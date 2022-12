Uutuussarjan tähdet Maria Sid ja Samuli Edelmann tutustuivat jo lapsina – eräs seikka yhdisti kaksikkoa

Suomalaiset huippunäyttelijät Maria Sid, Samuli Edelmann ja Tommi Korpela näyttelevät pääosia uudessa psykologisessa trillerissä Musta valo. Samalla he tekevät ensi kertaa yhdessä töitä sitten nuoruusvuosien.

Maria Sid näyttelee C Moren tänään alkavassa Musta valo -uutuussarjassa Samuli Edelmannin ja Tommi Korpelan rinnalla vaimoa, ex-rakasta ja rikostutkijaa, jonka työ- ja yksityiselämä murenevat hetkessä.

Kolmikon tiet kohtasivat sarjan kuvauksissa pitkän ajan jälkeen, sillä elämä on vienyt heitä eri suuntiin.

Maria Sid viettää nykyään suuren osan ajastaan Tukholmassa, jossa hänellä on huippupesti Kaupunginteatterin johtajana ja jossa hän tekee parhaillaan myös elokuvaa.

Kuusiosainen Musta valo -sarja sai kuitenkin houkuteltua Sidin Suomeen, sillä sekä tarina että pääosakollegat kiehtoivat häntä kovin.

– Olen näytellyt Samulin kanssa viimeksi nuorena, kun olimme samassa näytelmäkerhossa, Desperadossa. Esiinnyimme yhdessä Macbeth-näytelmässä, kun pääsin paikkaamaan toista näyttelijää, Sid muistelee.

Sid ja Edelmann tutustuivat toisiinsa lapsina ja esiintyivät jo silloin yhdessä.

– Teimme kesäleireillä paljon teatteriesityksiä. Meidän molempien vanhemmat olivat myös teatterissa töissä, ja hengailimme paljon yhdessä Chydeniusten kanssa, kun vanhemmat olivat usein töissä.

Korpela puolestaan näytteli Sidin kanssa viimeksi Vasikan tanssi -nimisessä sarjassa – molempien valmistuttua Teatterikorkeakoulusta.

Tommi Korpela näyttelee rikollispomo Lefaa, jolla on ollut rakkaussuhde rikostutkijana työskentelevän Anna Vallin (Maria Sid) kanssa.

– Se oli aivan ihana kesäinen sarja, jossa hahmoni, kahden lapsen yh-äiti rakastui Tommin hahmoon, joka asui maaseudulla, Sid muistelee lämmöllä.

Korpela harmittelee, ettei yhteisiä työprojekteja ole sen jälkeen ollut.

Edelmannin kanssa Korpela on näytellyt myös vain pari kohtausta aikoinaan eräässä Solar Filmsin elokuvassa.

Vaimonsa Elina Knihtilän kautta Korpela on sen sijaan tutustunut Sidiin paremmin.

– Elina on Marian hyvä ystävä, ja kävimme juuri Tukholmassa katsomassa, miten upean teatterin johtaja hän on, Tommi Korpela kertoo.

– Nostan tosiaankin hattua, sillä Maria on siellä todellinen pomo, joka tuntee kuninkaalliset, Abba-tyypit ja kaikki.

Sid on kehuista otettu, mutta suhtautuu töihinsä ja asemaansa varsin maanläheisesti.

– Toki huomaan, että ihmiset tunnistavat minut Tukholman kaduilla, ja monet tulevat puhumaan ja tsemppaamaan, kun teatterilla on ollut koronan vuoksi kovat ajat. Tukholmalaiset ovat aika rentoja, Sid sanoo.

Silti hän kertoo kaipaavansa jatkuvasti kauniiseen Helsinkiin, jossa asuu vielä hänen vanhin tyttärensä.

Sukkulointi kotimaan ja naapurimaan välillä onnistuu kuitenkin helposti laivalla, jossa Sid tekee usein töitä.

