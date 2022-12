Koomikkotähti Amy Schumer, 41, avautuu elämästään yleisen sairauden kanssa: tilanne piinasi vuosikymmeniä, kunnes hän teki radikaalin päätöksen

Yhdysvaltalaiskoomikko kertoo kärsineensä kovista kivuista läpi elämänsä.

Koomikko Amy Schumer, 41, kertoo tuoreessa haastattelussa kamppailustaan endometrioosin kanssa.

– Se on kipua, jota et näe. On myös oletus, että nainen olisi vain dramaattinen, Schumer kertoo The Checkup with Dr. David Agus -ohjelmassa.

Koomikon mukaan moni väheksyy oireita sanomalla niiden olevan ”vain kramppeja”. Terveyskirjaston mukaan endometrioosin oireiden vahvuudet vaihtelevat, mutta pahimmillaan tauti voi aiheuttaa jatkuvasti voimakkaita kipuja muun muassa alavatsalla.

– Minun kipuni on todellinen, sinun kipusi on todellinen, Schumer sanoo videolla.

Tähti kertoo kärsineensä jatkuvista kivuista läpi elämänsä. Samalla hän kuitenkin yritti niistä huolimatta saavuttaa unelmiaan ja teki kovasti töitä.

– Se aiheuttaa kipua ja se on todella yksinäinen tauti.

Viime vuonna Schumer kävi kohdun ja umpilisäkkeen poistossa toivoen operaatioiden auttavan kipujen kanssa, kertoo People.

– Tunnen olevani kuin uusi ihminen. Se on ihmeellistä. Tuntuu kuin joku olisi nostanut taakan harteiltani ja tunnen olevani eri ihminen ja kuin uusi äiti.

Schumerilla on 3-vuotias poika.

Amy Schumer on naimisissa Chris Fischerin kanssa.

Tammikuussa Schumer paljasti käyneensä rasvaimussa. Kohdun ja umpilisäkkeen poiston jälkeen tähti kertoi turhautuneensa ulkonäköönsä.

– Saavutin pisteen, jossa olin väsynyt katsomaan itseäni peilistä.

Koomikko halusi puhua rasvaimustaan avoimesti, koska tiesi ihmisten huomaavan eron hänen vartalossaan. Operaatioon hän meni toivuttuaan endometrioosileikkauksesta.

– Paranin hyvin ja mietin, että voisinko mennä rasvaimuun? Menin rasvaimuun ja voin todella hyvin.

Amy Schumer on yhdysvaltalainen koomikko, joka tunnetaan pääroolista sarjassa Inside Amy Schumer. Hän on näytellyt myös muun muassa elokuvissa Ihan yössä ja I Feel Pretty.

