ET: Eila Roine kertoo pelottavasta hetkestä keskellä yötä, jolloin hän ymmärsi, ettei pärjää enää kotona

Pikku Kakkosen Eila-mummona tunnettu Eila Roine asuu nykyisin palvelukodissa Tampereella.

Näyttelijä Eila Roine kertoo ET-lehdessä hetkestä, jolloin hän ymmärsi, ettei pärjää enää kotona.

Muun muassa Pikku Kakkosen Eila-mummona tunnettu Roine asuu palvelukoti Willa Violassa Tampereella. Hän kertoo ET:ssä, kuinka heräsi kotoaan keskellä yötä vuonna 2020 joulun jälkeen.

– Mulle tuli tämmönen älytön ajatus, että mulla piti olla aamiaista pojalleni Jannelle ja hänen vaimolleen. He olivat luonani kylässä. Tykkäsin, että tuosta noin vain käväisen yöllä kaupassa, Roine kertoo.

Eila Roine kuvailee itseään infarktiherkäksi ihmiseksi. Hän kertoi IS:lle vuosi sitten toivovansa, että pääsisi joskus vielä muuttamaan vanhaan kotiinsa.

Stockmann sijaitsee ET:n jutun mukaan parin korttelin päässä Roineen senhetkisestä kodista. Stockmann ei ole öisin auki, ja tuona yönä oli ollut pakkasta ja liukasta. Roine oli kaatunut yöllisellä matkallaan.

– Pääsin ylös maasta kävelykepin avulla ja tartuin kiinni liikennemerkkiin, Roine toteaa lehdelle.

Hänen poikansa oli herännyt oven käymiseen ja oli lähtenyt etsimään äitiään, jonka löysikin.

Pian tapahtuman jälkeen Roine sai aivoinfarktin ja lääkäri epäili hänen saaneen niitä jo useita pienempiä. Tapahtuma sai Roineen ja hänen läheisensä tajuamaan, ettei hän pärjää yksin kotona.

Roine kertoi IS:lle vuosi sitten, kuinka muutama vuosi sitten häntä vielä kysyttiin pieniin rooleihin elokuviin ja televisiojuttuihin. Infarktien jälkeen on ollut hiljaisempaa.

– Minulla on ollut niin paljon erilaisia infarkteja, sydäninfarkteja ja aivoinfarkteja. Niistä olen toipumassa, ja olen toipunutkin. Mutta kun rupee olemaan infarktiherkkä ihminen, niin ei sitä ensimmäisenä pyydetä rooleihin, ja enkä tiedä kuinka paljon jaksaisinkaan, enkä minä ihan mihin tahansa menisikään, Eila Roine kertoi IS:lle aiemmin.

Roineen elämässä oli tuolloin tapahtunut paljon ikävää. Hänen lapsensa ja puolisonsa menehtyivät ja kotitalo paloi.

– Nytkin olen aika syvällä suossa. Nousenko täältä, että pääsisin jatkamaan elämää? Olen Viola-kodissa toipumassa silmälläpidon alaisena, ettei tulisi uusia kaatumisia. Ei sitä infarktia kukaan estää voi, se tulee jos on tullakseen, mutta onpahan turvallisempi olo läheisillä, kun olen täällä, Roine pohti vuosi sitten.

Eila Roine täytti viime vuonna 90 vuotta.

Näyttelijä toivoi tuolloin, että voisi palata rakkaaseen Ojakadun kotiinsa.

– Vielä toivoisin pääseväni takaisin omaan kotiin ja omaan elämään, että saataisiin sinne kotiin sen verran apua, että pärjäisin. Se jää nähtäväksi, kuinka kaikki kehittyy.

– Kyllä minä järjissäni olen, ei siinä mitään. Sen huomaan, että kun ihmisellä on päävamma ja se on hoitokodissa toipumassa, se on sellainen stigma, että se ei mene pois. Joka ikinen iikka, joka minut on tuntenut, aloittaa aina varovasti minun kanssani jutella ja kokeilla – ikään kuin ne tutkisi, olenko minä järjissäni, Roine pohti.

– Sitten ne sanoo, että säähän olet ihan niin kuin ennenkin, sä olet selvinnyt siitä. En minä ihan niin kuin ennen ole, mutta kyllä mä selvinnyt olen. Järkeä on yhtä paljon kuin ennenkin, tai yhtä vähän, ei se ole poissa.