Nämä tv:stä tutut suosikkiparit ovat yhdessä myös tosielämässä – yksi kaksikko kohautti rohkeilla seksikohtauksilla

Monet tv-sarjoista tutut pariskunnat ovat rakastuneet toisiinsa myös ruudun ulkopuolella.

Tv-sarjojen kuvauksissa on syntynyt monia pitkiä rakkaustarinoita.

Tv-sarjat ovat täynnä toinen toistaan valloittavampia ja kiistanalaisempia pariskuntia. Osa televisioruudulla nähtävistä pareista on löytänyt kuvauksissa niin vahvan yhteyden, että he ovat päätyneet seurustelemaan myös tosielämässä.

IS kokosi yhteen 11 tv-sarjojen suosikkipariskuntaa, jotka pitävät yhtä myös ruudun ulkopuolella.

Tea Leoni & Tim Daly (Rouva Ministeri)

Yhdysvaltalaisnäyttelijät Tea Leoni, 55, ja Tim Daly, 65, tapasivat toisensa CBS:n Rouva Ministeri -draamasarjan kuvauksissa vuonna 2014. Tv-ruudulla avioparia esittävä kaksikko löysi välittömästi yhteyden, ja he alkoivat seurustella jo vuoden 2014 lopulla.

Sekä Leoni että Daly olivat olleet aiemmin tahoillaan naimisissa. Dalyn avioliitto näyttelijä Amy Van Nostrandin kanssa päättyi vuonna 2010. Ex-pariskunnalla on kaksi aikuista lasta.

Myös Leonilla on kaksi lasta edellisestä avioliitostaan Salaiset kansiot -tähti David Duchovnyn kanssa. Pari oli naimisissa vuosina 1997–2014. Ennen Duchovnyn tapaamista Leoni oli neljän vuoden ajan naimisissa palkitun tv-mainosohjaajan Neil Joseph Tardio Jr.:n kanssa.

Rose Leslie & Kit Harington (Game of Thrones)

HBO:n hittisarja Game of Thronesista tuttu pariskunta Rose Leslie, 34, ja Kit Harrington, 35, löysivät yhteisen sävelen nopeasti ohjelman kuvausten alkamisen jälkeen. Pariskunta julkisti suhteensa vuonna 2011.

Parin häitä juhlittiin kesäkuussa 2018, ja vain paria vuotta myöhemmin Leslie paljasti olevansa raskaana. Helmikuussa 2021 heidät ikuistettiin ensimmäisiin valokuviin yhdessä poikavauvansa kanssa.

Emily VanCamp & Josh Bowman (Kosto)

Yhdysvaltalaisdraama Kosto pyörähti käyntiin Suomessa alkuvuodesta 2012. Sarjan pääosaa esittänyt kanadalaisnäyttelijä Emily VanCamp, 35, rakastui kuvauksissa vastanäyttelijäänsä Josh Bowmaniin, 33. Pariskunta on pitänyt yhtä vuodesta 2011.

Pari avioitui joulukuussa 2015, ja he kertoivat esikoistyttärensä syntymästä elokuussa 2021.

Ginnifer Goodwin & Josh Dallas (Olipa kerran)

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Josh Dallas, 43, esittää huippusuositussa Olipa kerran -sarjassa Prinssi Uljasta, kun taas hänen vaimonsa Ginnifer Goodwin, 43, nähdään ohjelmassa Lumikin roolissa.

Pariskunta julkisti suhteensa vuoden 2011 lopulla vain muutamia kuukausia sen jälkeen, kun Dallas oli eronnut entisestä puolisostaan Lara Pulverista ja Goodwin oli päättänyt suhteensa näyttelijä Joey Kernin kanssa.

Dallasin ja Goodwinin häitä juhlittiin huhtikuussa 2014. Pariskunta on sittemmin saanut kaksi lasta.

Mila Kunis & Ashton Kutcher (70’s show)

Mila Kunis, 38, ja Ashton Kutcher, 43, tapasivat toisensa komediasarja 70’s show’n kuvauksissa 1990-luvun loppupuolella. Kaksikko esitti sarjassa on-off-suhteessa olevaa paria Jackie Burkhartia ja Michael Kelsoa. Kunis on sittemmin kertonut, että hän sai ensisuudelmansa Kutcherilta kyseisen ohjelman kuvauksissa.

Tuolloin kaksikon välillä ei mitä ilmeisemmin ollut mitään ystävyyttä suurempaa. Seurustelun he aloittivat vasta kuusi vuotta sarjan päättymisen jälkeen.

Pari meni naimisiin kesällä 2015, ja heillä on nykyisin kaksi yhteistä lasta. Pariskunta on puhunut julkisuudessa paljon lapsiperhearjestaan. Viime kesänä he kertoivat, etteivät pakota lapsiaan pesulle päivittäin.

