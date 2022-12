Petetty prinsessa Diana marssi Charlesin asunnolle ja heivasi miehensä vaatteet nuotioon – näin rumia käänteitä maailmaa hätkähdyttänyt skandaaliero sai

Charlesin ja Dianan asumusero ja sitä seurannut julkinen jälkipyykki olivat aikansa suurimpia skandaaleja tasan 30 vuotta sitten.

Kuningatar Elisabetin elämäntarinan kertova Netflixin The Crown -sarja nosti jälleen otsikoihin brittihovin kauhujen vuoden 1992, jolloin Britanniassa seurattiin Charlesin ja Dianan avio-ongelmia. Perjantaina 9. joulukuuta tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Buckinghamin palatsi ja pääministeri John Major tiedottivat prinssi Charlesin ja prinsessa Dianan asumuserosta.

Se oli aikanaan valtava skandaali, sillä kuninkaallisten avioero oli ennenkuulumatonta. Vielä pahemmaksi tilanteen teki se, että Charles oli tuleva kuningas ja avioeron pelättiin horjuttavan monarkiaa.

Huhut unelmaparin avio-ongelmista olivat velloneet pitkään.

– Charlesin ja Dianan avioero tuhoaisi kuninkaallisen perheen, Daily Mail maalaili kauhukuvia.

Buckinghamin palatsi väitti kivenkovaan, ettei eropäätökseen liity ”kolmatta osapuolta”. Tuolloin oli jo yleisessä tiedossa, että Charlesilla oli hyvin lämpimät välit nuoruudenrakastettuunsa Camilla Parker Bowlesiin, ja myös prinsessa Dianan salasuhteista oli liikkunut huhuja.

– Heillä ei ole aikomusta hakea avioeroa, pääministeri Major ilmoitti ja totesi, että Dianasta tulisi yhä kuningatar, vaikka hän ja Charles asuisivatkin erillään. Samaan hengenvetoon Major kertoi, ettei asumusero ole este sille, että kuninkaana Charlesista tulee myös kirkon päämies.

The Guardian uutisoi tuolloin, että parlamentissa pääministerin ilmoittama järjestely oli kirjaimellisesti saanut edustajat haukkomaan henkeään.

Camilla Parker Bowles ja prinssi Charles kuvattuna joulukuussa 1996.

Briteille asumusero ei tullut yllätyksenä. Olivathan huhut unelmaparin avio-ongelmista velloneet jo vuosien ajan. Brittilehdet olivat uutisoineet unelmaparin asuvan eri osoitteissa ja elävän omaa, erillistä elämää.

Charlesin mielenkiinto avioliittoa kohtaan oli huhujen mukaan lopahtanut totaalisesti prinssi Harryn syntymän aikoihin vuonna 1984.

– Dianaa rakastivat kaikki paitsi hänen aviomiehensä. Kauneudestaan ja tyylikkyydestään huolimatta Diana kyllästytti Charlesia. Alle kolmekymppisenä prinsessa joutui kohtaamaan hyytävän totuuden, että satumainen liitto oli muuttunut pelkäksi järjestelyksi, Vanity Fair -lehti kirjoitti vuonna 1988.

Buckinghamin palatsi painotti asumuseron olevan sopuisa ja että Charles ja Diana olivat tehneet päätöksen yhdessä tuumin. Todellisuudessa kulissien takana oltiin käyty raivoisaa taistelua.

James Pattersonin Diana, William and Harry -uutuuskirjassa kerrotaan, että Walesin prinssipari teki päätöksen asumuserosta 25. marraskuuta, jolloin Charles marssi Dianan asunnolle Kensingtonin palatsiin ja ilmoitti haluavansa avioeron heti. Diana myöntyi.

Myöhään illalla pimeyden turvin Charlesin työntekijät tyhjensivät vaivihkaa prinsessan asunnosta kaikki Charlesin tavarat. Diana puolestaan suuntasi Highgrove Houseen, jossa pari oli asunut liittonsa alkuvuosina.

