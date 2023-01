Jonna Järnefeltin suvusta löytyy yllätyksiä – nyt on perillisen vuoro loistaa Tampereella

Harva tietää, että Helsinkiin vahvasti yhdistetyn näyttelijän molemmat vanhemmat asuivat Tampereella. Ja että molemmat isoisät olivat tärkeitä teollisuusmiehiä. Tammikuussa Järnefelt piirtää oman puumerkkinsä kaupungin kulttuurihistoriaan, kun hän astuu Tampereen Työväen Teatterin näyttämölle Katrinan roolissa.

Mielikuvat Jonna Järnefeltistä?

Karismaattinen, tyylikäs näyttelijä. Kanske svensktalande? Helsinkiläinen ainakin! Aatelisen Järnefeltin kulttuurisuvun jälkeläinen.

Eli ei mitään Tampereeseen viittaavaa! Tuskin tämä laatuleidi on edes käynyt työläisten ja savupiippujen kaupungissa, junttilassa, jonka merkittävimmät saavutukset ovat mustamakkara ja Popeda?

Väärin meni. Todellisuudessa Järnefeltin juuret ovat syvällä teollisen Tampereen historiassa.

– Sekä äitini että isäni ovat täältä kotoisin. He menivät naimisiinkin Tampereella, Järnefelt, 58, paljastaa.

Täältä, koska haastattelu tehdään Tampereella. Kaupungissa, jossa etenkin äidin tyttönimi Winter on monille tuttu.

Arne Winter kuvattuna syyskuussa 1944. Kuva otettu todennäköisesti silloisen apulaisjohtajan asunnon parvekkeelta.

Järnefelt kävi pikkutyttönä usein Tampereella kylässä isoisiensä Klaus Järnefeltin ja Arne Winterin luona. Mummojaan Irja Järnefeltiä ja Margareta Winteriä ei sen sijaan tavannut koskaan.

– Molemmat isoäitini kuolivat nuorina, ennen syntymääni. Tampere tuli kuitenkin tutuksi isoisieni kautta.

Juuri nyt Tampere on Järnefeltille läheisempi kuin 50 vuoteen. Niin kauan on siitä, kun kyläilyt loppuivat. Joskus 1970-luvun taitteessa molemmat isoisät muuttivat Helsinkiin eläkepäiviään viettämään.

– Sen jälkeen täällä ei olekaan asunut enää yhtään lähisukulaista. Pikkuserkkuja saattaa olla.

Vieraaksi Tampere ei ole missään vaiheessa muuttunut. Tuntuma on pysynyt hyvänä oman työn ansiosta: Järnefelt on esiintynyt usein muun muassa Tampereen Teatterikesässä.

Olen viihtynyt Tampereella aina, Jonna Järnefelt kertoo.

– Olen viihtynyt täällä aina. Johtuuko juuri siitä, että täällä on jotain jännää historian havinaa? Oman perheeni vuoksi olen ollut myös aina kiinnostunut Tampereesta.

Kuluva vuosi on jälleen syventänyt suhdetta. Tampereen Työväen Teatteri tarjosi freelance-näyttelijälle kaksi roolia, joista ensimmäisen – musikaali Come From Awayn – ensi-ilta nähtiin päänäyttämöllä syyskuussa. Järnefeltilla on isossa tuotannossa kolmekin eri roolia.

Pian sen jälkeen alkoivatkin 11. tammikuuta ensi-iltansa ja Suomen kantaesityksensä saavan Katrinan harjoitukset. Ulkomailla Suomea tunnetumman kirjailija Sally Salmisen (1906–1976) samannimiseen romaaniin perustuva näytelmä kertoo vahvan ahvenanmaalaisen naisen tarinan sadan vuoden takaa.

– Katrina piti tehdä jo ennen pandemiaa, mutta sitä siirrettiin. Minun onnekseni sitä ei poistettu ohjelmistosta.

Jonna Järnefelt Katrinan nimiroolissa tammikuussa ensi-iltansa Tampereen Työväen Teatterin näytelmässä. Mukana näyttelevät myös Aimo Räsänen (vas.) ja Jyrki Mänttäri.

Järnefelt on toki edelleen helsinkiläinen. Tiiviin harjoituskauden aikana hän on kuitenkin asunut suurimman osan ajastaan vuokrakämpässä Tampereella.