Kutcher oli vuosina 2005–2013 naimisissa näyttelijä Demi Mooren kanssa. Kunis taas seurusteli 2000-luvun alussa kahdeksan vuotta Yksin kotona -elokuvista tutun näyttelijän Macaulay Culkinin kanssa.

Alexis Bledel & Vincent Kartheiser (Mad Men)

Gilmore Girls -sarjan tähden Alexis Bledelin, 40, lyhyt vierailu Mad Menissä poiki naiselle pitkän parisuhteen. Hän tutustui kuvauksissa yhteen sarjan päätähdistä Vincent Kartheiseriin, 42, ja kaksikko löysi nopeasti yhteisen sävelen.

Pari avioitui kahden vuoden seurustelun jälkeen kesällä 2014. Maaliskuussa 2016 tuli ilmi, että pariskunta oli saanut esikoispojan syksyllä 2015.

2000-luvun alkupuolella Bledel seurusteli neljän vuoden ajan Gilmore Girl -sarjan vastanäyttelijänsä Milo Ventimiglian kanssa.

Stephen Moyer & Anna Paquin (True Blood)

Brittinäyttelijä Stephen Moyer, 52, ja kanadalaistähti Anna Paquin, 39, tähdittivät HBO:n supersuosittua True Blood -vampyyridraamaa. Kaksikko tykästyi toisiinsa samantien, kun sarjan kuvaukset pyörähtivät käyntiin vuonna 2007.

Parin häitä juhlittiin kesällä 2010 Kalifornian Malibussa. Kahta vuotta myöhemmin he saivat kaksoset, jotka nimettiin Poppyksi ja Charlieksi.

Kaksosten lisäksi pariskunnan perheeseen kuuluu kaksi lasta Moyerin aiemmista suhteista. Billy-niminen poika syntyi näyttelijätähden ensimmäisessä avioliitossa vuonna 2000.

Vuonna 2002 syntyneen Lilac-tyttären äiti on näyttelijä Lorien Haynes, jonka kanssa Moyer seurusteli useamman vuoden ajan.

Jared & Genevieve Padalecki (Supernatural)

Amerikkalaisnäyttelijä Genevieve Cortese hyppäsi mukaan kauhudraama Supernaturalin näyttelijäkaartiin vasta ohjelman neljännellä kaudella. Hän korvasi aiemmin Rubyn roolissa olleen Katie Cassidyn.

Kuvauksissa Cortese tutustui Texasista kotoisin olevaan Jared Padaleckiin, joka on yksi sarjan päätähdistä. Kaksikko ihastui toisiinsa nopeasti, ja he ilmoittivat kihlauksestaan tammikuussa 2010.

Pari meni naimisiin heti seuraavassa kuussa, ja Cortese otti käyttöön miehensä sukunimen. Padaleckeilla on tätä nykyä kolme yhteistä lasta.

Natalia Dyer & Charlie Heaton (Stranger Things)

Netflixin hittisarja Stranger Things pyörähti käyntiin heinäkuussa 2016. Ohjelmassa Nancy Wheeleriä esittävä Natalia Dyer, 27, ja Jonathan Byersin roolissa nähtävä Charlie Heaton, 27, ovat pari paitsi sarjassa myös tosielämässä. Kaksikko on seurustellut vuodesta 2016.

Heatonilla on Archie-niminen poika yhdessä muusikko Akiko Matsuuran kanssa.

Helen George & Jack Ashton (Hakekaa kätilö!)

Hurmaava brittidraama Hakekaa kätilö! on valloittanut viime vuosina myös suomalaisten sydämet. Yksi ohjelmassa seikkailevista hoitajista on vaaleahiuksinen Trixie Franklin, jota esittää englantilaisnäyttelijä Helen George, 37.

Trixie tykästyy sarjassa pastori Tom Herewardiin, jota näyttelee Jack Ashton. Pari päätyy ohjelmassa kihloihin asti, ja he pitävät yhtä myös tosielämässä.

Vuodesta 2016 seurustelleella parilla on kaksi yhteistä lasta.

Sarah Shahi & Adam Demos (Sex/Life)

Amerikkalaissarja Sex/Life oli yksi Netflixin vuoden 2021 puhutuimmista uutuuksista. Ohjelmassa perheenäiti Billie (Sarah Shahi) haikailee nuoruuden rakkautensa Bradin (Adam Demos) perään.

Kaksikon kuumat seksikohtaukset herättivät paljon keskustelua, eikä häly ottanut laantuakseen ainakaan silloin, kun selvisi, että pari pitää yhtä myös ruudun ulkopuolella.

Shahi on ollut aiemmin naimisissa näyttelijä Steve Howeyn kanssa, ja ex-parilla on kolme yhteistä lasta.

Lähteet: Buzzfeed, Hollywood.com

Juttua korjattu 21.7. klo 13.50: alkuperäisessä kuvassa Jared Padaleckin kanssa ei ollut puoliso Genevieve Cortese.