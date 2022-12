Mariah Careyn mekko petti kesken keikan – vältti asukatastrofin viime hetkellä

Mariah Carey tekee glamourista vieläkin glamourimpaa, mutta jopa kimallusten kuningattarella on joskus vaikeuksia vaatteiden kanssa.

Laulaja Mariah Carey esiintyi Moët & Chandon -samppanjamerkin tapahtumassa maanantaina. Keikalla kun ollaan, niin silloin voi sattua ja tapahtua. Näin kävi Careylle, jonka puvun olkain petti kesken esityksen.

Pop-tähden tiimi oli kuitenkin hereillä ja tilanne korjattiin yleisön edessä.

Carey antoi asuammattilaisten hoitaa hommansa ja keskittyi omaan tekemiseensä, eli jatkoi laulua aidossa show must go on -hengessä.

Careyn hiusstylisti Danielle Priano jakoi tapahtuneesta videon Instagramissa.

– Kun Mariahin puku pettää lavalla, hän improvisoi, koska miksikäs ei? Priano ihastelee.

Myös Carey kommentoi tapahtunutta:

– Voi luoja. Se oli hyvin, hyvin lähellä täyttä skandaalia, mutta saimme homman toimimaan, hän totesi jälkeenpäin.

– Osa puvusta meni rikki – oikeastaan irtosi – mutta saimme olkaimen takaisin ja homma hoitui erittäin ammattimaisesti. Se oli mitä se oli, ei niin hienoa, mutta me onnistuimme.