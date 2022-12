Daniel Craig hyvästeli Bond-imagon ikimuistoisella ”keikutuksellaan” – tänään hänet nähdään tv:ssä aivan toisenlaisessa roolissa

Jamed Bond -roolin taakseen jättänyt Daniel Craig nähdään tänään tv:ssä aivan erilaisessa roolissa, mihin aiemmin on totuttu.

Fanit riemastuivat, kun Bond-tähti Daniel Craig, 54, nähtiin viime kuussa keikuttamassa lannetta vodkamainoksessa.

Videolla Craig jättää valkopukuisen Bond-hahmonsa autoon ihailijoiden keskelle ja poistuu toisesta ovesta cooleissa mustissa vetimissä.

Symbolinen ele eli James Bond -roolin jättäminen taakse ja uuden rentouden löytäminen on leimannut Craigin viimeistä vuotta vahvasti.

Tanssiminen sen sijaan ei ole koskaan kuulunut näyttelijän osaamisalueelle.

– Minulla ei ole mitään tanssitaustaa, ei mitään, Craig nauroi The Late Night Show’ssa ja antoi kaiken kunnian mainoksen ohjaajalle Taika Waititille ja koreografi JaQuel Knightille.

– Knight huusi täyttä kurkkua minulle askeleita ja rytmiä ja sellaisia iskulauseita kuin: ”Nyt rennoksi!” ”Näytä lannetta!” Siitä se lähti.

Temppu toimi, sillä sensuelli video keräsi jo parissa päivässä liki 3 miljoonaa katsomiskertaa.

Lue lisää: James Bondina tunnetun Daniel Craigin hillitön tanssi villitsee somessa

Vodkatanssien ohella Craig on keskittynyt Veitset esiin -hittielokuvan jatko-osaan, ja lisäosiakin Rian Johnsonin ohjaamaan dekkarisarjaan on tulossa.

MTV3-kanavalla nähdään nyt ensimmäinen Veitset esiin (2019), jossa Craig esittää persoonallista etsivää Benoit Blancia.

Tapahtumat tiivistyvät sukukartanoon, jossa illan syntymäpäiväsankari, kuuluisa rikoskirjailija Harlan Thrombey, löydetään kuolleena.

Poliisin tutkimuksia hämmentää omituinen Blanc, joka ei itsekään tiedä, kuka hänet on palkannut selvittämään monimutkaista murhamysteeriä.

Jouluaatonaattona Netflixissä julkaistaan elokuvasaagan toinen osa, Glass Onion (2022), joka tällä erää sijoittuu miljonäärin omistamalle saarelle Kreikkaan.

Kun ensimmäisessä elokuvassa Craigin ohella loistavat muun muassa Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Don Johnson, Toni Collette ja Ana de Armas, nähdään kakkososassa Edward Norton, Kate Hudson ja Dave Bautista.

Seuraavaa Bond-näyttelijää ei vielä tiedetä, mutta Daniel Craigilla ei ole rooliin kaipuuta.

Hän itse toivoi Bondin kuolemaa 007 No Time to Die -elokuvan (2021) lopussa, jottei koskaan voisi palata edes vahingossa. Craig yritti lopettaa jo 007 Spectreen (2015), mutta suostui vielä yhteen Bondiin.

No Time To Die -elokuva jäi Daniel Craigille viimeiseksi Bond-rooliksi.

Hän kertoi Los Angeles Timesille, että hänen mielestään Bond-saaga tarvitsee kokonaan uuden alun ja samalla hän itse tarvitsee uuden alun.

Samaan hengenvetoon Craig kiitollisena totesi, että James Bond muutti hänen elämänsä 99 prosenttia paremmaksi.

Daniel Craig ei ole kuitenkaan pelkkä Bond, ja tätä asiaa hän aikoo edistää nyt. Muun muassa rooli hassuna Blanc-etsivänä tuo uusia puolia esiin.

Kymmeniä vuosia sitten Craig työskenteli ravintolavuoroissa saadakseen lontoolaisen teatterikoulunsa kustannettua.

Ura alkoi teatterilavoilla Shakespeare-näytelmissä, ja ensimmäinen rooli valkokankaalla oli elokuvassa Yksin kaikkia vastaan (1992).

Hittirooliksi muodostui esiintyminen sarjassa Our Friends in the North sekä 1990-luvun roolit elokuvissa Moll Flanders ja Unelmien siivet. 2000-luvulla avautui Hollywood.

Kunnostaan aina hyvin huolta pitänyt Craig valittiin Pierce Brosnanin seuraajaksi James Bondin rooliin vuonna 2005, ja elokuva Casino Royale tuli ensi-iltaan vuonna 2006.

Bond-tähteilyn lomassa Craigia on nähty monenlaisissa rooleissa, muun muassa elokuvassa Lara Croft: Tomb Raider (2001), psykologisessa trillerissä Ikuinen rakkaus (2004), fantasiafilmissä Kultainen kompassi (2007), mysteeritrillerissä The Girl with the Dragon Tattoo (2011) ja rikoskomediassa Logan Lucky (2017).

Tänä vuonna hän on esiintynyt myös Broadwaylla Macbeth-roolissa – juurillaan teatterilavalla.

– Onko minulla voileipää päässä? hauskuutti Craig toisella äskettäisellä YouTube-viraalivideolla, kun juttukumppani Javier Bardem tiedusteli, mitä Craigin otsalle oli käynyt.

Selvisi, että päästä vuoti verta – Craig oli juuri ennen videohaastattelua telonut itsensä uuteen valaistuslaitteeseen.

– Miettikääpä seitsemäätoista vuottani Bondina. Ei ihme, että olin jatkuvasti joku paikka paketissa.

Onnettomuusaltis Craig on kertonut satuttaneensa olkapäänsä 007 Quantum Of Solacea (2008) tehdessään, reväyttäneensä molemmat pohjelihaksensa kuvattaessa 007 Skyfallia (2012) ja Spectren kuvauksissa hän loukkasi pahoin polvensa ja joutui vaikeaan leikkaukseen.

Craig on kokenut useita loukkaantumisia Bond-elokuvia tehdessään.

Vuonna 2011 Craig avioitui näyttelijä Rachel Weiszin kanssa, ja he saivat tyttären elokuussa 2018. Aiemmasta liitosta näyttelijä Fiona Loudonin kanssa Craigilla on myös tytär (s. 1992).

– Olen niin onnellinen, ettei tarvitse enää soitella kuvauksista vaimolle tai lapsille, että taas murtui jalka!

Veitset esiin – kaikki ovat epäiltyjä, lauantaina 10.12. MTV3 klo 22.35.

Glass Onion (Veitset esiin 2) perjantaina 23.12. alkaen Netflix.