Sisarvaimot-sarjan tähti jälleen aviokriisissä – toinenkin vaimoista uhkaa lähteä

Janelle ja Kody pohtivat, onko heidän suhteensa edelleen toimiva.

Suositun Sisarvaimot-televisiosarjan moniavioinen Kody Brown, 53, menettänee jälleen yhden vaimoistaan. Brown vahvisti uuden spin-off-sarjansa trailerissa olevansa asumuserossa Janellesta, muun muassa People-lehti kertoo.

Janelle ja Brown ovat olleet naimisissa vuodesta 1993 lähtien. Brown ja hänen toinen vaimonsa Christine erosivat viime vuonna yli 25 vuoden avioliiton jälkeen.

Brown on edelleen yhdessä ensimmäisen vaimonsa Meri Brownin sekä viimeisimmän vaimonsa Robyn Brownin kanssa. Suhde Merin kanssa on kuitenkin nykyisin platoninen.

TLC-kanavan esittämän sarjan alussa vaimoja oli neljä: Meri vuodesta 1990, Janelle vuodesta 1993, Christine vuodesta 1994 ja Robyn vuodesta 2010.

Kody Brownin ongelmat Janellen ja myös Christinen kanssa nousivat esiin sarjan tuoreimmalla kaudella. Viime viikon jaksossa Janelle ja Kody pohtivat, onko heidän suhteensa edelleen toimiva.

Kodyn mukaan hänestä tuntui kuin hän joutuisi ”kerjäämään” Janellea syventämään sidettään hänen kanssaan. Janelle puolestaan totesi, ettei ollut enää varma siitä, voisiko heidän suhteensa palata ennalleen.

– En koskaan ajatellut, että joutuisin tilanteeseen, jossa kyseenalaistan suhteeni, mutta viime vuosina olen alkanut miettiä, sovimmeko enää yhteen, Janelle sanoi myöhemmin haastattelussa.

Tuoreimmassa jaksossa parin välille syntyi riita Janellen korona­turvallisuustoimista, joita Kody piti riittämättöminä. Janelle sanoi tehneensä kaikkensa perheen turvallisuuden vuoksi, eikä hänen mielestään pitäisi joutua ”puolustamaan” itseään.

Samassa jaksossa Janelle kyseenalaisti perheen tulevaisuuden, ja totesi, ettei se ole koskaan aiemmin ollut näin jakautunut.

– Christine on lähtenyt, ja se on tietysti erittäin suuri muutos perheemme dynamiikkaan. Tämän on perheellemme äärimmäinen koetus. Pystymmekö pitämään sen kasassa kaikesta tästä huolimatta?

Brown tähdittää Suomessakin suosittua ohjelmaa yhdessä neljän vaimonsa kanssa. Polyamorisessa liitossa asuva perhe elää 18 lapsensa kanssa yhdessä Flagstaffin kaupungissa Arizonassa.

Kun korona pyyhkäisi Flagstaffin yli, perheen vaimot jakaantuivat kukin omien lastensa kanssa omiin asuntoihin koronariskin pienentämiseksi. Brown puolestaan liikkui talosta taloon asuen vuorotellen kunkin vaimonsa kanssa.