Linnan juhliin kutsuttiin tänä vuonna entistä enemmän ensikertalaisia. Viisi kutsuvierasta kertoo, mikä juhlissa jäi erityisesti mieleen.

Merkittävä osa tiistaina järjestettyihin Linnan juhliin kutsutuista pääsi osallistumaan juhlallisuuksiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa.

Linnassa oli noin kolmannes vähemmän vieraita kuin aiempina vuosina. Vieraslistalta löytyi muun muassa terveydenhuollon ammattilaisia, kokonaisturvallisuudesta huolehtivia henkilöitä ja vapaaehtoistyötä tekeviä, tiedotti TPK.

Ensimmäistä kertaa Linnan juhlissa vieraana ollut sairaanhoitaja Sari Roos yllättyi heti kättelyssä – kirjaimellisesti.

– Nousimme portaat ylös, ja se oli siinä, Roos kertoo.

Roos noudatti ennakko-ohjeita ja esittäytyi presidenttiparille. Itsenäisyyspäivän toivotuksiin tai muihin tarinoihin ei aikaa ollut.

– Presidenttipari vastasi ”hyvää itsenäisyyspäivää”.

Sairaanhoitaja Sari Roos keksi tekniikan, jolla koronavirusrokotteesta riittää enemmän annoksia jaettavaksi.

Roosin mukaan Linnan juhlien tunnelma oli rennompi kuin hän odotti. Hän ehti keskustella muun muassa ministeri Krista Kiurun ja europarlamentaarikko Mauri Pekkarisen kanssa.

– Linnassa oli paljon tiloja, joita ei näy lainkaan tv:ssä. Siellä on pieniä salonkeja salongin jälkeen ja pitkiä käytäviä.

Salongeissa oli sohvia ja pöytiä, joiden äärellä saattoi hengähtää.

– Kun menin huilaamaan yhteen salonkiin, huomasin, että viereisessä pöydässä Paula Koivuniemi lepuutti jalkojaan ihan samalla tavalla.

Kameroilta piilossa oli myös illan suosituin juhlatila.

– Loppuillasta linnan kirjastossa oli parhaat bileet. Se oli tupaten täynnä. Siellä oli paljon politiikan henkilöitä ja muita linnassa monta kertaa käyneitä.

Roos jatkoi puolisoineen iltaa jatkoilla Helsingin pormestarin Juhana Vartiaisen virka-asunnossa. Siellä hänen vierustovereikseen sattuivat eduskunnan puhemies Matti Vanhanen ja kirjailija Mauri Kunnas. Hekin olivat rennolla juhlatuulella.

– Juttelimme heidän kanssaan niitä näitä.

Kallion ilmaisutaidon lukion keittäjää Marjo Niskasta oli varoiteltu ennen Linnan juhlia niiden kuumuudesta.

– Ei siellä kuitenkaan ollut niin kuuma kuin pelkäsin. En läkähtynyt, vaikka olin pitkähihaisessa ja korkeakauluksisessa puvussa, Niskanen kertoo.

Niskanen ei halunnut häiritä julkisuuden hahmoja yhteiskuvapyynnöillä, mutta yhden poikkeuksen hän teki, kun vastaan tuli laulaja Paula Vesala.

– Olemme asuneet samassa kunnassa (Pihtiputaalla), vaikka ei hän minua muistanut.

Laulaja Paula Vesala poseerasi yhteiskuvassa keittäjä Marjo Niskasen kanssa.

Osa vieraista kyllä tunnisti Niskasen ennen juhlia tehdyistä jutuista. Hotelli- ja ravintola-alan PRO-kilpailussa Suomen parhaaksi ammattikeittiön työntekijäksi valittu Niskanen tunnetaan oppilaiden keskuudessa ”Kuningattarena”.

– Muutama vieras tuli nykäisemään hihasta ja kysymään: ”Oletko sinä se keittäjä?”

Niskanen seuraa innokkaasti urheilua, mutta ei päässyt juttusille kenenkään urheilutähden kanssa.

– He olivat haluttua juttuseuraa, ja heillä oli myös paljon haastatteluita.

Keittäjä maistoi tietysti myös Linnan kuuluisaa boolia, vaikka alkoholia ei yleensä paljon kulutakaan.

– Se ei ollut minun makuuni. Olisin kaivannut makeampaa boolia. Se oli hieman terästetyn kuivan valkoviinin makuista.

Marjo Niskasta varoitettiin Linnan kuumuudesta. Hän ei kuitenkaan läkähtänyt.