Hän kehuu puolestaan sekä Edelmannia että Korpelaa siitä, miten luontevaa ja miellyttävää kummankin kanssa on näytellä.

Sid uskoo myös, että kolmikon välillä Musta valo -sarjassa nähtävä juonikuvio on monille hyvin samaistuttava.

Tiivistunnelmainen jännityssarja sisältää väkevän kolmiodraaman, ja Sid kutsuukin produktiota ennen kaikkea ihmissuhdedraamaksi.

Tarinassa rikostutkija Anna Valli (Sid) saa tutkittavakseen kaupungin pelätyimmän rikollispomon, ex-rakastajansa Lefa Halmeen (Korpela) Jape-pojan katoamisen. Jo pelkästään vankilassa istuvan Lefan tapaaminen saa Annan pois tolaltaan.

Kauhukseen Anna tajuaa myös, että Japen katoamiseen liittyvät jäljet johtavat hänen omaan poikaansa Nikoon (Elias Salonen).

Elias Salonen näyttelee Anna Vallin (Sid) Niko-poikaa, joka joutuu vaikeuksiin.

Myös Annan puoliso ja lasten isä Henrik Valli (Edelmann) sekaantuu kuvioon, sillä hän alkaa Annalta salaa auttaa pulassa olevaa Niko-poikaansa.

– Sarja yhdistää trillerin ja avioliittodraaman ja pohtii, kuinka pitkälle vanhemmat ovat pystyvät menemään pelastaakseen rikoksen polulle hairahtaneen lapsensa, kertoo sarjan vastaava tuottaja Minna Virtanen.

Monisyinen tarina paisuu, ja Anna tekee kaikkensa peitelläkseen poikansa jälkiä, mutta sekä poliisi että alamaailma alkavat päästä selville totuudesta.

Samaan aikaan yliopistoprofessorina työskentelevä entinen rikoskirjailija Henrik opettaa oppilailleen, miten tutkia murhamysteeriä.

Anna joutuu valheiden ja rikosten kierteeseen pähkäillessään, mitä hän on valmis tekemään poikansa vuoksi.

– Oli mielenkiintoista miettiä Annan sielunmaisemaa, sillä hän joutuu pohtimaan paljon omia motiivejaan sekä järjen ja tunteen rajoja, Sid sanoo.

– Annassa yhdistyvät lämmin perheenäiti ja kovia rikoksia tutkiva poliisi. En varmaan hymyile sarjassa kertaakaan, Sid naurahtaa.

Tunteet kahta miestä ja omaa poikaa kohtaan laittavat kovan luokan rikostutkijan pään entistä enemmän sekaisin.

– Annan tunne-elämässä kuohuu, sillä hänellä on vahva rakkaus vaikeuksissa olevaan poikaansa, mieheensä ja sen lisäksi vielä toiseen mieheen. Molemmat miehet ovat hyvin karismaattisia, Sid kertoo.

– Olemme kuitenkin kaikki vain ihmisiä, ja meissä kaikissa tapahtuu paljon asioita.

Nikoa näyttelevä Elias Salonen teki hienon läpimurtonsa Aikuiset-sarjassa. Nyt kyseessä on täysin toisenlainen rooli.

– Kun luin käsikirjoituksen, se oli heti koukuttava. Olin koekuvauksissa yhdessä Samulin kanssa, ja meillä klikkasi tosi hyvin. Olin innoissani, kun sain tämän roolin, Salonen kertoo.

– Nikon tarina on melko traaginen, sillä hän on sisimmässään hyvä tyyppi. Hänellä on rikostaustaa, mutta hän on jo kaidalla tiellä – kunnes vanha frendi pyytää häntä vielä viimeiselle keikalle.

Pete Riskin ohjaama sarja perustuu Petri Karran 2019 julkaistuun samannimiseen romaaniin.

Musta valo torstaina 8.12. alkaen C More. Aluksi julkaistaan kaksi jaksoa.

