Ikoninen Huomenta Suomi palaa Maikkarille uusien viikonloppujuontajien voimin. Tv-ruudussa nähdään pitkästä aikaa yhdessä juontajapariskunta Niina ja Lorez Backman.

MTV Uutiset kokee suuria uudistuksia, ja MTV3-kanavalla nähdään pian uusia kasvoja. Lisäksi Maikkari on tehnyt muuttoa ja uusi Pöllölaakso löytyy Helsingin Vallilasta.

Uudessa Pöllölaaksossa tiistaina järjestetyssä lehdistötilaisuudessa paljastettiin, että Uutisaamu muuttaa nimensä takaisin Huomenta Suomeksi. Ikonista ajankohtaisohjelmaa voi seurata uuden vuoden alkaessa myös viikonloppuisin.

Huomenta Suomen viikonloppulähetysten uudet juontajat ovat Lorenz ja Niina Backman, Aki Linnanahde, Antero Mertaranta, Joanna Kuvaja ja Ira Hammermann.

Juontajapariskunta Lorenz ja Niina Backman ovat tulleet suomalaisille tutuiksi useista tv-ohjelmista, kuten takavuosien suositusta Huuma-viihdeohjelmasta. Niina Backman on tuttu myös Radio Novan taajuuksilta.

Yli kymmenen vuotta naimisissa olleet Niina ja Lorenz eli ”Lore” tapasivat toisensa Huuman kuvauksissa 2000-luvun lopulla. Nyt he palaavat yhdessä tv-ruutuun pitkän tauon jälkeen.

– Huuma oli hirveän tärkeä ohjelma meille. Se ei ollut pelkästään sen ajan oma ilmiönsä, vaan sen kautta minulle lähti matkaan mukaan mies ja asuntolaina. Sillä matkalla ollaan edelleen, Niina hymyilee.

– On kiva palata televisioon nimenomaan Loren kanssa, koska meillä yhteistyö toimii niin hyvin. Meillä on hirveän kivaa yhdessä, hän jatkaa.

Suomalaisessa tv:ssä ei suinkaan ole tyypillistä nähdä aviopareja juontoparina. Pariskunta kokee sen eritoten vahvuutena, sillä he saavat toisistaan parhaat puolet esiin.

– Me tunnemme toisemme niin hyvin ja tiedämme, miten saamme toisistamme kaiken mahdollisen irti. Kun on oman puolison kanssa, on aavistuksen enemmän turvassa. On ikään kuin töissä kotona, mutta hyvällä tavalla, Niina pohtii.

– Sitä kuulee heti toisen äänestä, jos toinen on pulassa ja pystyy samantien nappaamaan pallon. Voimme niin sanotusti pelastaa toisen sekä tukea ja täydentää toisiamme, Lorenz komppaa.

Niina ja Lorenz Backman juonsivat Huuma-ohjelmaa Jaakko Saariluoman kanssa. Kuva vuodelta 2006.

Kaksikon mukaan heillä on kuitenkin erilaiset työskentelytavat ja erilaiset luonteenpiirteet näkyvät kotonakin.

– Olemme todella erilaisia ihmisinä, minkä ansiosta täydennämme toisiamme parisuhteessa. On mielenkiintoista nähdä, miten se erilaisuus näkyy työssä, kun kotona siitä saatetaan välillä kipunoida, mikä kuuluu sekin parisuhteeseen, Lorenz toteaa.

Pari tunnustaa mahdolliseksi sen, että ennen aamulähetystä kotona on saatettu käydä pientä kinaa. Suoran lähetyksessä se ei kuitenkaan voi näkyä. Miten aiotte hoitaa tilanteen, jossa toisen läsnäolo hetkellisesti ärsyttää?

– Se on hyvä kysymys, Niina Backman vastaa naurahtaen.

– Ehkäpä se on jonkinlaisen ammattilaisuuden merkki, että pystyy näyttelemään hyvin, Lorenz jatkaa hymähtäen.