Päärooli TTT:ssä on yksi Järnefeltin uran kohokohdista. Epävakaaseen työelämään tottuneelle freenäyttelijälle nimirooli valtakunnallisesti merkittävän teatterin suuren näyttämön kantaesityksessä oli muutenkin iso onnenpotku.

– Joskus käy niin, että ohjaaja on miettinyt mielessään, kenet hän haluaa rooliin. Joskus vaan natsaa, Järnefelt kiittää ohjaaja Johanna Freundlichia.

– Onhan tämä minulle mahdollisuus ja unelmaduuni, kun saan tehdä suomalaista kirjallisuutta lavalle hienon työryhmän kanssa. Tämä on juuri sitä, mitä näyttelijä haluaa tehdä: kertoa eri aikakausien ihmiskohtaloista, jotka koskettavat ihmisiä.

Pyynikin näkötornia ei olisi ilman Jonna Järnefeltin isoisoisän veljen halua kaunistaa Tamperetta.

Mikä paikka aasinsiltaan! Juuri Jonna Järnefeltin isoisät koskettivat aikanaan laajasti tamperelaisia – teollisuuden kautta.

Diplomi-insinööri Klaus Järnefelt (1904–1992) kantoi Lokomon konepajan teknisenä johtajana vastuuta siitä, että Suomi sai toimitettua Venäjälle sotakorvauksena vetureita.

Arne Winter (1899–1994) työllisti puolestaan satoja ihmisiä maineikkaan Winterin maali- ja tapettitehtaan toimitusjohtajana 1950–60.

Enää ei ole Lokomoa eikä Winteriä, kiitos teollisuuden rakennemuutosten. Mutta etenkään Winterin suvun historia ei Tampereella hevin unohdu.

Lyhyesti: veljekset Rudolf Winter (1862–1912) ja Daniel Winter (1864–1908) perustivat maalitehtaan 1907, mutta pian molemmat olivat kuolleet. Danielilta jäi Arne-poika, mutta Rudolf oli lapseton.

Liiketoimissaan menestynyt Rudolf Winter testamenttasi pääosan omaisuudestaan ”Kaupungin kaunistamisrahastoon” (nykyisin A. R. Winterin muistorahasto). Lahjoitusvarojen avulla on Tampereelle noussut useita patsaita ja muun muassa Pyynikin näkötorni vuonna 1929.

Naimattomana ja lapsettomana vuonna 1912 kuollut Rudolf Winter muistetaan paitsi liikemiehenä, myös suurlahjoittajana.

Nyt on Rudolf Winterin veljenpojantyttärentyttären vuoro tuoda taiteen avulla iloa tamperelaisille.

Pikkutyttönä Jonna Järnefelt vietti aikaansa Winterin maalitehtaan maisemissa, sillä isoisä asui tehtaan huvilassa pitkään eläköitymisensä jälkeenkin. Toinen tuttu paikka oli Tammelantorin seutu, sillä Klaus Järnefelt asui puolestaan torin kulmilla nykyisin suojellussa uusklassisessa Pikilinnan asuintalossa.

– Isoisäni olivat minulle erittäin tärkeitä ja jännittäviä henkilöitä. Etenkin Klaus-ukki oli läheinen, koska oma isäni kuoli varhain ja Klaus itse eli pitkään.

– Toisaalta en viettänyt paljon aikaa isoisieni kanssa lapsena. He eivät olleet sellaisia isoisiä, jotka hommailevat lasten kanssa. Kävin kylässä harvakseltaan, istuin hiljaa ja kuuntelin kiltisti.

Kun isoisät jättivät Tampereen taakseen, kaupunki pysyi Jonna Järnefeltin mielessä pääasiassa vanhempien tarinoiden kautta.

– Mutta se Tampere on täysin eri kuin tämä nykyinen metropoli. On kiva seurata tätä kehitystä paikan päällä.

– Täällä on nyt tuo Nokia-areenakin. Nuorin tyttäreni on muodostelmaluistelija, ja lajin MM-kisat on silloin täällä. Hauskaa, että Tampereesta on tullut nyt sekä kulttuurin että urheilun mekka Suomessa.

