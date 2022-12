Kuolinsyytä ei ole toistaiseksi kerrottu julkisuuteen.

Laulajalegenda Tina Turner julkaisi perjantaina koskettavan kunnianosoituksen äkillisesti menehtyneelle pojalleen, brittilehti Daily Mail kertoo.

TMZ-sivusto kertoi, että 62-vuotias Ronnie Turner löydettiin torstaiaamuna Los Angelesin kotinsa ulkopuolelta. Hänen kerrotaan kärsineen hengitysvaikeuksista, ja menehtyneen naapureidensa elvytysyrityksistä huolimatta.

Kuolinsyytä ei ole kerrottu, ja on epäselvää, liittyikö se Turnerin aiemmin saamaan syöpädiagnoosiin.

83-vuotias laulaja julkaisi surumielisen mustavalkoisen kuvan itsestään ja muisteli poikaansa.

– Ronnie, poistuit maailmasta aivan liian aikaisin. Surussani suljen silmäni ja ajattelen sinua, rakas poikani, Turner kirjoitti Instagramissaan.

Laulaja menetti nyt jo toisen lapsensa. Neljä vuotta aiemmin Turnerin vanhempi poika Craig Turner ampui itsensä kuoliaaksi.

Perjantaina myös Ronnien vaimo Afida Turner julkaisi tunteikkaat hyvästinsä edesmenneelle aviomiehelleen ja kutsui tätä ”todelliseksi enkeliksi”, jolla oli ”valtava sielu”.

– Tein parhaani loppuun asti, hän kirjoitti jakaessaan kuvia heidän yhteisiltä vuosiltaan.

– En voinut pelastaa sinua.

Pariskunta meni naimisiin vuonna 2007.

Ronnie Turner syntyi vuonna 1960 Tinalle ja hänen miehelleen Ike Turnerille. Pari erosi vuonna 1976 miehen väkivaltaisuuden vuoksi. Ike kuoli huumeiden yliannostukseen vuonna 2007.

Ronnie Turner niitti itselleen mainetta roolistaan vuonna 1993 julkaistussa äitinsä elämänkertaelokuvassa What’s Love Got To Do With It. Hän soitti lisäksi bassokitaraa useilla äitinsä kiertueilla.

Ronnie soitti myös omassa yhtyeessään Manufactured Funkissa.

Ronnie kärsi vuosia huumeriippuvuudesta, ja hänet tuomittiin elämänsä aikana useista huumeisiin liittyvistä rikoksista. Hänet pidätettiin elokuussa 1999 kokaiinin hallussapidosta. Viranomaiset väittivät hänen myös tuolloin myyneen huumeita.