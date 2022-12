Ricky Gervais saapuu ensimmäistä kertaa Suomeen! Suorasukainen tähtikoomikko muistetaan lukuisista kohukommenteistaan

Gervais nähdään Helsingin jäähallissa lauantaina 11. maaliskuuta.

Viimeksi Ricky Gervais on nähty muun muassa After Life -Netflix-sarjassa.

Maailman suosituimpiin koomikoihin lukeutuva Ricky Gervais saapuu esittämään Armageddon-nimisen stand up -show'nsa Helsingin jäähalliin lauantaina 11. maaliskuuta.

Kyseessä on Gervais’n ensimmäinen Suomen-visiitti.

Se on osa tähden Euroopan-kiertuetta, joka on piipahtanut myös muun muassa Los Angelesin Hollywood Bowlissa sekä New Yorkin Radio City Music Hallissa.

Gervais tunnetaan muun muassa sarjoista The Office, Extras, Ääliö ulkomailla ja After Life.

The Office, Suomessa tunnettu myös nimellä Konttori, on kaikkien aikojen suosituin brittiläinen komediasarja. Myös sarjan amerikkalaisversio on ollut maailmanlaajuinen hitti.

Sarjasta tehtiin myös suomalainen tulkinta, jota tähditti koomikko Sami Hedberg.

Vuonna 2021 Gervais kiersi SuperNature-nimisellä komediashow’lla. Siitä tuli myös yksi vuoden suosituimmista Netflix-tuotannoista. Näin oli siitäkin huolimatta, että esitys herätti kohua ja kritiikkiä vääntämällä vitsiä transihmisistä.

Gervais tunnetaan muutenkin jonkinlaisena nykykomedian pahana poikana.

Erityisen muistettavia ovat hänen juontonsa Golden Globe -gaalassa. Kolmella Golden Globe -pystillä palkitty Gervais on juontanut gaalan viidesti.

Gervais’n terävät, sarkastiset ja usein jopa ilkeät juonnot ovat herättäneet vuodesta toiseen hämminkiä. Hän on pilkannut Hollywoodia ja julkkiskulttuuria surutta ja usein myös henkilöön käyden.

Ilta-Sanomat listasi Gervais’n törkeimmät Golden Globe -läpät vuoden 2020 gaalan alla.

Lue lisää: Ilkeistä vitseistään tunnettu Ricky Gervais juontaa Golden Globe -gaalan jo viidettä kertaa – lupaa jälleen sanoa mitä huvittaa: ”Minun pitää vain kertoa asianajajalleni…”

Esimerkiksi vuonna 2012 Gervais vertasi Golden Globe -gaalaa ja Oscar-gaalaa Kim Kardashianiin ja prinsessa Catherineen.

– Golden Globet ovat Oscareihin verrattuna kuin Kim Kardashian verrattuna Kate Middletoniin: hieman äänekkäämmät, juntimmat, enemmän humalassa sekä helpommin ostettavissa.

Myös Armageddon tullaan näkemään Netflixissä vuoden 2024 alussa.

Liput Gervais’n Suomen-keikalle tulevat myyntiin perjantaina 16. joulukuuta klo 10.00 Ticketmasterissa. My Live Nation -palveluun rekisteröityneille jäsenille ennakkomyynti alkaa jo 14. joulukuuta kello 10.