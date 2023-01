Sex Tape Suomesta tuttu burleskitähti elää nykyään täysin erilaista arkea – löysi uudesta kotimaastaan ”seksiklubien paratiisin”

Cloud BeDevil osallistui Sex Tape Suomen toiselle kaudelle. Sen jälkeen hän on muuttanut Saksaan ja löytänyt treffiseuraa Berliinin seksiklubeilta.

Burleskitaiteilija Cloud BeDevil osallistui Sex Tape Suomi -ohjelman toiselle kaudelle viime vuonna, osin ystäviensä kannustamana. Hän muistelee kokemustaan jälkikäteen positiivisin mielin. Kameroiden sammuttua tylsyys ei ole BeDeviliä vaivannut, sillä vuoteen on mahtunut muun muassa muutto uuteen kotimaahan.

BeDevil summaa, että Sex Tape Suomi -ohjelma vaikutti hänen elämäänsä lähinnä siten, että hänelle ropisee somessa entistä enemmän yhteydenottoja. Vaikka treffipyyntöjä on tullut monia, ei BeDevil ole päässyt niiden kanssa puusta pitkälle. Monen surkeahkon viestin joukosta löytyi pari varteenotettavalta vaikuttavaa treffikumppania, jotka kuitenkin hetken viestittelyn jälkeen paljastuivat hudeiksi.

– Muutaman viestin jälkeen kyllä selvisi, että ei jatkoon. Niin kovat on nämä meikäläisen niin sanotut reunaehdot, mitä vaadin ihmiseltä, hän naurahtaa.

– Ohjelman jälkeen olen kuitenkin käynyt muutamilla treffeillä. Yhden ihmisen ihan suututin mun feministisillä näkökulmilla, sitä ei näkynyt sen jälkeen.

Cloud BeDevil on pitkään luonut uraa burleskitaiteilijana. Kuvassa hän esiintyy Saksan Bavarian Burlesque -festivaaleilla.

Vaikka lukuisien treffipyyntöjen joukosta ei ole löytynyt kumppania ja vaikka reality-ohjelman kuvausaikataulut tuntuivat ajoittain intensiivisiltä, muistelee BeDevil Sex Tape Suomi -kokemustaan pääosin lämmöllä. Yksi vaihe ohjelman teossa jäi kuitenkin erityisellä hämmentävyydellään BeDevilin mieleen.

– Siellä tapahtui yksi yllättävä asia, mihin en ollut yhtään varautunut. Kun katsottiin niitä meidän kotivideoita, niitä ei oltu sensuroitu meille. Tätä ei kerrottu meille etukäteen, hän muistelee.

Kiireisten kuvausten jälkeen BeDevilin elämä ei palautunut takaisin vanhoihin uomiinsa, ainakaan täysin. Taiteilija nimittäin päätti pakata laukkunsa ja muutti Berliiniin.

Syyt muutolle tulevat BeDevilin suusta kuin apteekin hyllyltä.

– Tämä on koko maailman feministisin paikka mun näkemykseni mukaan. Ja tämä on maailman seksiklubien paratiisi, mikään muu paikka maailmassa ei ole niin uskottava seksiklubien suhteen kuin Berliini, hän kuvailee.

Tinderiä BeDevil ei ole vielä Berliinissä ehtinyt lataamaan, mutta niin sanotuilla perinteisillä treffeillä hän on jo käynyt. Treffikumppaninsa taiteilija tapasi eräällä berliiniläisellä burleskiklubilla, ja ihmisen kohtaaminen todellisessa maailmassa ilman deittailusovellusta oli hänen mukaansa erittäin positiivinen kokemus.

Treffipyyntöjä on siis tv-ohjelman jälkeen riittänyt ja muutamat treffit ovat takana päin, mutta onko tähtäimessä parisuhde?

– Kyllä mä olen sillä fiiliksellä, että haluaisin mun elämään parisuhteen tai ihmissuhteen. Mä näen, että se on työn alla. Pitää vähän saada elämää selviteltyä täällä Berliinissä ennen kuin on valmis etsimään sellaista henkilöä. Tässä piakkoin alkaa elämä järjestymään, kun pääsen muuttamaan varsinaiseen kotiin. Sitten on aikaa keskittyä sellaisiin asioihin, summaa BeDevil.

Cloud BeDevil sai Sex Tape Suomen juontajalta Marja Kihlströmiltä vinkkejä arkeensa.

Tulevalle vuodelle BeDevillä on selvät tavoitteet: hän haluaa tutustua Berliinin seksiklubikulttuuriin ja päästä itsekin esiintymään klubeilla. Taiteilija painottaa sitä, että hän johdattaa elämänsä suuntaa itse ja tietoisesti.

Hän neuvookin, että sama asenne kannattaa pitää mielessä myös kumppania etsiessä.

– Jos kumppania ei vain ala löytyä Suomesta, niin sitten ehkä kannattaa muuttaa Berliiniin tai johonkin isompaan kaupunkiin, missä on enemmän ihmisiä, joilla on avoimemmat ajatusmaailmat. Isommissa kaupungeissa ihmisillä saattaa muutenkin olla erilaiset arvomaailmat kuin Suomessa, joka kuitenkin on mielestäni Euroopan rasistisin maa.

Sex Tape Suomen kuvausten aikaan BeDevil asui vielä Helsingissä. BeDevil esitteli ohjelman toisen kauden kuudennessa jaksossa erityisesti vapaata sinkkuelämäänsä. Hän kertoi harrastavansa sooloseksiä päivittäin, sillä hänen mielestään seksuaalisuus on tärkeä osa henkistä hyvinvointia.

Yksi iso haaste, joka ohjelmassa nousi esiin, oli se, etteivät miehet BeDevilin kokemuksen mukaan uskaltaneet lähestyä häntä. Instagramissa BeDevil kertoi saneensa jonkin verran lähestymisiä miehiltä, mutta niitä hänen oli vaikea ottaa tosissaan.

– Siellä tulee pelkästään sellaisia yhteydenottoja, joista huomaa, että henkilöt eivät tiedä mitä tarkoittaa suostumus tai metoo-ilmiö, BeDevil huokaisi.

Sex Tape Suomi on ohjelma, jossa tavalliset suomalaiset kuvaavat viikon ajan omaa arkeaan makuuhuoneessa. Seksuaaliterapeutti Marja Kihlströmin johdolla käydään läpi kuvattuja materiaaleja ja keskustellaan seksielämän eri puolista.