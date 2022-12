Ex-missi Jessica Ruokola päätti yli vuoden pituisen somepaastonsa yllätysuutiseen: synnytti esikoisensa

Facebook-julkaisussaan Jessica Ruokola lähettää koskettavan viestin esikoiselleen.

Vuoden 2016 Miss Helsinki Jessica Ruokola, 32, ilmoittaa Facebook-julkaisussaan saaneensa ensimmäisen lapsensa. Ruokolan julkaisussa on sivuprofiilikuva vauvasta, joka nukkuu äitinsä sylissä valkoiseen harsoon käärittynä. Kuvan ohessa on Ruokolan englanninkielinen kirjoitus, jossa on sydämellinen viesti hänen esikoiselleen.

– Tasan kuukausi sitten kello 18:26 otit ensimmäisen hengenvetosi tässä maailmassa – hetki, jolloin elämäni muuttui ikuisesti. Sain kunnian ja tarkoituksen omaan olemassaolooni: tyttäreni, Ruokola aloittaa.

Ruokola kuvailee julkaisussaan, miten hän on odottanut vanhemmuutta pitkään ja hartaasti.

– Olen odottanut sinua. Niin kauan olen puhunut sinulle halki universumin. Kertoen että olen täällä sinua varten sekä odottanut, että valitsisit oikean hetken saapumisellesi. Nyt olet täällä, Ruokola jatkaa.

– Kiitän sinua päivittäin, että olet valinnut minut äidiksesi. Rakastan sinua enemmän kuin mitään muuta, Ruokola lisää lopuksi.

Jessica Ruokola merkitsi Facebook-julkaisuunsa nykyisen kumppaninsa.

Ruokola on saanut seuraajiltaan lukuisia onnitteluita julkaisun kommenttikentässä. Monille Ruokolan vauvauutinen tuli yllätyksenä, sillä ex-missi on elänyt somehiljaisuudessa yli vuoden.

Ruokola on merkannut julkaisuunsa kumppaninsa Alvaron, joka on oman Facebook-tilinsä tietojen mukaan ollut ex-missin kanssa yhdessä kesästä 2021 asti. Seiska uutisoi tuolloin, että Ruokolan edellinen suhde päättyi saman vuoden keväällä.

Sitä edeltävänä syksynä vuonna 2020 Ruokola kertoi Ilta-Sanomien haastattelussa, että hän perui häänsä silloisen kihlattunsa kanssa koronan takia. Tarkkaa eron syytä ei ole paljastettu julkisuuteen.

Lue lisää: Jessica Ruokola avautuu koronapainajaisestaan: tauti vei missikaunottarelta työpaikan ja voimat – unelmahäätkin siirtyivät tulevaisuuteen

Ruokola nousi ensimmäistä kertaa tunnetuksi vuonna 2016, kun hän voitti Miss Helsinki -kilpailun. Muutama kuukausi kruunaamisen jälkeen Ruokola joutui skandaalin pyörteisiin, kun hän menetti kruununsa vasten omaa tahtoaan jouduttuaan itse pahoinpitelyn uhriksi. Ruokola tunnetaan myös Portugalin Playboy-lehdessä julkaistuista alastonkuvistaan.