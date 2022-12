Mikko Nousiainen puhuu podcastissa suunsa puhtaaksi surullisenkuuluisasta Mannerheim-elokuvasta – epäonnistunut miljoonahanke aiheutti eron Petra-puolisosta

Mikko Nousiainen puhuu Kolme käännekohtaa -podcastissa avoimesti siitä, mitä epäonnistuneen jättihankkeen kulisseissa tapahtui.

Näyttelijä Mikko Nousiainen avautuu Roope Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa surullisenkuuluisasta Mannerheim-elokuvasta, joka ei koskaan nähnyt päivänvaloa.

Kyseessä oli 2000-luvulla usean vuoden ajan suunnitteilla ollut elokuva, jonka tarina olisi kertonut marsalkka Carl Gustaf Emil Mannerheimin elämästä. Markus Selinin ja Renny Harlinin piti tehdä kansainvälisen tason elokuva. Sen piti olla jopa 80 miljoonan dollarin jättihanke, jolle haettiin rahoitusta jopa Disneyltä.

Jättihanke kaatui eritoten rahoituksen puutteeseen, ja lopulta elokuva haudattiin kaikessa hiljaisuudessa. Toteutuessaan se olisi ollut kaikkien aikojen kallein Suomessa tehty elokuva.

Mikko Nousiaiselle sen piti olla kaikkien aikojen rooli. Ohjaaja Renny Harlin tapasi näyttelijän vuonna 2005 ja kertoi haluavansa hänet päärooliin. Nousiaisen piti näytellä marsalkkaa eri ikäisenä nuoresta vanhaan. Hän muistelee podcastissa olleensa roolista hyvin innoissaan, eikä hänellä käynyt epäilyksiä mielessään.

– En saanut kolmeen vuoteen kertoa roolista, joten ainoastaan lähipiirini tiesi, Nousiainen kertoo Roope Salmisen Kolme käännekohtaa -podcastissa.

– Saitko ikinä rahaa siitä? Salminen kysyy.

– Joo, olin muutaman kuukaudet kuukausipalkalla. Olin jo hypännyt pois teatterista, eli mulla ei ollut muuten mitään tuloja. Tietenkin olin kieltäytynyt monesta muusta työstä juuri sen takia, että halusin valmistautua rooliin ja olla valmiina. Halusin keskittyä vain siihen. Minulla oli myös vaarin perintöä, jolla pystyin elämään ihan hyvin.

Greg Cannomin tekemät testimaskeeraukset Mikko Nousiaisesta Gustaf Mannerheimina.

Nousiaisen mukaan kuvaukset piti aloittaa muutamaan kertaan, mutta niitä siirrettiin toistuvasti. Lopulta elokuva haudattiin 2010-luvun alussa.

Nousiainen seurusteli tuohon aikaan näyttelijä Petra Karjalaisen kanssa. Podcastissa Nousiainen tunnustaa, että vuosia kestänyt projekti tuhosi suhteen.

– Ei tietenkään ollut ainut syy, mutta kyllä se romutti parisuhteen täysin. Kaikki se p*ska vaan kaatui himassa toisen päälle. Olin niin syvällä projektissa, ja elin toista elämää kuin suhteen toinen osapuoli. Olin unelmaduunissa, ja parisuhde jäi kakkoseksi, Nousiainen ruotii podcastissa.

– Sitten kun asiat alkoivat mennä huonompaan suuntaan, uppouduin enemmän itseeni. Ei meillä ollut kontaktia enää himassa. Pidin omaa juttuani niin paljon tärkeämpänä.

Nousiainen pysyi elokuvan suhteen toiveikkaana loppuun asti. Hän muistaa, ettei kuluissa säästelty missään vaiheessa. Harlinille kelpasi kaikessa vain paras, joten Nousiaisella oli muun muassa kolminkertainen Oscar-voittaja Greg Cannon maskeeraajana.

– Pahin kolahdus oli varmaan se, kun olimme vuonna 2010 tai 2011 Unkarissa valmistelemassa kuvauksia. Pääsin ratsastamaan Apassionata-hevosilla ja harjoittelemaan. Silloin kolme maskeeraajaa testasivat minulle maskeja ja kaikki näytti ihan sairaan hyvältä lavasteista lähtien, näyttelijä kertoo Salmiselle.

