Levin matkailukeisarinnan Päivikki Palosaaren elokuussa 2019 alkanut sairaalakierre vei hänet 13 kertaa leikkaukseen. Paino putosi kymmeniä kiloja.

Levin matkailuyrittäjä Päivikki Palosaari on ollut parin vuoden aikana 13 kertaa leikkauksessa. Nyt elämä on palautunut normaaliksi.

Joulukuisena iltapäivänä Päivikki Palosaaren elämä on täynnä iloista hulinaa.

Taustalta kuuluu lasten ääniä, kun Levin tunnetuin matkailuyrittäjä vastaa puhelimeen.

Eletään sesonkia. Levillä on parhaillaan paljon asiakkaita, erityisesti brittejä, jotka rakastavat lunta. He laskevat pulkkamäessä ja käyvät poro- ja koira-ajeluilla.

Myös joulupukki sekä tontut kiinnostavat, ja niitä pääsee näkemään Päivikki Palosaaren Tonttulassa, tunnetussa matkailunähtävyydessä kahdeksan kilometriä Leviltä.

Päivikki Palosaari, 65, iloitsee siitä, että elämä alkaa voittaa, ja hän on taas vauhdissa.

– Minut elvytettiin kolme kertaa. Kerran Kittilässä ambulanssi tuli meitä vastaan, kun mieheni toi minua, jotta pääsisin hoitoon nopeammin. Mieheni ei saanut minuun enää kontaktia, Päivikki Palosaari sanoo. Kuvassa hän on miehensä Mikan kanssa joulukuussa 2020.

Takana on pitkä toipilasjakso. Sairauskierre alkoi elokuussa 2019, jolloin hänen oli lähdettävä ambulanssilla sairaalaan Ouluun. Diagnoosi oli laaja-alainen vatsakalvontulehdus ja vatsahaava.

– Siitä se alkoi ja laajeni ja laajeni isoksi, Päivikki Palosaari kertoo.

Seurasi 13 leikkausta ja pitkiä sairaalajaksoja. Pisin ulottui koronakevääseen 2020, jolloin Päivikki Palosaari vietti sairaalassa vatsaongelmien takia yli kaksi kuukautta.

– Oli paha koronatilanne. Minua hoidettiin hyvin. Koin sairaalassa oloni turvalliseksi.

Ambulanssikyydit tulivat lähes parin vuoden aikana tutuiksi. Lapissa ambulanssin tilaaminen ei ole ihan yksinkertainen juttu. Ambulanssi tuli usein 60 kilometrin päästä Muoniosta.

– Yhden kerran sairaalassa tuli tehotiimi, joka elvytti minut.

Viimeisin leikkaus oli puolitoista vuotta sitten.

– Pahimmillaan oli ihan hirveää, Päivikki Palosaari kertoo.

– Siinä oli paljon erilaisia komplikaatioita. Vatsa tulehtui, ja sitä yritettiin taas saada korjattua. Lisäksi olen allerginen antibiooteille. Sain epileptisen kohtauksen, ja menetin ajokorttini vähäksi aikaa.

Mitään suurta valaistumista Päivikki Palosaari ei tunne sairastumisensa johdosta kokeneensa. Hän kertoo aina arvostaneensa elämää.– En ole ikinä ollut toivoton.

Kaiken kokemansa jälkeen Päivikki Palosaari haluaa kiittää suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää. Hän kertoo saaneensa hienoa hoitoa.

Fyysisesti sairauskierre näkyi rajuna painonpudotuksena.

– Laihduin monta kymmentä kiloa, ja näytin melko lailla riutuneelta. Kilot ovat tulleet takaisin.

Nyt arki on palautunut normaalijärjestykseen, kuten Päivikki Palosaari asian ilmaisee. Vointi on ihan hyvä, vaikka vatsa on usein vielä kipeä.

– Ainoa kielletty on, että Buranaa ei saa syödä enää. Se on vatsaleikatulle ihmiselle paha.

– En ole ikinä ollut toivoton. Ystävät ja lääkärit olivat välillä toivottomia, mutta aina joku keksi uuden hoitotavan.

Sairaalassa hän mietti edesmenneen äitinsä, parantajana tunnetun Iris Palosaaren sanoja. Äiti muistutti aina levon merkityksestä. Äiti sanoi, että se on Päivikki sellainen juttu, että jos Jumala ei saa kiinni, se kävelee vastaan.

Päivikki Palosaari nyt joulukuussa 2022 otetussa valokuvassa.

Kaiken kukkuraksi pandemia iski päälle ja rajoitukset vaikeuttivat liiketoimintaa.

– Olihan siinä aika paljon yhdelle ihmiselle, mutta minulla on varmaan tavallista paremmat hermot.

– Olen aloittanut yrittäjänä vuonna 1981, ja on ennenkin ollut ongelmia, että miten tästä pääsee eteenpäin.

Päivikki Palosaari kokee, että yhteiskunta jätti yrittäjät pandemia-aikana yksin selviämään. Siinä ei hänen mielestään käyttäydytty oikein.

– Siitä on jäänyt mieleen, että on helppo tehdä päätöksiä, mutta ne ovat jotkut muut, jotka joutuvat vastaamaan kustannuksista.

Päivikki Palosaari on miettinyt sappi kiehuu -sanontaa. Vatsa oirehtii stressistä, ja sairaalassa hän huomasi, että vatsa tuli selkeästi kipeämmäksi, kun hänellä oli hätä joidenkin yritykseen liittyvien asioiden suhteen.

Päällimmäisin tunne elämässä on nyt tyytyväisyys. Turistit ovat palanneet Leville ja hekin saavat nauttia Lapin monista iloista. He leipovat pipareita ja pelaavat lumijalkapalloa.

Myös kotirintamalla on kaikki hyvin. Päivikki Palosaarella ja hänen miehellään Mikalla on elämä mallillaan. Kaksi lastenlasta on tullut juuri Kemistä käymään, ja jouluna kaikki viisi lastenlasta on Levillä.

– Olen periaatteessa eläkkeellä, mutta olen järjestellyt asiani niin, että voin olla töissä sen verran kuin haluan. Olen järjestänyt sellaisen tiimin itselleni.