Elina Gustafssonin ja Ansku Bergströmin uima-allaskuva oli Instagramille liikaa – otos poistettiin ”siveyssääntöjen vastaisena”

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström viettävät parhaillaan lomaa Väli-Amerikassa. Yhteiskuva uima-altaalta myi Instagramin mielestä seksiä aikuisille.

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssija Ansku Bergström viettävät lomaa Costa Ricassa. Hienojen lomakuvien seassa oli myös hellyttävä kuva pariskunnasta viettämässä aikaa uima-altaalla, jonka Instagram poisti yllättäen siveyssääntöihinsä vedoten.

Gustafsson julkaisi Tarinat-osiossa kuvakaappauksen somejätin hänelle laittamasta ilmoituksesta. Instagramin mukaan pariskunnan yhteiskuva rikkoi sääntöjä, koska se ”myi seksiä aikuisille”.

Kuvassa Gustafsson ja Bergström ovat yhdessä altaassa ja ex-nyrkkeilijä halaa avopuolisoaan takaapäin.

– Juu, mulla on ollut ihan eri käsitys seksin myymisestä kuin tämä kuva, Gustafsson kirjoittaa nauruhymiön saattelemana.

Molemmat Gustafsson ja Bergström ovat jakaneet paljon kauniita kuvia lomamatkaltaan.

Avopari on käynyt matkan aikana ratsastamassa, kiipeilemässä ja istuttamassa ainakin omat mantelipuunsa.

– Käytiin lentämässä niin siisteillä pikkukoneilla ja nähtiin sademetsää taivaalta, Bergström kertoo julkaisussaan.

Gustafsson ja Bergström tapasivat toisensa Tanssii tähtien kanssa -kilpailussa, kun Bergström toimi ex-nyrkkeilijän tähtivalmentajana. He olivat kilpailun ensimmäisen samansukupuolinen tanssipari Suomessa.

Bergström on kertonut, ettei heidän välisensä rakkaus roihahtanut heti alkumetreillä, vaikka kemiaa löytyi heti. Tanssiparin pudotessa kilpailusta, antoivat he mahdollisuuden romantiikalle.

Ansku Bergström on kertonut haastattelussa pitäneensä TTK-kilpailun aikana kiinni ammattimaisuudesta, vaikka kemiaa kaksikon välillä oli heti.

Viime vuoden joulukuussa suhteensa julkistanut pari on kertonut avoimesti elämästään sosiaalisessa mediassa. Viime kesänä tavarat kannettiin yhteiseen kotiin, kun pariskunta muutti yhteen asumaan.

Suhteen julkistamisen myötä Gustafsson kertoi IS:n haastattelussa saaneensa valtavan kommenttivyöryn aiheesta.

– Tietysti ajattelin, että ihmiset on onnellisia, mutta tuli yllätyksenä, että näin onnellisia. Monet ovat sanoneet, että itkua on tirauttanut, että ovat niin onnellisia meidän puolesta. Ihanaa, että ihmiset elää ja on onnellisia toistensa puolesta, se on jotenkin hienoa, Gustafsson sanoi.