Radiojuontaja Oku Luukkainen uhmasi lumimyrskyä ja pyöräili töihin – sai vastaantulijoilta hersyviä kommentteja

Hyytävästä kelistä huolimatta työmatkan pyöräilemisessä oli Luukkaisen mukaan hyväkin puoli.

Helsingissä melkoiseksi yltynyt lumimyräkkä on varmasti saanut monet karttamaan ulkoilua parhaansa mukaan. Toisenlaiseen ratkaisuun päätyi kuitenkin radiojuontaja Oku Luukkainen, joka päätti talvisesta säästä huolimatta polkea työpaikalleen pyörällä.

Tuoreessa Instagram-julkaisussaan Luukkainen poseeraa ulkona, ja hyytävä ulkoilukeli käy kuvasta varsin selväksi. Juontaja näyttää olevan yltä päältä lumessa.

Vaikka keli ei varsinaisesti houkuttele ulkoilemaan, huomauttaa Luukkainen kuvatekstissään, ettei päätös töihin pyöräilemisestä ollut huono. Lumituiskusta huolimatta työmatka nimittäin taittui polkupyörällä rutkasti nopeammin kuin vaikkapa julkisilla.

– Eilen töistä-kotiin ratikalla 1h 15 min. Tänään fillarilla 25 min, Luukkainen kehaisee kuvatekstissä.

Luukkaisen mukaan työpaikalle oli saanut pyöräillä kaikessa rauhassa, sillä muita pyöräilijöitä ei matkalla tullut vastaan. Muutamat vastaantulijat olivat kuitenkin ilmaisseet Luukkaiselle sympatiansa kommentoimalla tämän matkantekoa.

– Muutama toivotti tsemppiä kun mummomankelilla slaidaili menemään. ☺️ Kausi jatkuu!

Oku Luukkainen on muun muassa radiokanava HitMixiltä tuttu juontaja, joka tunnetaan myös dj:nä. Hänellä on ollut useampi retromusiikkiin ja 90-luvun musiikkiin painottuva radio-ohjelma, ja saman tyyppistä musiikkia hän on esittänyt myös dj:n töissään.

– Aloin soittaa niitä biisejä, joita olen nuorena kuunnellut ja koska olen maalta kotoisin, niin olen tietyllä tavoin altistunut Dr Albanille, Waldolle ja Haddawaylle. Siksi mulle oli helppoa alkaa soittaa niitä radiossa, kertoi Luukkainen radiourastaan vuonna 2016.

