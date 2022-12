Podcast: Sointu Borg palaa Diili-kohuun kolmen kuukauden jälkeen – paljastaa, kuinka pieniksi tulot olisivat jääneet vain Jaajon leivissä

Borg kertoi, ettei kadu hetkeäkään suunsa puhtaaksi puhumista.

Jälkikäteen Borg on ihmeissään, että pysyi järjissään Diilin jälkimainingeissa.

Yrittäjä ja somepersoona Sointu Borg palasi Nätit tytöt -podcastissa Diili-ohjelman voiton jälkeen kulisseissa tapahtuneeseen kuohuntaan ja syksyllä aiheesta julkaisemaan kirjaansa, jossa hän paljasti näkemyksensä tapahtumien kulusta.

Borg voitti Diilin keväällä 2021. Voitolla hän lunasti itselleen halutun työpaikan Jaajo Linnonmaan yritysten kehitysjohtajana. Kirjassaan Röyhkeästi rohkea – Kuinka haistattaa asialliset vitut? Borg kertoi, että elämä tv-kisan päätyttyä oli kaikkea muuta kuin ruusuntuoksuista päiväunta.

Hänen mukaansa luvattua pestiä ei ollut ohjelman jälkeen vielä olemassakaan, ja hän työskenteli useita viikkoja ilman asianmukaisia palkkaneuvotteluja tai työsopimuksia.

Lue lisää: Sointu Borg lataa uutuuskirjassaan hurjia väitteitä Diilin jälkeisistä tapahtumista – luvattua pestiä ei ollut olemassakaan: ”Koen tulleeni huijatuksi”

Podcastia juontavien Jonna Joutsenen ja Linda Lietsalan kysyessä tapauksesta kertoi Borg ottaneensa tietoisen riskin avatessaan kokemuksiaan kirjassa.

– Sillä oli seuraamuksia. Mutta kyllä koen, että koko kirjan idea kun oli se, että puhukaa totuutenne, olkaa itsellenne rehellisiä. Jos en uskaltaisi sitä itse tehdä, olisin huijari, Borg kertoi podcastissa.

Työ, jota Borgille loppujen lopuksi tarjottiin, olisi hänen mukaansa koostunut enimmäkseen Linnonmaan sometilien hallinnoinnista. Rivien välistä voi lukea, ettei toimi vastannut luvatun kehitysjohtajan paikan haasteita.

Borg myönsi podcastissa, että olisi voinut itsekin tehdä asioita eri tavalla, jotta sopalta olisi vältytty. Hänen mukaansa peli olisi pitänyt puhaltaa poikki heti siinä vaiheessa, kun toimintatavat alkoivat herättää huolta.

– Minun olisi pitänyt tiukemmin sanoa, että ”Hei, peli seis, nyt oikeasti, mikä tämä homma on?” eikä mennä tähän kiltin tytön ”no, en halua olla hankala” -rooliin.

Borg kertoo miettineensä jälkikäteen, että miten hänellä, kolmekymppisellä naisella, olivat perusasiat hukassa.

– Olisi pitänyt alusta asti tehdä niin, että en astu jalallakaan paikkaan, jos minulla ei ole työsopimusta, Borg totesi juontajille.

Epäkohdista oli kuitenkin vaikea puhua julkisuuden pyörityksessä, johon hän ei ollut tottunut. Borg on kertonut jo aiemmin ylläpitäneensä asian tiimoilta julkisuudessa kulisseja, koska hän pelkäsi avautumisen seurauksia.

– En tiennyt, jos sanoin jotain ulospäin, jos riitautin tämän, näytänkö huonolta. Olen saanut upean mahdollisuuden rakentaa omaa hommaa, tuhoanko sen. Okei, tästä ei tule rahaa, pakko mun on silti näyttää menestyjältä, Borg sanoi podcastissa.

Borg kertoi, että hänet leimattiin kirjan ulostulon jälkeen ”hankalaksi ja epäuskottavaksi naiseksi”.

Linnonmaa kommentoi Borgin kokemuksia syyskuussa tuoreeltaan Instagramissaan. Hän pyysi tuolloin Borgilta anteeksi, mutta sanoi, että yhteistä säveltä ja molempia tyydyttävää ratkaisua yritettiin löytää.

– Kynnyskysymykseksi muodostui muun muassa se, ettei Soinnun aika riittäisi minun firmojen kehittämiseen kokoaikaisesti, koska osa viikosta menisi aina hänen omiin projekteihinsa, Linnonmaa kirjoitti.

Lue lisää: Jaajo Linnonmaa pyytää Sointu Borgilta anteeksi – kertoo oman näkemyksensä Diilin jälkeisistä tapahtumista

Borg teki Linnonmaan tarjoaman työn ohella myös esimerkiksi puhujakeikkoja. Hän sanoi podcastissa, etteivät väitteet hänen ajankäytöstään pidä paikkaansa. Hänen mukaansa neuvottelujen yhteydessä oli sovittu, että myös omille projekteille oli aikaa.

– Tätäkin olen miettinyt, että miltä me kaikki oltaisiin näytetty, jos en olisi tehnyt niitä omia haslauksia siinä vieressä. Mun ansiotulot olisivat olleet sinä vuonna 14 000 euroa. Diilivoittaja, tässä ne ansiotulot, Borg totesi.

Borg kertoi, että hänet leimattiin kirjan ulostulon jälkeen ”hankalaksi ja epäuskottavaksi naiseksi”. Paljastukset ovat polttaneet myös siltoja.

– Onko se helppoa ollut, ei. On tosi raskasta kantaa ylipäätään sellaisia fiiliksiä, että tuolla on ihmisiä, kenen kanssa et ole missään väleissä, Borg sanoi podcastin juontajille.

Borg kertoi IS:lle syyskuussa väliensä Linnonmaahan olevan varsin huonot.

– Hän on varmasti todella pettynyt ja surullinen. Tuskin menemme yhdessä sunnuntaibrunssille, Borg muotoili tuolloin.

– Näin hänet viimeksi kesällä, mutta olen estänyt hänen numeronsa. On hyvä ottaa täysi pesäero nyt. Voihan se olla, että joskus paiskaamme kättä, mutta tuskin se tapahtuu pian, hän summasi IS:lle.

Jälkikäteen Borg on ihmeissään, että pysyi järjissään Diilin jälkimainingeissa. Hän ei kuitenkaan kadu hetkeäkään sitä, että puhui suunsa puhtaaksi.

– Uskon, että tämän ulostulon takia kolmoskauden voittaja, kuka ikinä hän onkaan, tulee varmasti parempaan pöytään. Siellä on varmasti työsopparit ja palkka. He eivät voi ottaa enää tuollaista riskiä, siellä on pakko olla jotain selkeämpää vastassa. En usko, että kukaan joutuu enää menemään saman mankelin läpi, Borg totesi podcastissa.

Juontajat pohtivat sitä, olisiko ohjelmassa toiseksi tulleelle Petri Materolle tarjottu ”somepäivittäjän” työtä. Borg ei lähtenyt puimaan sitä, nähtiinkö hänet ohjelman jälkeen ”sihteerikkönä”.

– Petri olisi ollut sen verran viisas, että hän ei olisi astunut jalallakaan paikkoihin, ennen kuin asiat olisi puhuttu. Taas kerran, maksan tässä omia oppiläksyjäni. Mähän en voi vaan itkeä kanssa tätä, vaan pakko munkin on miettiä, että miten olisin voinut ennaltaehkäistä tämän? Ensi kerralla aion vetää paljon tiukemmat linjat, jos tulee tällaista asetelmaa.