10-vuotiaalta tyttäreltä tyly reaktio Charlize Theronin vähäpukeiseen kuvaan – näyttelijä paljastaa, mitä mieltä hänen lapsensa ovat äitinsä Hollywood-tähteydestä

Charlize Theronin lapset eivät ole täysin varmoja, mitä heidän äitinsä tekee työkseen.

Charlize Theronilla on kaksi tytärtä, Jackson, 10, ja August, 7.

Näyttelijä Charlize Theronin ammatti ei herätä kovinkaan suuria riemunkiljahduksia hänen lapsissaan. Theron paljastaa Hollywood Reporterin haastattelussa, etteivät hänen lapsensa Jackson, 10, ja August, 7, ole innoissaan siitä, että hän on näyttelijä.

Theronin, 47, mukaan tyttäret eivät täysin vielä käsitä, miksi hänen kuviaan voi nähdä lehtien sivuilla, tv:ssä tai vaikkapa mainoksissa.

– He ajattelevat sen niin, että he tietävät minun tekevän töitä, mutta he eivät ole aivan satavarmoja siitä, mitä teen työkseni, Theron kuvailee Hollywood Reporterille.

Charlize Theronin mukaan hänen lapsensa ihmettelevät, miksi äidin työpaikka vaihtuu koko ajan.

Hänen mukaansa lapset ihmettelevät myös sitä, miksi hän ei käy "normaalissa" päivätyössä kuten muutkin äidit.

– Nuorimmaiseni sanoo, että voi luoja äiti, miksi et saa pidettyä työpaikkaa.

Theron kertoo 10-vuotiaan Jacksonin kokevan äitinsä glamouria tihkuvat kuvat hyvin kiusallisena. Theron on muotijätti Diorin lähettiläs ja tuttu näky muun muassa merkin parfyymimainoksissa.

– Vanhempi lapseni on nyt esiteini, joten on hetkiä, jolloin saatamme olla lentokentällä ja hän näkee minut Diorin mainoksessa ja sanoo, ”voi luoja, äiti, olet seinällä ilman paitaa. Tämä on niin noloa, laita paita päälle!”.

– Minä vastaan hänelle, että nuo kuvat maksavat sinun koulunkäyntisi, Theron virnuilee.

Theron on puhunut aiemmin avoimesti äitiydestä ja adoptioprosessista. Hänestä tuli äiti vuonna 2012 kun hän adoptoi pienen tyttären.

– Kaikissa parisuhteissa olin aina avoin kumppaneilleni, että haluan adoptoida lapsia. Adoptio ei koskaan ollut minulle toinen vaihtoehto, vaan aina se ensimmäinen vaihtoehto, Theron on sanonut.