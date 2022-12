Kirsi Alm-Siira on nykyään onnellisesti parisuhteessa – viettää tänä vuonna erilaisen joulun

Uutisankkuri kertoo erilaisesta joulun vietostaan.

Kuten monet virka-aikojen ulkopuolella työskentelevät, myös MTV:n uutisankkuri Kirsi Alm-Siira aikoo olla tänä vuonna jouluaaton töissä.

– Halusin vapaaehtoisesti olla jouluaaton töissä, jotta voin hyvällä omallatunnolla pyytää vapun ja juhannuksen vapaaksi, hän perustelee.

Alm-Siira lukee kello seitsemän iltauutiset ja pääsee joulun viettoon perheensä kanssa heti uutisten jälkeen. Hänellä on 14- ja 9-vuotiaat lapset.

– Lapset ovat jo sen ikäisiä, että he ymmärtävät tilanteen, hän hymyilee.

Alm-Siira kävi läpi avioeron pari vuotta sitten. Nyt Alm-Siira kertoo IS:lle olevansa parisuhteessa, mutta sen enempää uutisankkuri ei halua jakaa yksityiselämästään.

– Seurustelen, Alm-Siira vahvistaa hymyillen.

Jouluruokien kimppuun hän pääsee aattona heti töiden jälkeen.

– Toivon, että ainakin puolivalmis pöytä olisi valmiina, hän toteaa naurahtaen.

Alm-Siira haaveilee myös pääsevänsä uuden vuoden tienoilla laskettelureissulle.

Uutiskasvot MTV:n uudella studiolla tiistaina 13. joulukuuta.

Uutisankkuri kertoi kuulumisiaan tiistaina uudessa Pöllölaaksossa Helsingin Vallilassa. Maikkari kertoi lehdistötilaisuudessa MTV Uutisten uudistuksista sekä Pöllölaakson muutosta Pasilasta Vallilaan.

Alm-Siira on iloinen uusista ja moderneista tiloista. Hän odottaa innolla ensimmäistä uutislähetystä uudessa studiossa.

– Työpaikan muutto on oikeastaan todella iso asia. Esimerkiksi tänne kulkeminen on paljon helpompaa julkisilla, kun pääsen yhdellä ratikalla keskustasta. Myös lounaspaikkojen valikoima on runsas, hän kiittelee.

– Uskallan väittää, että tulee myös iltoja, kun lähdemme työporukalla töiden jälkeen yhdessä johonkin.

Muuttoon liittyy myös haikeutta, sillä Alm-Siira kulki vanhaan Pöllölaaksoon peräti 16 vuoden ajan.

– Ne seinät olivat myös minun henkilökohtaista elämääni. Olen ollut siellä iloisina ja huonoinakin hetkinä. Sieltä on paljon muistoja.

Alm-Siira on lukenut uutisia Jan Anderssonin vierellä syksystä 2018, eikä työtoverusten hyvä kemia ole jäänyt huomaamatta. He osaavat toisinaan keventää tunnelmaa.

– Jan huokuu hyvää mieltä, ja hän on sellainen ihminen, joka voi saada pelkällä katseellaan nauramaan, Alm-Siira kertoo.

– Lisäksi kyse on luottamuksesta, että uskaltaa heittäytyä tyhjän päälle, eikä tarvitse miettiä, miten toinen reagoi jos sanoo näin.

Alm-Siiralla on tunnetusti toisinaan pokka pettänyt, mikä on piristänyt tv-katsojia.

– Olen kiitollinen siitä, että meillä on tuollaisia kevennyksiä olemassa. En ole sitä aiemmin ajatellut niin vakavasti, mutta nyt koronan ja Venäjän hyökkäyksen jälkeen se on mielestäni ihana ominaisuus uutisissa. Tietenkään aina ei naurata tai lohkea hassua juttua, niin kuin ei pidäkään, mutta on hienoa, että on se vapaus olemassa, Alm-Siira korostaa.

– Se pätee moneen asiaan, että hoidetaan hommat jämptisti ja parhaamme mukaan, mutta voidaan kuitenkin olla hyvällä mielellä ja mahdollisesti tartuttaa sitä toisiin.

Alm-Siiran ja Anderssonin välinen pituusero on usein noussut puheenaiheeksi somekansan keskuudessa. 158 senttiä pitkä Alm-Siira arvioi kaksikolla olevan lähemmäs puoli metriä pituuseroa.

– Kun on toimituksen lyhin ja pisin samassa lähetyksessä, niin se on jo teknisesti haastavaa saada meidät mahtumaan samaan kuvaan, joten siksi istumme tuoleilla. Meistä pituuseromme on kauhean hauskaa, Alm-Siira tokaisee.

– Välillä seisomme lähetyksissä, mutta Janin kanssa kaikki uutisankkurit istuvat.

Alm-Siira turvautuu lähetyksissä lähes aina korkokenkiin.

– Arjessa käytän nykyään todella harvoin korkokenkiä. En tiedä oliko korona viimeinen niitti, kun verkkarit ja tennarit tulivat tutuksi, hän hymähtää.

Alm-Siira vitsailee monesti somessa pituudestaan, ja vitsit naurattavat hänen Instagram-seuraajiaan kerta toisensa jälkeen.

Uutisankkuri kertoi uudesta suhteestaan viime kesänä Eeva-lehdelle. Alm-Siira paljasti tuolloin, että hänen elämässään on ”uusi, hyvin merkityksellinen ihminen” ja että he ovat tapailleet joitain kuukausia.

– Ihastuminen on nyt erilaista kuin nuorempana, koska tässä iässä minulla on takanani sekä hyviä että huonoja ihmissuhteita. Mutta ihastumisen perustunteet ja fyysiset reaktiot vatsanpohjassa ovat hyvin samanlaiset kuin nuorena, Alm-Siira kertoi Eeva-lehdelle kesäkuussa.

Alm-Siira erosi 19 vuotta kestäneestä suhteestaan miehensä Kalle Siiran kanssa pari vuotta sitten. Naimisissa pari oli 14 vuotta. Kynnys uuden suhteen aloittamiseen oli korkea.

– Tiesin suunnan oikeaksi, kun minulla oli toisen ihmisen kanssa parempi olla kuin ilman häntä, Alm-Siira sanoi Eevalle.