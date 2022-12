Laulaja Marita Taavitsaisen elämän peruspilarit ovat murroksessa – Tyttärellä teini-ikä ja itsellä vaihdevuodet, on tässä tasapainottelua, hän hymähtää.

Musiikkialan kiintotähtiin kuuluvan Marita Taavitsaisen elämässä puhaltavat muutoksen tuulet. Pitkän linjan ammattilainen kiertää kuluvan juhlakauden keikoilla hymy herkässä, mutta mieli käsittelee uutta elämänvaihetta.

– Nyt on isoja asioita ajateltavana, Marita Taavitsainen sanoo.

Viime viikkojen aikana on käynnistynyt mullistus elämän peruspilareihin kuuluvien asioiden suhteen, kun sekä koti että esikoistytär antavat aihetta pohdintoihin.

Aiempi kotitalo oli pitkään myynnissä, mutta meni kaupaksi kolmisen vuotta sitten vähän ennen koronaa. Siitä pitäen Taavitsainen on asunut tytärtensä kanssa vuokra-asunnossa Hyvinkäällä. Rivitalon toisessa asunnossa asuu hänen miesystävänsä Pasi.

Uusi koti on ollut mielessä koko ajan, mutta löytymisellä ei ole ollut kiirettä, koska nykyinen koti on mieluinen. Nyt tilanne on muuttumassa, sillä rivitalo ollaan myymässä ensi vuoden puolella.

– Unelmien koti on etsinnässä. Olen käynyt katsomassa asuntoja kolme vuotta, se on ollut vähän kuin harrastus, oikein salainen paheeni, sisustamista rakastava laulaja kertoo.

Tarkoitus on ollut löytää omistusasunto loppuelämän kodiksi, mutta koska muutto nyt näyttää tulevan aiottua nopeammin, myös vuokrakoti tulee kysymykseen.

– Siinä voisi olla siihen asti, kunnes tytöt lähtevät opiskelemaan, Marita miettii.

Silloin ei enää olisi välttämätöntä asua Hyvinkäällä kuten nyt.

– Tyttöjen koulut ja kaverit ovat täällä, ja myös lasten isä asuu Hyvinkäällä. Nyt pysytään täällä, ketään ei lähdetä riuhtomaan mihinkään. Toivottavasti eteen tulisi koti, jossa koko perhe viihtyisi.

Taavitsaisen tyttäristä Stella on 13-vuotias ja kuopus Iines 11-vuotias. Aiemmin harrastusten parissa ja kotona viihtyneen esikoisen vapaa-ajan vietto ja seuraelämä ovat muuttuneet muutamassa kuukaudessa. Teini-ikä on tullut taloon.

– Nyt ollaan koko ajan kavereiden kanssa menossa. Häntä näkee kotona vain vilaukselta. Poninhäntä vaan vilahtaa oviaukossa, kun taas mennään. Ihan järkyttävää, äiti parahtaa.

On mukavaa, että tyttärellä on kavereita, mutta teini-ikäisen ihastukset ja seurustelut saavat huomaamaan ajan kulumisen.

– Nyt alkaa konkretisoitua se, että lapset ovat vain lainaa. Maailma on hänelle auki... minua alkaa itkettää jo pelkästään tästä puhuminen, Marita liikuttuu.

Uuteen elämänvaiheeseen totuttelu tuo mukanaan suuria tunteita.

– Tämä tuli niin yllättäen. Juurihan hän syntyi. Vastahan se oli, kun lehden kannessa luki, että vauva tuli, Marita hihkaisee.

Marita Taavitsainen lastensa kanssa 2012.

Marita Taavitsainen totuttelee nyt uuteen elämänvaiheeseen.

Ystävät muistuttavat, että nykymeininki on vasta alkua teini-ikäisen vanhempana olemiselle.

– Että odota vaan, tuo ei ole vielä mitään verrattuna kaikkeen tulevaan. Niin se tietysti onkin, tämä on vasta alkusoittoa.

On tullut neuvoja, miten äidin olisi hyvä suhtautua.

– Kuuntele paljon, sano vähän. Siihen ajatukseen on kiteytetty viisautta, Marita huomauttaa.

Pitäisi kuunnella tarkasti, kun lapsi kertoo asioistaan.

– Se on joskus arjen kiireissä kesken kotitöiden yllättävän vaikeaa, että kuuntelee oikein ajatuksella. Olisi rekisteröitävä, mitä lapsen kertoma itse asiassa pitää sisällään.

Teini-iässä tapahtuvan muutoksen ymmärtäminen vaatisi kuuntelemista.

– Jotta tietäisi missä lapsen maailmassa mennään, mikä hänen ajatusmaailmansa ja tärkeysjärjestyksensä on. Muutos aiemmasta lapsen maailmasta on hurja, koska hänellä elämisen skaala laajenee niin kovasti, äiti tuumii.

Hiljattain tuli tietoon, mihin kaikkeen laulaja tytärtensä takia taipuu. Hän lämmitti hiustenkuivaajalla tyttärensä pyöränsatulaa, koska esikoisen mielestä se oli liian kylmä kouluun pyöräilemiseen. Marita nauraa asialle hersyvästi.

– Kaikki keinot ovat käytössä, kun yritetään saada minut viemään heidät autolla kouluun, hän taustoittaa.

– Mutta kylmä satula ei haittaa yhtään, kun pitää päästä kavereiden luo.

Taavitsainen myöntää kyllä hemmottelevansa tyttäriään.

