Mariah Carey duetoi tyttärensä Monroen, 11, kanssa konsertissa – yleisö hurmioitui yllätysesityksestä

Tähden 11-vuotias tytär duetoi ensimmäistä kertaa äitinsä kanssa.

LAULAJATÄHTI Mariah Carey järjesti faneilleen ikimuistoisen yllätyksen ja otti 11-vuotiaan tyttärensä Monroen laulamaan lavalle kanssaan perjantaisessa konsertissaan Scotiabank Arenalla Torontossa.

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun tytär duetoi äitinsä kanssa. He esittivät kappaleen Away in a Manger.

– Haluaisin esitellä teille tyttäreni Monroen, Carey lausui yleisölle.

Äidin ja tyttären lämmintä hetkeä lavalla todistivat tuhannet silmäparit. Mariah Careyn fanit olivat riemuissaan ja aloittivat äänekkään hurrauksen, kun tyttären osuus laulussa koitti.

Esitys on ilahduttanut faneja myös somessa.

– Niin suloista, Twitterissä ihastellaan.

– Omena ei pudonnut kauas puusta, toinen toteaa.

People-lehden mukaan Carey katsoi tytärtään lämpimästi koko esityksen ajan ja antoi tälle suukon esityksen päätteeksi. Lehden mukaan kyseessä ei ollut ensimmäinen kerta, kun Careyn lapset nähdään esiintymislavalla. Tuolloin lapset olivat vielä niin pieniä, että heitä piti suostutella laulamaan yleisön edessä, mutta tällä kertaa yleisö sai nauttia omaa tyyliään löytävän Monroen esityksestä.

Mariah Careyn kaksoset Monroe ja Moroccan ovat syntyneet vuonna 2011. Heidän isänsä on tv-esiintyjä ja rap-artisti Nick Cannon.