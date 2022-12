Laulajatähti Shania Twain yritti tehdä rinnoistaan pienemmän näköiset teini-ikäisenä – taustalla karmea syy

Shania Twain muistelee, miten hän nuoruudessaan häpesi olla tyttö. Vaikeuksien kautta laulaja lopulta oppi hyväksymään kehonsa ja pitämään puoliaan.

Muun muassa That Don’t Impress Me Much- ja Man! I Feel Like a Woman! -hiteistään tunnettu laulaja-lauluntekijä Shania Twain, 57, puhuu avoimesti muuttuneesta kehonkuvastaan. Twain kertoo kamppailleensa nuoruudessaan oman kehonkuvansa kanssa, johon vaikutti vahvasti hänen lapsuuden traumansa.

Twain paljastaa The Sunday Timesille joutuneensa nuorena tyttönä isäpuolensa Jerry Twainin seksuaalisen ja fyysisen väkivallan uhriksi. Pian nuori Twain joutui keksimään keinon, jolla hän välttyisi isäpuolensa julmalta kohtelulta.

– Peitin kehoni ja yritin saada rintani näyttämään pieniltä. Käytin kahta rintaliiviä, jotka olivat liian pieniä minulle, jotta kehossani ei näkyisi mitään tyttömäistä. Halusin olla huomaamaton – voi luoja, minun kodissani ei kannattanut näyttää tytöltä, Twain muistelee.

Shania Twain ei voinut olla tyttö omassa kodissaan.

Kun Twainin äiti ja isäpuoli kuolivat hänen ollessaan vasta 22-vuotias, laulaja joutui viimein kohtaamaan seksuaalisuutensa. Itsensä tutkiskelu ja musiikkiuran tavoitteleminen eivät kuitenkaan sujuneet haasteitta. People-lehden mukaan Twain oli perheen viidestä lapsesta toiseksi vanhin ja joutui äitinsä kuoleman jälkeen auttamaan nuorten sisarustensa kasvattamisessa.

Kaiken tämän keskellä Twain kohtasi epämukavia tilanteita, joiden kautta hänelle selvisi surullinen totuus naisen asemasta yhteiskunnassa.

– Yhtäkkiä olet osa yhteiskuntaa ja kohtaat epämiellyttäviä tilanteita, jotka vahvistavat ajatuksiasi. Ajattelet, että ”kai on vain paskamaista olla tyttö, jolla on rinnat”. Häpesin olla tyttö, Twain tunnustaa.

Twain muistaa ainoastaan, että jossain vaiheessa hänen täytyi muistuttaa itseään, että hänellä on kaunis vartalo.

– Mikä oli hyvin luonnollista kaikille muille, oli todella pelottavaa minulle. Tunsin oloni hyväksikäytetyksi, mutta minulla ei ollut nyt vaihtoehtoja. Jouduin esittämään tyylikästä laulajaa ja kantamaan avoimesti naisellisuuteni, Twain avaa.

– Jouduin myös keksimään, miten en joutuisi jonkun silmien raiskattavaksi tai kopeloimaksi, saati tuntemaan oloani halventavaksi, Twain lisää.

Lopulta Twain teki läpimurtonsa 1990-luvun puolivälissä ja hänestä tuli menestynyt tähti. Twainin mukaan hän oppi tuolloin käsittelemään omia ja muiden odotuksia. Lisäksi Twain oppi pitämään omia puoliaan.

– Kun sain levytyssopimuksen, olin nainen, joka uskalsi sanoa, että ”älä tule lähemmäksi”. Se oli selkeä kehoviestini muille. Luulen jopa, että nuorten tyttöjen tulisi myös omaksua sellainen itsevarmuus, Twain kannustaa.

Kantripopin kuningattareksi ylistetty tähti juhlisti viime marraskuussa Come On Over -albuminsa 25-vuotispäivää. Samalta albumilta löytyy muun muassa That Don’t Impress Me Much -hitti, jonka inspiraationa on Twainin mukaan toiminut näyttelijä Brad Pittin alastonkuvat.

– Muistan kun ystäväni oli kylässä, joulu oli tulossa ja leivoimme keksejä. Tein siihen aikaan albumiani ja samaan aikaan oli skandaali Brad Pittista ja Gwyneth Paltrow’sta, johon liittyi Pittin alastonkuvat, Twain sanoi Billboardille.

– Ja siitä oltiin raivoissaan. Ajattelin, että en ymmärrä tätä turhaa vouhotusta. Mietin, että ei tee vaikutusta minuun, oikeasti, mitä tämä hömpötys on. Näemme alastomia ihmisiä päivittäin, joten ajattelin, etten kiusannut Brad Pittiä. Siinä hetkessä se vain yhdistyi niin. On paljon asioita, joista me teemme turhan ison jutun, Twain lisäsi.

Mikäli linkki ei näy, voit kuunnella That Don’t Impress Me Much -hitin täältä.

Lue lisää: Laulaja Shania Twain paljasti superhittinsä taustat – inspiraationa Brad Pittin alastonkuvat

Lue lisää: Laulajatähti Shania Twain lähetti Brad Pittille ilkikurisen synttäritervehdyksen Instagramissa – fanit riemastuivat