– Hemmottelen, mutta vastapainoksi odotan, että totellaan, kun jostain sanotaan. Vaikka ei se aina toimi, hän myöntää.

– Heillä on kyllä liuta tekosyitä, kun pitäisi mennä nukkumaan tai käyttää koira ulkona. Samoja asioita pitää hokea aamusta iltaan, että asiat tapahtuvat.

Tyttären alkaneeseen teini-ikään sopeutumista ei välttämättä auta, että Marita itse on naisen elämän toisessa isossa muutosvaiheessa.

– Tyttärellä teini-ikä ja itsellä vaihdevuodet, on tässä tasapainottelua, Marita hymähtää.

Parikymppisenä Marita Taavitsaisella puhkesi ykköstyypin diabetes. Hän pärjää sen kanssa, vaikka liikkuvan ja iltapainotteisen työn takia elämäntavat eivät olekaan riittävän säännölliset.

– Elämä ei ole tasaista eikä kurinalaista. Verensokeri vaihtelee, välillä mennään vuoristorataa. Koko ajan pitää olla hereillä, mutta näinkin on selvitty. Ja jatkuvasti on huono omatunto, koska pitäisi hoitaa itseä paremmin.

Vuoden 1995 tangokuningatar on hurahtanut jouluun ja sen tuomaan tunnelmaan. Marraskuun puolivälistä lähtien kotona on ollut koristeltuna kolme ikikuusta ja esillä paljon muitakin joulukoristeita.

– Joulun suhteen minulla lähtee mopo keulimaan hyvin helposti. Onneksi sekä lapset että Pasi tykkäävät, että kotona on joulutunnelmaa.

Marita Taavitsainen kertoo hurahtaneensa jouluun.

Kotia laittaessa mielessä on häivähtänyt pientä haikeutta, koska tämä on todennäköisesti viimeinen joulu tässä kodissa.

Joululahjoja Marita hankkii pitkin vuotta, mutta tahti kiihtyy syksyn mittaan.

– Silti pyörin usein ympyrää kaupoissa vielä aatonaattonakin miettien, mitä vielä pitäisi hankkia.

Jouluviikolla on pari laivakeikkaa, joille Taavitsainen ottaa tytöt mukaan. Siellä päästään valmiiseen herkkupöytään.

– Tyttöjä on alkanut kiinnostaa hajuvedet ja kosmetiikka sekä nuorten suosimat urheiluvaatteet. Enää ei käydä lelukaupoissa.

Jouluksi tytöt menevät isänsä luo. Uudenvuodenpäivänä Maritalla on keikka Vantaalla, ja pian sen jälkeen hän suuntaa tyttöjen kanssa Kanarialle. Tammikuiset Kanarian-keikat ovat kuuluneet kalenteriin jo parikymmentä vuotta.

– Pasi on töissä, hän ei tällä kertaa lähde mukaan.

Vuosi sitten keikoille mentiin ajamalla Malagaan, ja sieltä lennettiin Kanarialle.

– Piti ajaa yötä myöten, kun tuli niin kova kiire.

Marita Taavitsainen on tottunut esiintymään Espanjassa. Tässä hän on lavalla Dannyn ja Frederikin kanssa Fuengirolassa 2016.

Kaikki laulajan tuntevat tietävät, että hänellä tuppaavat tekemiset jäämään viime tippaan. Kanarian-lentoja ei ole vielä varattu, joten saattaa käydä, että tänäkin vuonna menee ajohommiksi.

– Tosin näillä bensan hinnoilla se ei ehkä ole hyvä idea.

Sinänsä Malagaan ajaminen olisi mieluisaa, koska Taavitsainen rakastaa autoilua.

– En ole lyhyen matkan ajelija, mutta pitkiä matkoja on nautinto ajaa.

Vuosikymmenten varrella hänellä on karttunut ystäviä ja mielenkiintoisia paikkoja keikkareittien varrelle ympäri Suomen.

– Minulla on rakkaita kiintopisteitä kaikkialla ympäri maan. Ehkä senkin takia liikkeessä oleminen on minulle niin tärkeää, ihan henkireikä.

Tuoreet tangokuninkaalliset Seinäjoella 1995.

Helsingissä 1998.

Suomussalmella 2009.

Nyt on taas ihanaa hurauttaa toiselle puolelle maata korona-ajan hiljaiselon jälkeen. Rahan ansaitseminen on tärkeää elannon takia, mutta Taavitsainen ei ole koskaan kieltänyt, että rahan käyttäminen on muutenkin mukavaa.

– Olen koukussa shoppailuun. Pidän rahasta ja arvostan sitä, koska raha tuo turvaa ja mahdollistaa mieleisten asioiden tekemisen. Olen viime aikoina alkanut oppia olemaan säästeliäämpi, mutta käytän silti edelleen rahaa varsinkin kaikkeen sellaiseen, mitä todella haluan, hän myöntää.

Ensi elokuussa 55 vuotta täyttävällä esiintyjällä on uraa edessä vielä pitkäksi aikaa. Taavitsaista on nähty lähes vuosittain kesäteattereissa, ja kyselyitä on taas tullut jo muutamallekin kesälle eteenpäin.

– Rakastan laulamista, joten ei tarvitse olla kuin muutama päivä ilman esiintymistä, että olo alkaa olla levoton, Marita toteaa.

Kuvauspaikka: Hotelli Vanajanlinna, Hämeenlinna. Vaaleanpunainen mekko: suunnittelija Dila Aydar / Dila Dress. Beige mekko: Niinatar.