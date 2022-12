Uutuuskirjassa rajuja paljastuksia näyttelijälegenda Elizabeth Taylorin päihteiden käytöstä – pyysi jopa poikaansa piikittämään itseään

Uuden elämäkertakirjan mukaan Elizabeth Taylorin 80-luku kului erittäin sumuisissa merkeissä.

Uutuuskirja Elizabeth Taylor: The Grit & Glamour of an Icon maalaa karun kuvan näyttelijälegendan elämästä, Page Six kirjoittaa.

Kirjan mukaan Elizabeth Taylorin tytärpuoli Aileen Getty joutui ottamaan yhteyttä viranomaisiin, koska hänen mielestään lääkärit kirjoittivat Taylorille aivan liian avokätisesti lääkereseptejä.

Viranomaiset ryhtyivätkin selvittämään asiaa, ja vasta silloin paljastui Taylorin lääkkeidenkäytön vakavuusaste. Kirjan mukaan kolme eri lääkäriä oli kirjoittanut Taylorille tuhat reseptiä 28 eri lääkkeelle vuosien 1983 ja 1988 välillä. Reseptien mukaan Taylorille oli määrätty rauhoittavia, sekä uni- ja kipulääkkeitä.

Eräs asiantuntija tarkasteli Taylorin tietoja ja oletti tämän kuolleen, koska lääkeannokset olivat täysin ristiriidassa sen kanssa, kuinka paljon niitä voi käyttää menehtymättä.

Lääkeriippuvuus meni niin pahaksi, että Taylor pyysi jopa poikaansa piikittämään itseensä vahvaa synteettistä opioidia Demerolia.

Poika muistelee kirjassa äitinsä käyttäytyneen hyvin sekavasti.

– Hän istui sängyn reunalla alushousuissaan ja hänellä oli Demerol-ruisku oikeassa kädessään.

Poika kieltäytyi toteuttamasta äitinsä tahtoa.

– Hän katsoi minua kuolleilta näyttävine silmineen, huokaisi ja painoi lopulta ruiskun itse käsivarteensa, Christopher Wilding kertoo.

Elizabeth Taylor ja Richard Burton.

Lääkkeiden lisäksi Taylorilla oli alkoholiongelma, joka paheni hänen ollessa naimisissa Richard Burtonin kanssa, joka tunnettiin kovana juomarina.

Alkoholin sanottiinkin olleen Taylorin ja Burtonin liiton kolmas pyörä.

Taylorin kuudes aviomies oli republikaani-senaattori John Warner. Liitto pahensi Taylorin riippuvuuksia entisestään, sillä Hollywood-tähti tunsi itsensä yksinäiseksi ja kyllästyneeksi asuessaan miehensä kanssa Washingtonissa.

– Senaattorin vaimon elämä teki Elizabethista juopon ja narkkarin, kirjassa todetaan.

Lopulta ystävät ja perhe tekivät intervention. Taylor kirjattiin Betty Fordin klinikalle seitsemäksi viikoksi katkaisuhoitoon. Juominen loppui, mutta pillereitä tähti nappaili edelleen. Taylor ei pitänyt niitä päihteinä, sillä olivathan lääkkeet lääkäreiden määräämiä.

Taylor kärsi riippuvuuksista koko loppuelämänsä ajan. Hän kuoli 79-vuotiaana vuonna 2011.