Jan Andersson paljastaa viimein: näin pituusero kollegoihin ratkaistiin – marssi johdon huoneeseen koomisen tilanteen jälkeen

Uutisankkuri Jan Andersson paljastaa, miten pituusero ratkaistiin studiossa.

Jan Anderssonin ja hänen kollegansa Kirsi Alm-Siiran pituusero on ollut hupailun kestoaihe MTV:llä.

Uutisankkuri Jan Andersson on työskennellyt kollegansa Kirsi Alm-Siiran kanssa syksystä 2018, kun hän siirtyi Yleltä MTV3:lle.

Anderssonin ja Alm-Siiran välinen pituusero on usein noussut keskusteluun somekansan keskuudessa. Alm-Siira kertoi tiistaina MTV Uutisten lehdistötilaisuudessa, että hän on toimituksen lyhin, kun taas Jan on pisin. 158 senttiä pitkä Alm-Siira arvioi kaksikolla olevan lähemmäs puoli metriä pituuseroa.

Jotta kaksikko saadaan mahtumaan samaan tv-ruutuun, asia on ratkaistu säädettävillä tuoleilla. Nyt Andersson paljastaa, että hän alun perin vaati tuolit uutislähetyksiin.

– Vaadin tuolit studioon sen jälkeen, kun puheenjohtaja Saarikko oli meillä haastattelussa ja hän tuijotti minua napaan koko haastattelun ajan. Kysyin häneltä asiasta jälkikäteen, ja hän sanoi sen olleen täysin mietitty juttu. Että totta kai se näyttää kuvissa huonolta, jos puoleen puheenjohtaja katsoo pää kenossa ja näyttää alisteiselta. Eivät he sellaista tilannetta halunneet luoda, Andersson muistelee huvittuneena.

– Sitten marssin Einosen huoneeseen ja sanoin, että tarvitsemme tuoli meidän puolen metrin ongelmaan, hän jatkaa.

Anderssonin ja Alm-Siiran välillä vaikuttaa olevan hyvä kemia, ja he osaavat toisinaan keventää tunnelmaa. Andersson kertoo, ettei hän kuitenkaan vietä aikaa työtovereiden kanssa vapaa-ajalla.

– Olen yrittänyt pitää työt työnä, mutta tulemme Kirsin kanssa niin hyvin toimeen, että tuntuu kuin olisimme enemmänkin tekemisissä, Andersson sanoo.

– Meillä on hauskaa ja kova tavoite keventää toisen tunnelmaa.

Joskus pokka pettää suorassakin uutislähetyksessä. Useimmiten Kirsillä, toteaa Andersson.

– Kerran repesin säätä lukiessa ja soitin seuraavana aamuna uutispäällikölle ja pahoittelin, koska se otti niin paljon päähän. Sanoin, että en ole tullut tänne nauramaan, hän kertoo hymähdellen.

MTV muuttaa, mutta uutiskasvot pysyvät samoina.

Andersson saa aamuisin nukkua pitkään, sillä hän aloittaa työpäivänsä joko kello 11 tai kello 14. Hän pääsee lähtemään kotiin iltayhdentoista aikaan.

Nykyään ankkurikonkari saa melko pian unta työpäivän jälkeen, mutta aiemmin asiat saattoivat jäädä mielen päälle.

– Aikaisemmin asiat saattoivat pyöriä mielessä vielä yölläkin, mutta eivät enää. Pieni meditaatiohetki auttaa.

Maikkari on tehnyt muuttoa uuteen osoitteeseen, ja uusi Pöllölaakso löytyy nyt Vallilan Konepajalta. Andersson on varsin tyytyväinen uusiin ja moderneihin tiloihin.

– Uudessa Pöllölaaksossa on paremmat sosiaaliset tilat. Vanhoja lainehtivia vessoja ei tule ikävä, hän linjaa.

– Kyllä se motivaatiokin sparraa, kun pääsee työskentelemään uudella tekniikalla. Lattia on jopa tasainen, eli robottikamerat pystyvät liikkumaan. Upeita parannuksia.

Jan Andersson on lukenut MTV:llä uutisia vuodesta 2018 lähtien.

Ensi vuoden kesäkuussa Andersson täyttää 50 vuotta. Juhlia hän ei vielä ole suunnitellut.

– Tavoistani poiketen kyllä jotenkin täytyy juhlistaa.

Mikä olisi unelmiesi tapa juhlistaa viisikymppisiä?

– Se olisi hulppea vuokrattu pikkulaiva, jossa tarjottaisiin skumppaa ja pientä purtavaa, hän tokaisee.