Tuomas Holopainen lupaa Nightwishin uuden albumin sisältävän ”joitakin suuria yllätyksiä”

Seuraava levy ilmestyy aikaisintaan vuonna 2024, vaikka sen demo onkin jo valmis.

Nightwishin Tuomas Holopaisen mukaan bändin seuraava albumi on trilogian kolmas osa. Trilogian, joka alkoi vuonna 2015 julkaistusta Endless Forms Most Beautiful -levystä, Blabbermouth kirjoittaa.

– Tiesin heti sen levyn tehtyämme, että aiheesta pitää tehdä enemmän biisejä, koska on niin paljon tutkittavaa ja kerrottavaa maailmalle, Holopainen kuvaili.

– Sama ilmiö toistui Human. :II: Nature -albumin jälkeen. Emme olleet vieläkään valmiita. Joten tehdäänpä vielä yksi. Ainakin yksi.

– Tavallaan seuraava levy on trilogian kolmas osa. Siellä on jälleen joitakin suuria yllätyksiä, mutta silti levy tuntuu luonnolliselta jatkumolta Human. :II: Naturelle.

Holopaisen mukaan Nightwishin seuraava levy lähtee tuntemattomalle maaperälle entistä elokuvallisemmalla tyylillä.

– Hienoin juttu on, että albumin demo saatiin tehtyä jo viime keväänä. Meillä on kaikki aika maailmassa käydä sitä läpi. Meillä on ollut hauskaa bändin kesken, kun olemme kuunnelleet demoa hotellihuoneissamme. Minä olen laulanut sanoituksia ja melodioita Floorille [Jansen, laulu]. Sitten heittelemme ideoita toisillemme.

Bändin fanien pitää silti olla kärsivällisiä. Levy tulee ulos aikaisintaan vuonna 2024.

– Menemme studioon ensi vuonna, Holopainen kertoo.