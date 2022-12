Crista Jaatinen oli 17-vuotias, kun hän otti pakaraimplantit karmein seurauksin – siitä alkoi vuosia kestänyt helvetti, joka tuhosi terveyden

Mitkä ovat pakaraleikkauksen riskit?

Cityklinikan plastiikkakirurgian erikoislääkärinä työskentelevä Riikka Veltheim sanoo pakaran alueelle tehtävien leikkausten olevan nyt yleisempiä kuin vielä vaikkapa kymmenen vuotta sitten.

Sosiaalinen media ja Kardashianit ovat tuoneet muhkeat takapuolet muotiin, eikä peppubuumi näytä hiipumisen merkkejä.

– Meille tulevat potilaat ovat pääasiassa naisia, mutta miehet ovat yhä enemmän määrin kiinnostuneita operaatioista, Veltheim kertoo.

Takapuolta voidaan muotoilla kolmella eri tapaa: pepunkohotusleikkauksella, rasvansiirrolla tai implanteilla.

Veltheim laskee tekevänsä vuosittain noin 10-15 pakaraoperaatiota.

– Pepunkohotusleikkauksessa pepun yläpuolelta nostetaan ihoa. Jos on elimistössä rasvaa, niin sitä voidaan siirtää pepun alueelle ja saada siten täyteläisyyttä takapuoleen. Kolmas vaihtoehto on pakaraimplantti.

Veltheim sanoo, että pakaraimplantteja tehdään Pohjoismaissa nykyään hyvin harvoin. Viime vuosina suosiotaan on nostanut brazilian butt lift -operaatio, eli BBL. Toimenpiteessä kehon omaa rasvaa siirretään takapuoleen.

– Pakaraimplantit ovat vähentyneet huomattavasti BBL-leikkauksen takia. Implanttien kanssa on ollut tiettyjä ongelmia. Esimerkiksi jos tulee tulehdus, niin implantti voidaan joutua poistamaan. Oma rasva on niin sanotusti luonnollisempi tapa muotoilla peppua, Veltheim sanoo.

– Joskus implantit ovat kuitenkin ainoa tapa saada muotoa takapuoleen. Jos kyse on hyvin hoikasta ihmisestä, jolla ei ole juurikaan omaa rasvakudosta, ja peppu on lässähtänyt, niin implantti on ainoa asia, joka antaa muotoa.

Kaikissa kirurgisissa toimenpiteissä on tulehdusriski, ja takapuolen alueella se on hieman suurempi kuin muilla alueilla.

– Pakaraleikkauksiin liittyy isompia riskejä kuin muihin leikkauksiin. Pepussa on oma bakteerikantansa ja pakara on alueena sellainen, että se vaatii enemmän valvontaa. Myös riski haavatulehdukseen on suurempi, Veltheim kertoo.

BBL-operaatiossa takamukseen siirrettävä rasva imetään tyypillisesti ensin vyötäröltä, selästä, vatsasta tai reisistä. Leikkaus on riskialtis ja toimenpide on aiheuttanut maailmalla lukuisia kuolemantapauksia.

Veltheim korostaakin, että pakaraleikkaukset tulisi aina suorittaa valvotussa ympäristössä ja asiansa osaavan ammattilaisen toimesta.

– BBL:ssä on teoreettisesti riski veritulppaan, mutta kun toimenpide tehdään oikein, niin riski on pieni. Silti ravansiirrossa pepun alueelle on suurempia riskejä, kuin vaikkapa rasvansiirrossa rintoihin tai kasvoihin.