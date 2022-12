Stephen King ylistää suomalaista Karppi-sarjaa ja kommentoi Pihla Viitalan hiuksia

Karppi on kovassa nosteessa maailmalla.

– Olen Deadwindin (Netflix) fani, mutta kuten Bev Vincent [esseisti ja kirjallisuuskriitikko] on huomauttanut – sinun kannattaisi seurata häntä, jos et jo tee niin – Sofia Karpista ei tule koskaan vuoden äitiä, King twiittasi.

– Hän ei koskaan näytä harjaavan hiuksiaan, Trudy Miller kommentoi Kingin twiittiä.

Kommentti Pihla Viitalan hiuksista ei jäänyt Kingiltä huomaamatta.

– Ha! Hän on niin kaunis, ettei hänen tarvitse, King kehui suomalaisnäyttelijää.

Kingin kehut eivät jää aivan pienen piirin hehkutukseksi, sillä hänellä on seitsemän miljoonaa seuraajaa Twitterissä.

Karppi myytiin nimellä Deadwind maailmanlaajuiseen Netflix-suoratoistopalveluun, jossa se sai ensi-iltansa 23. elokuuta 2018 – ja pääsi ensimmäisenä suomalaisena sarjana tai elokuvana näin laajaan kaupalliseen jakeluun.

Netflix ei julkaise katsojamääriä, mutta Helsingin Sanomien mukaan Karppi on ollut Top 10 -listalla viidessä maassa: Itävallassa, Saksassa, Kreikassa, Alankomaissa ja Uruguayssa.

Karppia on tehty kolme kautta. Kaikki kaudet on näytetty Ylellä ja ne löytyvät Areenasta. Sarjan viimeinen kausi julkaistiin Netflixissä 29. lokakuuta.

Sarjan pääosissa näyttelevät Pihla Viitala ja Lauri Tilkanen. Sarjan on ohjannut ja käsikirjoittanut Rike Jokela.

Karppi kilpaili Göteborgin 2018 elokuvajuhlien TV-draamakilpailussa Nordisk Film & TV Fond -palkinnosta, joka myönnetään parhaasta käsikirjoituksesta. Pääosan esittäjä Pihla Viitala palkittiin vuoden 2018 parhaan naisnäyttelijän Kultaisella Venlalla.

Sarjan toisen tuottajan, Dionysos Filmsin toimitusjohtaja Riina Hyytiä kertoo HS:lle, että Kingin twiitti lämmitti mieltä.

– On suuri ilo, että ihminen, joka seuraa alaa ja on itsekin luonut tarinamaailmoja, arvostaa sarjaa. Etenkin kun kilpailu on kovaa ja maailma on täynnä sarjoja, Hyytiä kertoo lehdelle.