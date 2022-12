Axl Rose heitti mikrofonin yleisön joukkoon ja osui katsojaa kasvoihin – vitsaili tahdittomasti tapahtuneella

Mikrofonin heittäminen yleisön joukkoon on Rosen mukaan kuulunut aina Guns N' Rosesin lavaesiintymiseen.

Guns N' Roses oli esiintymässä Adelaidessa Australiassa 29. marraskuuta.

Kuten aina ennenkin, Axl Rose nakkasi mikrofoninsa yleisömereen Paradise City -biisin aikana. Tällä kertaa kaikki ei mennyt putkeen, vaan mikki osui keikkaa katsomassa ollutta Rebecca Howea kasvoihin, Ultimate Classic Rock -sivusto kirjoittaa.

Howe kertoi keikan jälkeen saaneensa vakavia kasvoruhjeita.

– Se olisi voinut tappaa minut, Howe totesi Adelaide Advertiser -lehdelle.

Rose kertoi myöhemmin Twitterissä ottaneensa opikseen.

– Olen paiskannut mikin yleisön joukkoon jokaisen keikkamme lopussa yli 30 vuoden ajan. Olemme ajatelleet, että se kuuluu esiintymiseemme ja fanit ovat aina halunneet mahdollisuuden napata sen mikin itselleen. Yleisön turvallisuus menee kuitenkin kaiken edelle, emmekä heitä enää mitään faneillemme keikkojen aikana, Rose lupasi.

Keskiviikkona Rose palasi tapahtuneeseen huomattavasti kevyemmällä otteella.

– Olen varma, että olette kuulleet tästä tapauksesta? En aio heittää mikkiä teille keikan päätteeksi, Rose kertoi yleisölle Gunnareiden Wellingtonin keikalla Uudessa-Seelannissa.

– Oletteko kuulleet anonyymeista alkoholisteista? Minun pitää varmaan liittyä anonyymeihin heittelijöihin, Rose lisäsi ja kirvoitti yleisöstä aplodit.

Koska juttu tuntui naurattavan, Rose jatkoi valitsemallaan linjalla.

– Kyllä, se on totta. Kyseessä on 12 askeleen ohjelma. En vielä tiedä, millä tasolla olen. Olen aivan alussa. Ensimmäinen askel on aina, että myönnät oman ongelmasi. Joten: minun nimeni on Axl ja olen heittelijä.