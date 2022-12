Grey kuvaili venäläisten propagandakuvan olevan ”veltto yritys luoda vihaa”.

Kremlin propagandakoneistolla on paljon kokemusta harhaanjohtavan tai keksityn sisällön käyttämisestä sotapropagandassaan.

Tällä kertaa sosiaalisessa mediassa ihmetellään kuvaa, jossa entinen pornotähti Sasha Grey on pukeutunut värväystoimiston upseeriksi.

Kuvaa on jaettu jo marraskuusta saakka. Otoksessa Grey on sonnustautunut vihreään univormuun. Kuvan teksteissä kehotetaan venäläisiä liittymään armeijaan.

Newsweekin mukaan Grey ei ole osallistunut venäläisten kampanjaan. Näyttelijä kuitenkin vahvistaa, että hän on kyseisessä kuvassa, mutta otos on vanha ja sitä on muokattu moneen kertaan.

Grey on itsekin jakanut kuvan Twitterissä.

– Puhelimeni räjähtää, hän twiittasi marraskuun lopussa.

– Toinen veltto yritys luoda vihaa ja kahtiajakoa. Voiko kukaan tarkistaa, onko tämä todellinen mainos Venäjällä ja missä? Meemi tai ei, en hyväksy tätä, Grey raivosi.

– Ole varovainen sen suhteen, mitä jaat. PS. Rinnat ovat liian isot, hän huomautti.

Greyn kuvaa käytettiin edellisen kerran Ukrainan vastaisessa propagandassa vuonna 2015.

Silloin venäläisen sairaanhoitajan väitettiin saaneen surmansa ukrainalaissotilaiden kynsissä Itä-Ukrainassa.

Greyn kuvaa levitettiin Venäjän sosiaalisessa mediassa Vkontaktessa julkaistussa ”kuolinuutisessa”, jossa ”sairaanhoitajan” kerrottiin auttaneen haavoittuneita Itä-Ukrainassa, kunnes tämä oli joutunut ”vangiksi, raiskatuksi, tapetuksi ja paloitelluksi”.

Grey sai tietää kuvansa käytöstä ja teki suorasukaiset johtopäätökset propagandan levittäjistä.

– Rakastan venäläisiä fanejani, mutta tämä propaganda menee liian pitkälle. Uutinen väittää minun olleen sairaanhoitaja, joka kuoli Venäjän ja Ukrainan konfliktissa, Grey tviittasi.

34-vuotias ex-pornotähti on nykyisin malli ja näyttelijä, joka on nähty mm. HBO:n Entourage-sarjassa.