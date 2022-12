20 vuoden unelmaliitto on ohi: Näyttelijätähden aviomies kuherteli rannalla toisen naisen kanssa – pian Instagramiin pamahti eroilmoitus

Toni Collette kertoo Instagramissa hänen Dave Galafassin avioliiton tulleen tiensä päähän.

Näyttelijä Toni Collette, 50, ajautui keskiviikkona pettämiskohun keskelle, kun hänen aviomiehensä Dave Galafassi, 44, kuvattiin hempeissä tunnelmissa toisen naisen kanssa.

Daily Mail julkaisi keskiviikkona Sydneyssa napattuja kuvia, joissa Colletten aviomies ilakoi rannalla vihreisiin bikineihin pukeutuneen naisen kanssa.

Daily Mail kertoo, että Galafassi ja nainen kirmasivat veteen ja suutelivat kiihkeästi aamu-uinnin lomassa.

– He olivat aivan toistensa pauloissa, Daily Mailille kerrotaan.

Tilanteen erikoiseksi teki se, että Galafassi on varattu mies ja ollut naimisissa Toni Colletten kanssa 20 vuoden ajan. Parin avioliittoa on pidetty hyvin onnellisena ja Collette on ylistänyt puolisoaan julkisuudessa vuolaasti.

Daily Mail ja People-lehti kertovat, että vain muutama tunti kuvien julkaisemisen jälkeen Toni Collette julkaisi Instagramissa kryptisen päivityksen.

– Jos pystyt kuvittelemaan jotain parempaa itsellesi olosuhteista riippumatta, niin voit luoda sen, Collette kirjoitti.

Torstaina, päivä aviomiehen rantakuvien julkaisun jälkeen, Collette ilmoitti hänen ja Galafassin eroavan.

– Eropäätös on yhteinen ja eroamme toisiamme kunnioittaen ja toisistamme välittäen, Collette muotoili.

– Lapsemme ovat meille kaikista tärkeintä ja jatkamme perheenä, joskin erilaisena kuin ennen.

Parilla on kaksi lasta, 14-vuotias tytär Sage Florence ja 11-vuotias poika Arlo Robert.

Amerikkalaismediat huomauttavat, että toistaiseksi on epäselvää, oliko pari päättänyt erosta jo ennen kuin aviomies kuvattiin rannalla kuhertelemassa toisen naisen kanssa.

Australialaisnäyttelijä Toni Collette tunnetaan lukuisista menestyselokuvista ja tv-sarjoista. Hän teki läpimurtonsa vuonna 1994 Tahdon naimisiin -hittikomediassa.

Collette ja muusikkona tunnettu Galafassi tapasivat vuonna 2002 Galafassin yhtyeen Gelbisonin albumin julkistuksessa. Rakkaus roihahti pari päivää ensitapaamisen jälkeen kotibileissä.

– Hän oli ensimmäinen ihminen jonka näin juhlissa. Hän suuteli minua poskelle ja olin sulaa vahaa. Minun piti käväistä juhlissa kymmenen minuutin ajan, mutta vieraili venähti 12-tuntiseksi, Collette kertoi The Sydney Morning Herald -lehdelle 2018.