Kaksikolla on kaksi yhteistä lasta: 14-vuotias tytär ja 12-vuotias poika. Lisäksi Niinalla on edellisestä suhteestaan 18-vuotias tytär.

– Lapset ovat onneksi sen verran isoja, ettei ole varsinaista lastenhoitorumbaa, Niina sanoo.

Niinan ja Lorenzin mukaan perhe ehtii viikonlopputöistä huolimatta viettää yhteistä aikaa.

– Lähetys loppuu kello 12 , joten voi olla, että kotona lapset vasta silloin heräilevät, Lorenz tokaisee.

Parin mukaan heillä on hauskaa yhdessä, niin kotona kuin töissäkin.

Niinalle kyseessä on paluu televisioon jopa kymmenen vuoden tauon jälkeen. Hän paljastaa, että tv-kameroiden eteen palaaminen on hänelle itselleenkin yllättävää.

– En ole tehnyt tv:tä kymmeneen vuoteen, Olin tietyllä tapaa jo sulkenut sen oven kokonaan. Jonkinlaista muutosta olen kuitenkin jo pidempään toivonut, radiojuontaja selvittää.

Niina sanoo tehneensä tv-töitä yhteensä kymmenen vuoden ajan, mutta hän ei koskaan osannut ajatella itseään työskentelemässä uutispuolella.

– Sitten Maikkarin ohjelmasta soitettiin ja aloin miettiä, että siinähän on paljon samaa radion kanssa aiheiltaan ja konseptiltaan. Olemme mukana ihmisten arjessa, tällä kertaa ihmisten viikonloppuaamuissa, ja käymme lämminhenkistä keskustelua juontoparin ja vieraiden kanssa. Tuli tunne, että tähän tarjoukseen pitää tarttua, hän jatkaa.

Lorenz Backman puolestaan on juontotöiden ohella toiminut viimeiset vuodet luennoitsijana, työnohjaajana ja elämäntaitovalmentajana.

– Reilut kymmenen vuotta sitten lopetin isoissa viihdeohjelmissa, mutta kaikkiaan 18 vuotta olen tv:ssä aina jotakin kerran vuodessa juontanut. On todella makeeta päästä tähän ohjelmaan, jossa pääsee ajan kanssa tutustumaan vieraisiin, muun muassa Kesäterassin juontajana toiminut Lorenz sanoo.

Lorenz valmistui työnohjaajaksi marraskuussa ja hän aikoo jatkaa senkin työn parissa.

– Lisäksi jatkan keväällä taas uuden koulutuksen äärellä. Ihmiset ja psykologia ovat minun ydinjuttuni. Toivottavasti saamme Huomenta Suomessa syvällisiä keskusteluja vieraiden kanssa aikaan.

Vuonna 2005 tavannut pari meni naimisiin vuonna 2011 Temppeliaukion kirkossa Helsingissä.

Radio Novan päivälähetyksiä juontava Backman aikoo jatkaa radiossa tuttuun tapaan. Hän juonsi aiemmin Radio Novan iltapäivää yhdessä Anssi Honkasen kanssa, mutta kaksikko lopetti yhteisen ohjelmansa viime vuonna.

– Sekin oli jo iso muutos aikataulullisesti, kun aloin tehdä omaa ohjelmaa. Sitä on niin kiva tehdä ja se on löytänyt paikkansa, joten senkin takia nyt on tilaa sille, että pystyn ottamaan vastaan uusia haasteita.

Uusi työ tarkoittaa sitä, että Niinan vapaapäivien määrä kuukaudessa supistuu.

– Jää minulle joitain vapaapäiviä, koska en ole joka viikonloppu lähetyksissä, vaan juontajat vaihtuvat. Aika näyttää, onko työmäärä sopiva, Niina tuumaa.

Uudistunut Huomenta Suomi MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla arkisin: ma 9.1. alkaen klo 6.25, lauantaisin ja sunnuntaisin: la 14.1. alkaen klo 8.55.