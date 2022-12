Keskustelutuokio Linnan juhlien kättelyjonossa kesti parikymmentä sekuntia.

Linnan itsenäisyysjuhlien kättelyssä presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio pysähtyivät juttelemaan lastenkirjailija Mauri Kunnakselle ja hänen vaimolleen Tarjalle.

Kättelyjonossa ei juuri jutella, joten heräsi kiinnostus, mistä presidenttipari halusi keskustella.

Tuli väistämättä mieleen, että presidenttiparin poika Aaro, 4, on luultavasti Mauri Kunnaksen lastenkirjojen ystävä.

– Aivan oikein, Mauri Kunnas vastasi, kun Ilta-Sanomat tapasi Suomen suosituimman lastenkirjailijan hänen kustantajansa takkatuli-illassa torstaina.

– Heidän poikansa on siinä iässä, että kumpikin, presidentti ja presidenttipuoliso, kertoivat, että he lukevat joka ilta Pippendorfin kirjavat kummitukset -kirjaani, Mauri Kunnas kertoi.

Pippendorfin kirjavat kummitukset ilmestyi tämän vuoden syyskuussa.

Se kertoo siitä, kuinka perheessä vanhemmat lähtevät kummittelemaan ja lapset jäävät kotiin pelaamaan.

Linnan juhlissa oli hälyä, joten Kunnas ei oikein ensin kuullut presidenttiparin puhetta.

– Presidentti joutui kertomaan vielä toisen kerran, koska minä en kuullut ensimmäisellä kerralla.

Onko Pippendorf siis Aaro Niinistön lempikirja?

– Näin he kertoivat. Se on sellainen pikkupojan kirja ja on se pikkutyttöjenkin.

– Kun ajattelen itseäni, kun olin pieni poika, minua kiinnostivat kummitukset ja sen sellaiset.

Mauri Kunnas kertoo katselleensa vanhoja kirjojaan, joita hän on tehnyt aiemmin. Sielläkin on kummituksia.

– Itse olen aina tykännyt kummituksista.

On pakko kysyä, miltä tuntuu saada kiitosta presidentiltä ja hänen puolisoltaan.

– Totta kai tuntuu hyvältä, Mauri Kunnas kertoo.

– Mitä tuohon osaisi sanoa. Hienolta.

Keskustelutuokio Linnan juhlien kättelyjonossa kesti vain parikymmentä sekuntia. Sen enempää ei Kunnaksen mukaan juteltu.

– Ei siinä paljon ehditty keskustella.

Pippendorf ja kirjavat kummitukset sopii Kunnaksen mukaan kaikenikäisille.

– Aika vanhatkin ihmiset ostavat niitä, hän päättää.