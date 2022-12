Gimmel-tyttöbändi teki Ushma Olavasta poptähden, mutta yhtyeen taru loppui lyhyeen – paljastaa, miten supersuosio vaikutti arkeen

Näyttelijä Ushma Olava nähdään mukana Putous-ohjelman uudella kaudella. Laulajanakin tunnettu Olava ponnahti julkisuuteen Popstars-ohjelmasta 2000-luvun alussa.

Viihdeohjelma Putous palaa tv-ruutuihin tammikuussa uusin kujein. Viime kaudelta tutun Aku Sipolan ja kaksinkertaisen sketsihahmo-voittaja Mikko Töyssyn lisäksi sinipaitoihin pukeutuvat uudet putouslaiset Juuso "Köpi" Kallio, Joonas Kääriäinen, Linda Wiklund ja Ushma Olava.

Muun muassa Konttori ja Rakkaat lapset -sarjoissakin nähty Ushma Olava (o.s. Karnani) on tehnyt pitkään töitä näyttelemisen parissa, mutta Putouksen kaltaisesta ohjelmasta hänellä ei ole aiempaa kokemusta.

– Livelähetys jännittää, sitä en ole aiemmin koskaan tehnyt. Teatteri on tietysti omanlaistansa liveä, mutta nyt on tarkka aikaslotti, jossa suoriutua. Tämän alan suola mulle on se, että mitä tahansa voi tapahtua, Olava sanoo.

– Olen musikaalinen näyttelijä ja laulu on vahvuuteni. En tiedä kuinka paljon Putouksessa pääsee sitä toteuttamaan. Heittäytyminen on myös vahvuuteni, en aristele mitään, hän arvioi.

Ushma Olava nimeää Mikko Töyssyn Urmas Viilunkin omaksi suosikikseen Putouksessa nähdyistä sketsihahmoista.– Mikko on hyvä ystäväni ja kerran hän oli meillä yötä juuri ennen keikkaansa. Siellä hän ajoi partaansa Urmaksena kalsareissa. Se on varmasti yksi elämäni hämmentävimmistä hetkistä!

Musikaalisuudesta puheen ollen, monille Olava on tuttu näyttelijäntyönsä ohella myös laulajana. Olava ponnahti julkisuuteen vuonna 2002 huippusuositusta Popstars-kykyjenetsintäohjelmasta.

Hän, Jenni Vartiainen, Susanna Berg (o.s. Korvala) ja Jonna Christensen (o.s Pirinen) muodostivat ohjelmassa Gimmel-yhtyeen, jonka esikoislevy singahti samantien vuoden 2002 myydyimmäksi äänitteeksi. Christensen jätti nopeasti yhtyeen ja Gimmel jatkoi kolmen jäsenen voimin.

Ushma Olava, Susanna Berg ja Jenni Vartiainen muodostivat 2000-luvun alussa villinneen Gimmel-yhtyeen. Yhtye muistetaan muun muassa kappaleista Etsit muijaa seuraavaa ja Roviolla.

Yhtyeen taru oli lyhyt mutta kiihkeä. Vuonna 2004 pillit pussiin iskenyt Gimmel nosti nuoret laulajat tähdiksi ja julkisuusmylläkkä oli valtavaa.

Olava muistelee Gimmel-aikojaan lämmöllä. Hän sanoo huomanneensa vuosien varrella, että yhtye on tehnyt lähtemättömän vaikutuksen ihmisiin.

– Oli ajanjakso, jolloin en ollut niin paljon julkisuudessa ja silloin monet saattoivat tunnistaa ulkonäöltä. Ihmiset saattoivat miettiä, että jostain he minut tunnistavat, mutta he eivät osanneet oikein sanoa, että mistä.

– Nykyään minut tunnistetaan sekä näyttelijänä, että Gimmelistä tuttuna laulajana. Kaikki on mulle ok! On ihanaa, että ihmiset muistavat yhtyeen, Olava sanoo.

Olava naurahtaa, ettei hän Gimmelin suosion huipulla olisi voinut arvata, että vielä nyt 20 vuotta myöhemmin yhtye herättää yhä suuria tunteita ihmisissä.

– Nyt huomaa, että tietylle ikäluokalle bändi on nostalginen ja se on kauhean liikuttavaa. Itseä lämmittää, että bändi on merkinnyt monille niin paljon, koska se oli itsellekin niin merkityksellinen juttu.

Putous 21. tammikuuta alkaen MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.