.

Palmroosista tv:n tekemisen seuraaminen paraatipaikalta oli mielenkiintoista, ja Palmroos kertoo, että työt mahdollisesti television puolella kiinnostaisivat tulevaisuudessa. Diiliin tai vastaavaan tv-ohjelmaan Palmroos lähtisi mukaan samantien.

– Ohjelmaan osallistuminen vain ruokki sitä, että ehdottomasti kiinnostaisi jatkossakin, Palmroos hehkuttaa.

Dora Palmroos kertoo, että äitiys on rauhoittanut häntä hyvällä tavalla.

Palmroos sai ohjelman kuvausten aikana odottamansa esikoisen kumppaninsa kanssa maaliskuussa 2022.

– Äitiys on muuttanut elämääni vain positiivisempaan suuntaan. Toki on ollut haasteita, mutta haasteet eivät tarkoita automaattisesti sitä, ettei elämä voisi olla positiivista. Koen, että tämä vuosi on ollut yksi elämäni parhaimmista, Palmroos toteaa.

Hän jatkaa, että lapsen saaminen on rauhoittanut häntä.

– Se on opettanut läsnäoloa, kun aikaisemmin on aina juossut ympäriinsä viisi rautaa tulessa. Elämään on löytynyt lisää merkityksellisyyttä ympärivuorokautisen työn tekemisen sijaan. Koen, että voin silti olla loistava työntekijä ja yrittäjä.

Palmroosin äitiysloma päättyi joulukuussa. Hän odottaa innolla tulevaa.

– On kova draivi päällä! Totta kai arjessa on ollut kädet täynnä työtä pienen vauvan kanssa, mutta akut ovat ladattuna siihen, että pääsee taas keskittymään töiden tekemiseen.