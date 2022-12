Joulukuusen koristelu vaati australialaistähden perheeltä luovia keinoja.

Näyttelijä Chris Hemsworthin perheen joulu saadaan aikaiseksi tiimityön avulla. Supersankarielokuvien tähti jakoi Instagramissa hillittömän videon, jossa perhe kokoontuu joulukuusen ympärille yrittäessään saada tähden kuusen latvaan luovilla keinoilla, People-lehti kertoo.

– Viime vuonna kokeilimme tätä niin, että olin Elsan harteilla... puu eivätkä Elsan polvet selviytyneet. 12 kuukauden valmistelun jälkeen tajusimme, miten tämä tehdään. Tähti on syntynyt! Hemsworth kirjoitti julkaisussaan.

Videolla näkyy, kuinka Hemsworth nostaa vaimonsa Elsa Patakyn olkapäilleen, jotta tämä yltäisi suurehkon kuusen latvaan. Yritys jää kuitenkin aluksi puolisen metriä vajaaksi.

– Sinä pystyt siihen, Elsa, Hemsworth puhisee liioitellun tuskallisesti lasten kannustaessa pariskuntaa.

Hemsworth yritti hyppiä ja jopa seisoa varpaillaan välimatkan kaventamiseksi. Pataky onnistuu lopulta tarttumaan kuuseen ja taivuttamaan puuta sen verran, että temppu onnistuu.

Lapset katsovat ja hurraavat tähden päädyttyä oikealle paikalleen. Pariskunnalla on kolme yhteistä lasta, 8-vuotiaat kaksospojat Sasha ja Tristan sekä 10-vuotias tytär India.

– Selkärankani, Hemsworth parahtaa vitsaillen.

39-vuotias australialaistähti kertoi hiljattain hidastavansa työtahtiaan saatuaan tietää omaavansa tavanomaista merkittävästi suuremman riskin sairastua Alzheimerin tautiin.

Asia paljastui Hemsworthille uudessa Limitless with Chris Hemsworth -ohjelmassa, ABC News kertoi marraskuussa.

Hemsworth kävi ohjelmassa kattavissa laboratoriokokeissa, joissa selvisi, että Thor-näyttelijä kantaa sekä äitinsä että isänsä puolelta Alzheimerille altistavaa geeniä. Hänellä on kaksi kopiota geenistä APOE4, mikä National Institute of Aging -järjestön mukaan on suurin riski muistisairauden puhkeamiselle. Vain 2–3 prosentilla väestöstä on geenistä molemmat kopiot.

Hemsworthin tapauksessa molempien kopioiden löytyminen on pysäyttävä tieto.

– Sinulla on kahdeksan tai kymmenkertainen riski sairastua Alzheimeriin verrattuna suurimpaan osaan väestöstä, lääkäri Peter Attia kertoi näyttelijälle.

– Ajatus siitä, että en voisi muistaa elettyä elämääni, vaimoani tai lapsiani on todennäköisesti suurin pelkoni, Hemsworth sanoi.

Saatuaan tietää tilanteestaan Hemsworth päätti tehdä kaikkensa sen eteen, ettei sairaus puhkeaisi. Alzheimeria ehkäisevät muun muassa terveelliset elämäntavat. Näihin kuuluvat esimerkiksi terveellisen painon ylläpitäminen, verensokerin tarkkaileminen ja säännöllinen liikunta.

– Kaikki keinot, joilla suojelen aivojeni terveyttä, parantavat myös muuta terveyttäni ja hyvinvointiani, Hemsworth totesi Good Morning America -ohjelmassa.