Jyväskyläläinen teho-osaston sairaanhoitaja Helena Pohjolainen sai oman kutsunsa ensimmäistä kertaa jo viime vuonna. Silloin kutsu tuli täytenä yllätyksenä.

– Tiesin, että hoitohenkilökuntaa kutsutaan, mutta ajattelin, ettei rivityöntekijöitä kuitenkaan, hän sanoo.

Tänä vuonna juhliin pääsivät kaikki viime vuonna kutsutut. Tällä kertaa uutta kutsua osasi odottaa, Pohjolainen kertoo.

Linnassa yllättävintä oli Pohjolaisen mukaan rakennuksen sokkeloisuus ja pienet huoneet. Tunnelma oli naisen sanojen mukaan leppoisa ja välitön.

Pohjolainen puolisoineen näki presidenttiparia monta kertaa vielä kättelytilaisuuden jälkeenkin. Juttusille pariskunta ei mennyt, sillä he eivät Pohjolaisen mukaan halunneet häiritä presidenttiä ja tämän puolisoa.

Tärkeimmäksi ja mieleenpainuvimmaksi hetkeksi Pohjolainen nimeää kättelyn.

– Odotin kättelyä kovasti, ja se meni ohi todella nopeasti. Kamalasti ei jännittänyt. Oli myös hienoa kierrellä ja katsella upeaa rakennusta, Pohjolainen kertaa.

Vuoden yrittäjänaiseksi valittu, aurinkoenergian parissa työskentelevä Anu Areva kertoo kuvitelleensa juhlien tunnelman jäykemmäksi kuin se todellisuudessa oli.

– Tunnelma oli erittäin ystävällinen ja lämmin. Kaikki olivat todella positiivisia ja puheliaita. Ei ollut lainkaan sellainen olo, ettei olisi tervetullut, Areva kehuu.

Erityisesti Arevan mieleen jäi ainutkertainen tilaisuus nähdä ministereitä ja muita julkisuuden henkilöitä. Keskustelemaan hän pääsi vanhojen ministerien kanssa, jotka ovat vierailleet hänen yrityksensä tehtaalla. Muitakin juttutovereita löytyi, mutta nimet eivät jääneet nopeasti edenneiden tilanteiden vuoksi mieleen.

– Keskustelu lähti liikkeelle jo silloin, kun jonotimme ja annoin takkini narikkaan. Ensikertalaisia oli jonkin verran. Jo odotellessa tuli hyvä fiilis.

Anu Arevan puvun paljettimaista yläosaa koristavat piikennon palaset, jotka ovat peräisin rikkinäisistä tai käyttökelvottomista kennoista. Korvakorut ja rannekorut on tehty juostelangasta.

Positiivisesti yllätti se, kuinka vuoden naisyrittäjän työ sai tunnustusta.

– Oli hienoa päästä huomaamaan, että oma työ on arvostettua. Moni sanoi, että on hienoa, kun naisyrittäjä on huomioitu ja kutsuttu linnaan.

Kutsun saaminen tuli Arevalle täytenä yllätyksenä. Hän kertoo olleensa erittäin otettu ja mielissään.

– Tuntui niin uskomattoman mahdottomalta, kun kutsu oli kädessä. Ei siinä tiennyt, miten reagoida.

Omasta kutsustaan yllättyi myös Etelä-Karjalan keskussairaalassa sairaanhoitajana työskentelevä Pinja Kurvinen.

– Kutsu tuli todellisena yllätyksenä. Sain kutsun viime vuonna. Silloin kuopuksen laskettuun aikaan oli pari viikkoa. Nauroin ehkä puoli tuntia ihan hysteeristä naurua, kun avasin kuoren. Tilanne oli vain jotenkin niin käsittämätön, Kurvinen muistelee.

Pinja Kurvinen kertoo sairaanhoitajan työn olevan toisinaan rankkaa, mutta työtoverit auttavat jaksamaan.

Valmistautumiseen lukeutui muun muassa Laura Anderssonin organisoiman haasteen tiimoilta tarjotut ilmainen kampaus ja meikki. Yön sai viettää ilmaiseksi The Folks -hotellissa.

Kurvinen kertoo yllättyneensä linnan ihmispaljoudesta, vaikka kutsuttuja oli tänä vuonna tavallista vähemmän.

– Jännitin niin paljon, että en oikeastaan ole ajatellut etukäteen muuta kuin presidenttiparin kättelyä.

Kättelyn Kurvinen nimeääkin mieleenpainuvimmaksi juhlakokemukseksi. Koko kokemusta hän kehuu ainutkertaiseksi.