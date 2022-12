Jaajo Linnonmaa ja Tuukka Ritokoski ottivat toisistaan mittaa tenniksessä – ”Jalat ei vaan liiku”

Linnonmaa kertoi yli satapäisen yleisön seuranneen ottelua paikan päällä.

Radio Suomipopin huippusuositun Aamulypsy-ohjelman juontajat Jaajo Linnonmaa ja Tuukka Ritokoski ottivat tiistaina toisistaan viimein mittaa tenniskentällä Talin Tenniskeskuksessa Helsingissä.

Ottelu ehti saada jo ennakkoon kenties todellista merkittävyyttään suuremmat mittasuhteet, ja keräsi tenniskeskukseen runsaasti katsojia. Ottelu myös lähetettiin livenä.

– Talissa saadaan vihdoin ”länkytykselle” ainakin hetkellinen päätös, kun suhautetaan törppö Wilsoneita ja hakataan kahdesta erävoitosta palloa, Linnonmaa mainosti spektaakkelia viime torstaina Instagramissaan.

– Tästä on nyt länkytetty ja lässytetty niin kauan, että panokset ovat valtavat, kertoi Ritokoski puolestaan Keski-Uusimaa-lehdelle maanantaina.

Ottelu päättyi lopulta muun muassa kovana salibandy- ja padelmiehenä tunnetun Ritokosken kiistattomaan 2–0-voittoon. Ritokoski iloitsi voitostaan Instagramissa.

– Who’s your daddy? Ritokoski kirjoitti ytimekkäästi.

– Oli tuomari, pallopojat, selostaja, livestriimi ja mediaa. Alkulämmittelyssä vielä nauratti, mutta kun peli alkoi, niin sitten vedettiin täysillä. Kaikista palloista taisteltiin ja geimit venyi, niin pitkäksi, että tuomarilta loppui pöytäkirjasta ruudut, Linnonmaa kirjoitti Instagramissa.

Linnonmaa totesi voimiensa loppuneen jo ensimmäisen erän 3–3-tilanteen aikoihin.

– Jokainen voi kuvitella fiiliksen. Porukka kannustaa ja tekis mieli ihan Mats Wilanderina tarjota huikeaa tennistä, mutta jalat ei vaan liiku. Tokan erän alkuun yritin vielä käynnistellä dieselmoottoria, mutta kun tankki on tyhjä, niin tankki on tyhjä.

– Kaikkeni annoin, mutta parannettavaa jäi. Vuodenvaihteen jälkeen nukutaan vähän enemmän ja ruvetaan reenaamaan. Helmikuussa sitten revanssi, Linnonmaa jatkoi ja kiitti ystäväänsä ikimuistoisesta kokemuksesta.

Linnonmaa kertoi hiljattain lopettavansa aamujuontajan tehtävänsä ja siten jättävänsä Aamulypsyn.

Lopettamispäätös alkoi kyteä mielessä alkuvuodesta, kun Linnonmaa jäi kolmeksi kuukaudeksi isyysvapaalle. Neljän lapsen isä ei ollut pitänyt yhdenkään lapsen kohdalla pidempää vapaata, mutta kuopuksensa kohdalla hän päätti toimia toisin.

– Olin onnellinen ja iloinen, mutta samalla olin vähän surullinen huomattuani, että pääsin mukaan lasteni elämään ihan eri tavalla saadessani jakaa arkiaamut heidän kanssaan, hän muisteli IS:n haastattelussa marraskuun lopulla.

Linnonmaa on työskennellyt radiossa vuodesta 2004 lähtien ja hänet on palkittu yksitoista kertaa peräkkäin vuoden radiojuontajana. Aamulypsy on voittanut parhaan valtakunnallisen radio-ohjelman pystin kymmenen kertaa.

Muutamaa viikkoa myöhemmin myös radiojuontaja Anni Ihamäki (ent. Hautala) ilmoitti jättävänsä Aamulypsyn. Hän on juontanut suosittua radio-ohjelmaa vuodesta 2006 saakka, mutta viimeisten vuosien aikana hän on ollut äitiyslomalla.

Ihamäki kertoi palaavansa ohjelmaan vielä reilun viikon ajaksi 14. joulukuuta alkaen tekemään viimeiset lähetyksensä.

Marraskuun lopulla Radio Suomipop tiedotti uudesta Aamulypsy-tiimistä sen jälkeen, kun tieto Linnonmaan poistumisesta tuli julki.

Uusina jäseninä juontajakaartiin kuuluvat Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström sekä hovimuusikko Ilkka eli Ilkka Ihamäki. Heidän lisäkseen ohjelmaa juontavat tuttuun tapaan Tuukka Ritokoski sekä Janni Hussi, joka aloitti ohjelmassa alunperin Anni Ihamäen sijaisena.