Charles, Diana ja heidän lapsensa prinssi William ja prinssi Harry kuvattuna 1995. Dianan ystävät ovat muistelleet, että prinsessan viimeisinä elinvuosina hänen ja Charlesin välit muuttuivat hieman paremmaksi.

– Puutarhaan sytytettiin nuotio ja Diana poltti Charlesin vaatteita roviolla. Hän oli aina inhonnut Charlesin pukeutumistyyliä, kirjassa väitetään.

Kirjassa kuvaillaan, että petetty ja loukattu prinsessa heitti liekkeihin myös useita muistoesineitä heidän liittonsa varrelta.

Charlesin ja Dianan avio-onni oli murentunut hyvin pian häiden jälkeen ja liiton viimeiset vuodet olivat olleet tuskaisat. Charles oli rakastunut Camilla Parker Bowlesiin ja Diana syytti aviomiehen hylänneen hänet. Ei Dianakaan ollut liitossa mikään puhdas pulmunen, vaan myös hän haki lohtua muiden kuin puolisonsa sylistä.

Totuus Walesin prinssin ja prinsessan avioliiton surkeasta tilasta lävähti koko maailman tietoisuuteen kesällä 1992, kun Andrew Mortonin kirja Her True Story julkaistiin. Kirjassa kerrottiin, kuinka Diana oli musertunut hovin asettamien paineiden alla ja yrittänyt itsemurhaa useita kertoja. Charlesin kuvailtiin olleen uskoton koko avioliiton ajan.

– Kirja järisytti hovia, kuninkaallisasiantuntija Sally Bedell Smith on todennut.

Walesin prinssipari Charles ja Diana kuvattuna 1991. Parin liitto oli tuolloin jo ohi.

Morton kiisti, että prinsessa Diana olisi osallistunut kirjan tekemiseen. Myöhemmin paljastui, että Diana oli salaa kertonut tarinansa ystävälleen James Colthurstille, joka nauhoitti juttutuokiot. Nauhat annettiin kirjan kirjoittaneelle Andrew Mortonille.

Viimeistään kohukirjan julkaisun jälkeen oli selvää, että liitto oli ohi. Tästä huolimatta eroilmoitusta vitkuteltiin joulukuuhun 1992 asti.

– Tehtäväsi on ylläpitää kruunun arvokkuutta, Dianan tempauksesta suivaantunut prinssi Philip kirjoitti miniälleen kirjeessä.

Marraskuussa 1992 Walesin prinssipari matkusti Etelä-Koreaan ja matkan tarkoitus oli hillitä julkisuudessa erohuhuja. Tosiasiassa tunnelma oli niin jännittynyt, että sitä olisi voinut leikata veitsellä. Murjottavat Charles ja Diana eivät enää jaksaneet esittää kameroille onnellista avioparia.

– Heidän välillään huokui viha, brittilehti Express kuvaili tuolloin reissua.

Matka Etelä-Koreaan oli piinaava. Matkan piti katkaista erohuhuilta siivet, mutta toisin kävi. Brittilehdet kuvailivat, että avioparin välit olivat jäätävät ja heistä huokui viha.

Samoihin aikoihin kuningatar Elisabet piti kuuluisan puheensa, jossa hän kuvaili vuotta 1992 nimikkeellä Annus horribilis, hirveä vuosi.

9. joulukuuta 1992 hovin vaivoin ylläpitämät kulissit romahtivat kun parin asumuserosta ilmoitettiin. Dianan uskotaan kuunnelleen autonsa radiosta, kuinka tieto hänen ja Charlesin liiton päättymisestä levisi ympäri maailman.

– No se siitä sitten, Dianan kerrotaan todenneen.

Avioliiton loppunäytöksestä muodostui julkinen spektaakkeli. Seuraavan parin vuoden ajan Charles ja Diana olivat sotajalalla ja puivat avioliittonsa likapyykkiä tv:ssä ja lehtien sivuilla.

