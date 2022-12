Lawrence korjasi sanomisiaan seuraavana päivänä.

Näyttelijä Jennifer Lawrence on saanut nettikansan vihat päälleen Variety-lehdelle antamassaan haastattelussa esittämänsä kyseenalaisen väitteen takia, muun muassa CNN kertoo.

Oscar-voittaja keskusteli näyttelijäkollegansa Viola Davisin kanssa Varietyn keskiviikkona julkaisemassa haastattelussa, jossa hän pohti toimintaelokuvien naispääosien menneisyyttä.

– Muistan, kun olin tekemässä Nälkäpeliä, kukaan ei ollut koskaan laittanut naista toimintaelokuvan päärooliin, koska se ei toimisi – meille kerrottiin, että tytöt ja pojat voivat samaistua miespääosan näyttelijään, mutta pojat eivät voi samaistua naispääosaan, Lawrence sanoi.

Lawrence jatkoi toteamalla, että hän tulee onnelliseksi ”joka ikinen kerta”, kun hän näkee elokuvan, joka todistaa, että naiset voivat todellakin toimia myös toimintaelokuvien päärooleissa.

Lawrencen kommentti nostatti välittömästi palautemyrskyn ja huomautuksia siitä, että vuonna 2012 julkaistun ensimmäisen Nälkäpeli-elokuvan tähti oli kaukana ensimmäisestä naistoimintasankarista.

Monet kommenteista olivat hyvin ivallisia.

– Alien-elokuvan (1979) Ellen Ripleyn rooli oli alun perin kirjoitettu miehelle. Ohjaaja Ridley Scott muutti mielensä katsottuaan Nälkäpelin (2012) ja tajusi, että myös naiset voivat tähdittää toimintaelokuvia, eräs Reddit-käyttäjä veisteli.

Osa keskusteluun osallistuneista tyytyi luettelemaan listan tunnettuja naisten tähdittämiä toimintaelokuvia. Lista jatkui useamman twiitin ajan.

– Alien, Aliens, Terminator 1 & 2, Long Kiss Good Night, Resident Evil (5 tuohon mennessä), Tyttö nimeltä Nikita, Kill Bill vol 1 & 2, Varjojen valtakunta -sarja (4 tuohon mennessä), Charlien Enkelit 1 & 2, Tomb Raider 1 & 2, V niin kuin verikosto, Sotilas Jane, Hiipivä tiikeri, piilotettu lohikäärme, Kurkunleikkaajien saari, Salt, ketjun ensimmäisessä twiitissä sanottiin.

– Jennifer Lawrence oli ensimmäinen naistoimintasankari. Linda Hamilton, Pam Grier, Michelle Yeoh, Sigourney Weaver, Milla jovovich, Uma Thurman, Angelina Jolie, Michelle Rodriguez, Carrie-Anne Moss, Halle Berry. Nämä naiset ovat kaiken velkaa Jennifer Lawrencen uraauurtavalle roolille, toinen pilkkasi.

Variety on sittemmin poistanut haastattelua käsitelleen twiitin.

Lawrencen ympärillä vellova keskustelu ei ole keskittynyt kuitenkaan pelkästään hänen pilkkaamiseensa. Monien mielestä keskustelu oli vedetty väkisin hänen haastattelutilanteessa töksäyttämäänsä kommenttiin eikä ilmiöön, josta näyttelijä oikeasti yritti puhua.

– Ei ole totta, ettei kukaan olisi koskaan laittanut naista toimintaelokuvaan ennen Jennifer Lawrencen Nälkäpeliä. On täysin totta, että Hollywoodilla oli ja on todellinen ennakkoluulo naisvetoisia toimintaelokuvia kohtaan tämän naurettavan uskomuksen vuoksi siitä, kuka samaistuu keneen, sanoi The Black List -alustan perustaja Franklin Leonard.

– Ai hienoa, Jennifer Lawrence sanoi jotain suoralta kädeltä haastattelussa, nautitaan kolmesta päivästä naisvihaa, toinen twitter-käyttäjä totesi.

Lawrence tarkensi torstaina sanomisiaan The Hollywood Reporterille. Hän sanoi, ettei tarkoittanut sanoa olevansa ”ainoa nainen, joka on koskaan tähdittänyt toimintaelokuvaa”. Sen sijaan hän halusi ”korostaa, kuinka hyvältä se tuntuu”.

Näyttelijä kertoo halunneensa pyyhkiä pois ”vanhat myytit”, jotka ovat vaivanneet elokuva- ja tv-teollisuutta, erityisesti sukupuoliasioihin liittyvät harhat Hollywoodissa.

– Mutta se oli minun virheeni ja sanoin sen väärin. Olin hermona jutellessani elävän legendan kanssa, Lawrence sanoi viitaten Viola Davisiin.

Lähes 45 minuuttia kestänyt haastattelu Davisin kanssa keskittyi äitiyteen, eriarvoisuuteen Hollywoodissa sekä heidän tuleviin elokuvaprojekteihinsa.