– Olin aivan varma, että nyt tämä tehdään, kunnes paria viikkoa ennen kuvausten alkamista niitä siirrettiin. Ihmiset vakuuttelivat, että kyllä tämä tästä lähtee ja kyllä me tämä tehdään, mutta kyllä heidän silmistään näki, että nyt on palanut jo niin paljon euroja ilmaan.

– Koko projektin ajan mukana ollut Mika Karttunen tuli sanomaan, että nyt on tosi ikävää kerrottavaa. Silloin ensimmäisen kerran tuli fiilis, että me ei vaan saada tehtyä tätä.

Renny Harlin ja Mikko Nousiainen vuonna 2007.

Nousiaisen mukaan kukaan ei koskaan ilmoittanut hänelle, että projekti olisi virallisesti päätetty. Hän jopa uskoo, että se voisi tulevaisuudessa vielä toteutua.

– Sitä ei ole virallisesti haudattu koskaan. Kukaan ei ole sanonut, että tämä oli nyt tässä.

– Uskon, että jos joku sen joskus tekee, se ei ole elokuva. Olisi mielenkiintoista nähdä siitä tv-sarja, jossa ei ole kiire kerronnalla.

Pahoitteluitakaan ei näyttelijän mukaan liiemmin ole kuulunut.

– Ainoa ihminen, joka on myöntänyt virheensä minulle, on Renny. Rennyn mukaan hän oli liian suureellinen ja teki samalla tavalla kuin Hollywoodissa eli luotti, että euroja ja dollareita tulee, Mikko paljastaa podcastissa.

– Kukaan muu ei ole sanonut, että on tehty mokia, mikä on mielestäni tosi hassua.

Nousiainen tunnustaa, että häntä harmittaa, ettei asiaa ole käyty läpi tuotantoyhtiö Solar Filmsin kanssa.

– Solarista ei ole mitään kättä ojennettu ja todettu, että näin kävi, mistä olen edelleen vähän harmistunut. Mä oon heille pala niin isoa epäonnistumista, että on vaan helpompi olla puhumatta siitä.

Nousiainen kertomassa elokuvasta.

Nousiaisen mukaan projekti vaikuttaa vielä tänäkin päivänä hänen elämäänsä.

– Se proggis passivoi mua, mikä on tosi tylsää. Musta tuli sitten kun -ihminen, ja se on jäänyt tähän päivään, että mun on tosi vaikea lähteä itse viemään asioita eteen päin. Aktiivisesta tyypistä on tullut passiivinen ja odottavampi kaveri, Nousiainen avautuu Salmiselle.

– Sekä ihmisenä että näyttelijänä olen sinä aikana taantunut, koska olen vain jäänyt odottamaan, että kaikki onnistuu sitten, kun tämä asia toteutuu.

Dome Karukoski astui Renny Harlinin tilalle Mannerheim-elokuvan ohjaajaksi vuonna 2011. Solar Filmsin omistaja Markus Selin oli pyytänyt Karukoskea elokuvan ohjaajaksi pestistä irtisanoutuneen Renny Harlinin tilalle.

Vielä vuonna 2012 Hufvudstadsbladetille antamassaan haastattelussa Karukoski kertoi, että Mannerheimin kuvaukset voisivat alkaa heti, kun budjetista tuolloin puuttunut puoli miljoonaa saataisiin kasaan. Toisin kävi, ja Mannerheim-hanke haudattiin kaikessa hiljaisuudessa.

Markus Selin muisteli tapahtumia Kalle Kinnusen ja Matti Rämön kirjassa Hymypoika – Dome Karukosken tie Lepsämästä Hollywoodiin (Otava).

– Raikkaat ajatukset ja oikea suunta eivät riittäneet. Me pilattiin juttu luottamalla väärään rahoittajakuntaan, jolla ei ollutkaan todellista kompetenssia tämän päivän yrityselämässä. Emme osanneet rahoittamista niin kuin Tuntematon sotilas muutama vuosi myöhemmin rahoitettiin pyytämällä sen hetken vahvoja toimijoita liike-elämästä. Siitä projektista tuli monille must-juttu, jossa mukana oleminen oli tärkeämpää kuin voittojen odottaminen, Selin kertoi kirjassa.