Kesällä 1994 Charles antoi harvinaisen tv-haastattelun, jossa hän myönsi avioliiton ulkopuolisen suhteen.

– Olin uskollinen, kunnes liitto särkyi peruuttamattomasti yrityksistämme huolimatta, Charles muotoili.

Marraskuussa 1995 Diana iski takaisin ja puhui suunsa puhtaaksi BBC:n Panorama-ohjelmassa. Sensaatiomaisessa haastattelussa Diana paljasti, että hänen ja Charlesin parisuhteessa on kolme osapuolta. Kolmas osapuoli oli Camilla.

– Meitä oli avioliitossa kolme, joten liitossa oli vähän ahdasta, Diana sivalsi.

Prinssi William on syyttänyt BBC:n Panorama-ohjelman vaikeuttaneen hänen vanhempiensa välejä entisestään. 2021 paljastui, että toimittaja Martin Bashir oli suostutellut Dianan haastatteluun vilpillisin keinoin. BBC ilmoitti, ettei enää esittäisi ohjelmaa tv:ssä.

Nyt kuningatar Elisabet sai tarpeekseen Walesien sodasta. Vain viikkoja kyseisen haastattelun jälkeen prinsessa Diana sai kirjeen kuningattarelta.

Kuningattaren kirjeessä korostui, kuinka ärsyyntynyt hän oli siitä, että Diana syöksi brittihovin kriisiin ja kuinka koko kansa tuntui olevan prinsessan puolella.

– Olen neuvotellut Canterburyn arkkipiispan, pääministerin ja tietysti Charlesin kanssa, ja olemme päättäneet, että parasta sinun kannaltasi on avioero, kuningatar kirjoitti.

Joulukuussa 1995 Buckinhamin palatsi ilmoitti liiton tulleen tiensä päähän.

– Kuningattaren tarkasteltua tilannetta hän antoi Edinburgin herttuan tukemana näkemyksensä siitä, että varhainen avioero on toivottava ratkaisu, Buckinhamin palatsin antamassa lausunnossa sanottiin.

Pari kuukautta myöhemmin myös Diana suostui eroon, vaikka päivä olikin hänen mukaansa ”hänen elämänsä surullisin”.

Diana ja Charles erosivat lopulta kahdeksan kuukautta myöhemmin, 28. elokuuta vuonna 1996 ja Charlesista tuli Britannian ensimmäinen eronnut kruununperillinen.

Charles ja Diana muuttivat virallisesti erilleen joulukuussa 1992. – Kuningatar ja Edinburghin herttua ovat surullisia, mutta he ymmärtävät vaikeudet, jotka ovat johtaneet tähän päätökseen, palatsi tiedotti tuolloin.

Diana sai erossa liki 20 miljoonan euroa, 409 000 euron vuosittaisen korvauksen ja hän sai pitää asuntonsa Kensingtonin palatsissa. Prinsessa vaatimuksesta huolimatta häneltä riistettiin titteli ”hänen kuninkaallinen korkeutensa”.

Elisabetin kerrotaan vastustaneen päätöstä, mutta Charles ja prinssi Philip olivat olleet järkähtämättömiä.

– Jos et käyttäydy, tyttöseni, niin riistämme sinulta tittelisi, prinssi Philip oli varoittanut Dianaa jo vuonna 1995.

– Ole huoleti, minun tittelini on paljon omaasi vanhempi, Philip, Walesin prinsessa oli vastannut.

Dianan kerrotaan olleen niin järkyttynyt arvonimen menettämisestä, että tuolloin 14-vuotias prinssi William riensi lohduttamaan häntä.

– Älä huoli äiti, minä annan sen takaisin sinulle jonain päivänä kun olen kuningas, William oli sanonut.

William ei koskaan päässyt antamaan äidilleen titteliä takaisin takaisin, sillä melkein tasan vuosi eron jälkeen Diana kuoli auto-onnettomuudessa Pariisissa 31. elokuuta 1997.

