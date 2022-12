Selena Gomez sanoo suoraan, miksi ei kelvannut Justin Bieberille – jatkoi mystisellä kommentilla

Gomezin fanit lähtivät heti arvuuttelemaan, mitä laulaja tarkoitti kommentillaan.

Laulaja Selena Gomez paljasti hiljattain faneilleen yksityiskohtia hänen ja laulaja Justin Bieberin suhteen kariutumisen syistä. Gomez sanoi olleensa Bieberin makuun ”liian tavallinen”, brittilehti The Mirror kertoo.

TikTokissa levinneellä videolla näkyy kuvankaappaus Gomezin vastauksesta faninsa kommenttiin, jossa tämä kertoi pitäneensä Gomezin ja Bieberin suhteesta, mutta Bieber oli ”tehnyt väärin”.

– Ei kultaseni. Hän pitää enemmän malleista. Olen vain liian normaali, Gomez vastasi fanilleen.

Video, joka myös väitti Gomezin olleen ”koko ajan laiha” suhteensa aikana, sai laulajan vastaamaan jättämällä surua ilmaisevan emojin videon kommentteihin. Ei ole selvää, mitä Gomez kommentillaan tarkoitti.

Video sekä Gomezin sen alle jättämä kryptinen kommentti ovat ottaneet kierroksia TikTokissa. Kommentti on kerännyt yli 50 000 tykkäystä ja video yli 3,7 miljoonaa katselukertaa.

Gomezin fanit lähtivät heti arvuuttelemaan, mitä laulaja tarkoitti kommentillaan. Gomez on kertonut julkisuudessa kamppailleensa vuosia ahdistuksen, masennuksen ja muiden mielenterveysongelmien kanssa.

– Ehkä hän on järkyttynyt, kun tuotte jatkuvasti esille hänen vartalonsa muutokset vuosien varrella. Hänellä on oikeus reagoida omaan elämäänsä, eräs fani kommentoi.

– Hänen kasvoillaan saattaa näkyä suru kirjaimellisesti, koska ihmiset puhuvat hänen painostaan ja palaavat tähän aiheeseen vuosia myöhemmin, toinen totesi.

Gomez ja Bieber tapasivat vuonna 2009 manageriensa esiteltyä heidät toisilleen. He alkoivat seurustella seuraavana vuonna.

Lopullisesti pari erosi vuonna 2018, ja Bieber alkoi seurustella nykyisen vaimonsa, malli Hailey Baldwinin (nyk. Bieber), kanssa.

Gomez puhui aiemmin erostaan Bieberin kanssa sanoen, että se oli ”paras asia, joka hänelle on koskaan tapahtunut”. Hän kertoi My Mind And Me -dokumentissaan, että ero antoi hänelle mahdollisuuden ”valita itsensä ja elämänsä uudelleen”.