Kiti Kokkonen sai kummisedältään Vesa-Matti Loirilta merkittävän puhelun elämänsä vaikeimpana hetkenä

Kiti Kokkonen muistelee uutuusdokumentissa Vesa-Matti Loiria, joka ei jakanut kummilusikoita, mutta antoi jotain tärkeämpää.

Lauantaina MTV3:lla nähtävässä Vesku – naurun ja surun kulkuri -dokumentissa käydään läpi elokuussa kuolleen taiteilijan uraa nostalgisten sketsien ja lauluesitysten sekä läheisten ja työtoverien muistojen kautta.

Yhtenä keskeisenä hahmona pääsee ääneen näyttelijä Kiti Kokkonen, joka oli Vesa-Matti Loirin kummitytär.

– Musta on aika liikuttavaa, että kun olen syntynyt, hän on pitänyt mua sylissä. Ja hänellä on ollut tällainen Uuno Turhapuro -hahmo ja sitten mulla on tämmönen Tanhupallo-hahmo. Ja sitten se, että hän tulee vierailemaan sen Tanhupallon ohjelmassa, niin siinä oli musta joku tosi kaunis ympyrä joka sulkeutui.

Loiri nähtiin Tanhupallon sarjan avausjaksossa syksyllä 2021. Jaksossa Tanhupallo sai Loirin avautumaan omasta lapsuudestaan ja Loiri muisteli Tanhupallolle, miten hän huomasi jo 2-vuotiaana osaavansa laulaa – ja saavansa sillä myös tyttöjen huomiota. Se sai hänet innostumaan laulamisesta entistä enemmän.

Kokkosen mukaan kuvauspäivän tunnelma on aivan erityinen.

– Musta tuntui, että kaikki oli herkistyneitä ja vaikuttuneita siitä, Kokkonen sanoo dokumentissa.

Kokkosen mukaan Loiri ei ollut mikään erityisen perinteinen kummisetä.

– Sanoinkin siinä muistopuheessa, että kummilusikat jäi saamatta, mutta mun elämän vaikeimmassa paikassa Vesku soitti mulle. Silloin, kun mun isä menehtyi ja oli mennyt hetki aikaa, niin sitten just oikeaan kohtaan tuli puhelu. Sitä mä pidän kovin arvokkaana. Hän oli tosi lempeä ja lohdullinen ja sitten hänen koko maailmankatsomuksensa lohdutti mua sillä hetkellä.

– Tuli semmoinen olo, että sain isän vähäksi aikaa lähemmäs itseäni.

Vuonna 2008 kuollut Kokkosen isä Ere Kokkonen oli Loirin läheinen työtoveri ja hänet tunnettiin erityisesti Uuno Turhapuro -elokuvien ohjaajana. Turhapuro tunki myös pienen Kitin elämään.

– Musta tuntuu, että isä teki paljon töitä, Uuno oli aina olemassa kotioloissa. Just se, että matkustettiin Espanjaan. Ja sit mä yhtäkkiä tajuan, että täällä kuvataan Uuno Epsanjassa -leffaa. Ei ollakaan lomalla, Kokkonen nauraa.

Kokkosen kertoo, että hänen kavereistaan oli ”tosi makeeta”, että Uuno Turhapuro oli hänen kummisetänsä. Kerran Kokkonen päätyi käyttämään tilannetta myös hyväkseen.

– Mulla oli semmonen pieni pätkä, että mulla nousi vähän päähän lapsena. Sitten olin ihastunut yhteen poikaan ja hän ei ollut musta yhtään kiinnostunut, niin sitten viimeisenä korttina yritin käyttää sitä, että Uuno Turhapuro on mun kummisetä. Mutta ei se kiinnostunut silti musta, mutta yritin! Kokkonen nauraa.