Järnefeltin oma elämä on vaiheessa, jossa on hyvä katsella ympärilleen. Ja palata vaikka lapsuudesta tuttuun kaupunkiin.

– Ekana oli nuoruus, sitten pienten lasten vanhemmuus ja työ. Tämä elämän kolmas kausi on mahdottoman kiinnostava. Työ ja kaikki siihen liittyvät asiat ovat nyt tässä ulottuvilla eri tavalla.

– Naiset ovat parhaimmillaan tämänikäisinä, kolmen lapsen äiti vakuuttaa.

Paljon on takana, mutta myös edessä. Voi antaa osaamistaan ja silti oppia lisää.

Tätä kaikkea tarjoaa myös näytelmä Katrinasta, naisesta, joka eli miesten maailmassa.

– Sally Salminen oli aivan huikea tyyppi. Naisen aseman tekeminen näkyväksi oli upea kulttuuriteko.

Sally Salminen vuonna 1937.

Salmisen romaani julkaistiin 1936. Katrinan tarinassa on paljon samaa kuin Anni Blomqvistin (1909–1990) romaaneissaan luomassa, tv-sarjana hitiksi 1970-luvulla nousseessa Myrskyluodon Maijassa.

Asian saattaa selittää osin se, että Salminen ja Blomqvist olivat pikkuserkuksia.

– Ääriolosuhteissa olleet muijat ovat yleensä olleet aika kovia. Niitä, jotka synnyttävät, kirjoittavat kirjoja, hoitavat perhettä ja tekevät suuria asioita.

– Katrina on torpparin muija, joka ei suostu tiskirätiksi. Suomessa naisten asema on onneksi nykyisin aika hyvä, mutta aina välillä unohtaa sen, ettei tilanne ole kaikkialla välttämättä yhtä hyvä, Järnefelt sanoo ja viittaa esimerkkinä viimeaikaisiin tapahtumiin Iranissa.

Jonna Järnefeltin Katrina on nainen, joka ei suostu tiskirätiksi.

Työtilaisuuksia vieneen pandemian aikana Järnefeltillä oli aikaa ajatella.

– Sitä mietti, mikä on tekemäni työn arvo. Kuinka paljon se on vuorovaikutusta ja meidän kaikkien elinvoiman ylläpitämistä, sitä, että voimme peilata itseämme toisiin ihmisiin.

Johtopäätelmä oli selvä.

– Taide on meille ihmislajina elintärkeää. Ilman sitä me näivetymme, tyhmenemme, käperrymme itseemme, tuijotamme omaan napaamme ja kuolemme pois.

Tampere on antanut uskoa siihen, ettei kauhukuva ole ainakaan ihan kulman takana.

– Täällä on käynnissä erittäin suuri rakkaustarina yleisön ja teatterin välillä. Tamperelainen yleisö rakastaa teatteria äärettömästi. Täällä on jotain sellaista yhteisöllisyyttä, joka tuntuu, näkyy ja jossa viihdyn.

Jonna Järnefelt haluaa omalta osaltaan pitää työnsä kautta huolta siitä, ettei ihmislaji näivety, tyhmenny ja kuole pois.

– Olen häkeltynyt siitä, miten lähellä yleisö tuntuu olevan täällä Tampereella.

Tammikuussa Järnefelt nousee samaisen yleisön eteen ensi kertaa merkittävässä pääroolissa. 1960-luvulla maalitehtaan ja Tammelantorin maisemissa pyörinyt pikkutyttö piirtää silloin oman puumerkkinsä kaupungin kulttuurielämään.

Sally Salmisen romaaniin perustuvan, Seija Holman sovittaman Katrinan Suomen kantaesitys Tampereen Työväen Teatterissa 11. tammikuuta. Ohjaus: Johanna Freundlich.

Winterin rahaston avulla Tamperelle syntyy edelleen julkista taidetta. Ratikkareitillä Hervannan valtaväylän varrella paljastettiin viime vuonna tämä ruotsalaisen työryhmän maalatusta teräksestä ja led-valoista Brrumin tekemä Navigation Figures.

Vuonna 2010 Tampellan alueella, Pellavantorilla paljastattiin Hans-Christian Bergin veistos Valon kehrä, joka sai tukea Winterin rahastolta.